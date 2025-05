Milei volvió a apuntar contra el PRO por Ficha Limpia: “Gobierna CABA hace 16 años y tampoco la tiene”

El presidente Javier Milei en la entrevista con el streamer libertario "Gordo Dan"

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al PRO tras el rechazo de la ley de Ficha Limpia en el Senado, durante una larga entrevista en el programa de streaming “La Misa”, con Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. “Gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años y tampoco la tiene”, dijo en referencia a que no existe una legislación similar en el territorio porteño.

El proyecto necesitaba una mayoría absoluta de 37 votos, pero solo consiguió 36 voluntades, por lo que la iniciativa no podrá ser tratada hasta las sesiones ordinarias del año entrante. Minutos después de que se conociera el resultado de la votación, el mandatario se expresó a través de sus redes sociales, con un breve mensaje, en el que aseguraba: “Lamentable. Fin”. Luego, un comunicado de la Oficina del Presidente completó la reacción. “Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar”, aseguraba.

De esta manera, durante una larga entrevista que fue transmitida por el streaming “Carajo”, el Presidente reveló cómo fue la antesala de la votación en el Senado y aseguró que “los votos no estaban”. “Una cosa es decir que están y la otra es ir y contarlos”, lanzó.

El resultado de la votación en el Senado

En esa línea, cuestionó directamente a la candidata del PRO para la Legislatura porteña y principal impulsora del proyecto, Silvia Lospennato, al acusarla de querer utilizar esto “como un elemento para inflarse ella en la campaña”.

Incluso, contó que, desde el oficialismo, solicitaron a los senadores que firmen un compromiso de que iban a acompañar la iniciativa, pero la propuesta no fue bien recibida.

Luego, continuó con sus críticas al partido amarillo al explicar que “el PRO gobierna desde hace 16 años en la Ciudad y tampoco lo tiene”. “Es esa contradicción permanente y constante que tienen”, agregó.

Así, recordó cuando el proyecto original no consiguió ser tratado en Diputados el año pasado y mencionó que, como estaba planteado, “podría convertirse en un mecanismo para bloquear a la democracia”. “Nosotros hicimos una conversión. El proyecto es mi proyecto, que responde a un laburo enorme, de gente que trabajó para generar eso”, señaló.

Silvia Lospennato es la principal impulsora del proyecto de Ficha Limpia

Horas antes, ya se había expresado al respecto durante su disertación en el Latam Economic Fórum. “Anoche, el Partido del Estado, los corruptos ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra… Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada, hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo”, dijo. En ese momento, tildó a la sesión como “una operación mediática teñida de amarillo”.

“Los que cubrieron a Cristina Kirchner fueron los mismos amarillos que vía (Miguel) Pichetto le cuidaron los fueron y después (a él) le dieron el cargo de vicepresidente que compitió contra Golperto (sic) Fernández. No sólo eso, sino que llevan 17 años en la Ciudad de Buenos Aires y nunca la sacaron; y en los cuatro años de gobierno nacional tampoco. Entonces, ¿ahora el que no quiere sacarlo soy yo?“, preguntó.

Frente a esto, el ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, le respondió al mandatario durante una entrevista con A24. “Defraudamos a los argentinos. Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”, sentenció Macri.

El vocero presidencial Manuel Adorni, junto a Milei

El ex mandatario insistió con la idea de que La Libertad Avanza (LLA) “se equivoca de adversario” y que el PRO “no tiene ninguna responsabilidad” en lo sucedido en el Senado.

Durante la noche del jueves, una vez que terminó de hablar sobre la cuestión de Ficha Limpia, se dedicó a realizar proyecciones en materia económica y ratificó lo que había dicho a mediados de abril. “Para la mitad del año que viene, la inflación es historia”, sostuvo y expresó: “Hay que esperar”. “La deuda la pago con equilibrio fiscal”, argumentó.

Luego, resaltó que, durante su gestión, “la economía creció y bajaron impuestos”. A su vez, destacó el trabajo que realiza el Ministerio de Capital Humano y la cartera a cargo de Federico Sturzenegger.

Por otro lado, anunció que pretende avanzar con más reformas laborales, pero para eso necesita el acompañamiento del Congreso. En consecuencia, recordó que este año hay elecciones legislativas, por lo que solicitó que apoyen a LLA. “Vamos a seguir haciendo cosas para acelerar el crecimiento económico”, se comprometió.