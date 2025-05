Insólito: le robaron el teléfono a Luis Juez mientras brindaba una entrevista radial

Le robaron el teléfono a Luis Juez mientras brindaba una entrevista

“Nadie se salva solo”, dijo el papa Francisco. Esa frase, que también se viralizó en los últimos días gracias a El Eternauta, podría recortarse cuando de hechos de inseguridad se trata, ya que en Argentina nadie se salva. Este viernes, Luis Juez fue víctima de un insólito delito: le robaron el teléfono celular mientras brindaba una entrevista radial y todo quedó registrado.

El senador nacional dialogaba con la periodista Dominique Metzger, quien grababa su programa, que luego se emite los domingos por la tarde en Radio con vos. Con su habitual estilo histriónico, el legislador desarrollaba una respuesta, hasta que su voz fue reemplazada por el sonido del motor de una moto.

“Hay que ser muy pelotudo. Cómo lo vas a volver a votar, si vos sabés que es como abrirle la puerta...”, llegó a decir Juez antes de que un delincuente le arrebatara tanto el teléfono como las palabras de su boca.

La periodista advirtió enseguida lo que había ocurrido y se mantuvo firme, sin cortar la comunicación: “Hola... Le robaron el teléfono... le robaron el teléfono... Hola, hola... Luis, ¿Estás ahí? Luis, Luis... Estoy convencida de que le robaron el teléfono mientras hacíamos la entrevista en vivo. No voy a cortar, obviamente. A ver si han cortado ellos.... Seguí, seguí, escuchemos el audio. Le han robado el celular en plena nota. Sigue la moto, sigue la moto... Yo no lo puedo creer".

Luis Juez vivió un mal momento durante una entrevista radial

Fue la propia Metzger quien subió el audio con ese extracto de la nota a sus redes sociales. “Le robaron el celular en plena entrevista”, escribió para acompañar la publicación.

Juez se encuentra en la ciudad de Córdoba, a dónde regresó luego del fracaso en la votación del proyecto de ley de Ficha limpia en el Senado de la Nación. Mientras exponía su repudio ante el traspié que sufrió su fuerza política en el recinto, fue atracado.

El fracaso de Ficha limpia y las diferencias de Juez con el PRO

Luis Juez manifestó su apoyo al gobierno de Javier Milei

Sin nuevas publicaciones para aclarar lo sucedido con su teléfono, su último posteo en X fue, justamente, sobre Ficha limpia.

“En cualquier país serio, no necesitás votar una ley para que los delincuentes no puedan ser elegidos en cargos públicos. Todavía no lo puedo creer. Me dirán ingenuo, pero siento una terrible desilusión. Se cayó Ficha Limpia. Cuando gana la corrupción, no hay nada para festejar. No es un problema de bandos ni de partidos. Es un día triste para los que queremos una Argentina fortalecida. Festeja el kirchnerismo. Pierde la democracia” escribió notoriamente dolido en la mañana del jueves.

Luis Juez apoyó Ficha Limpia

Durante la sesión, el senador del PRO, antes del resultado adverso, se había pronunciado en el mismo sentido: “Se ve que los argentinos necesitamos una ley que nos diga que no deberíamos votar a personas que han administrado de manera fraudulenta el erario público, pero me parece que es una vara ética mínima indispensable de la que nadie debería estar en contra”.

Partidario de un acuerdo con La Libertad Avanza, tanto a nivel legislativo como con fines electorales, Juez ha cruzado a Mauricio Macri en los últimos meses por no haber arreglado con el espacio de Javier Milei de cara a los comicios porteños.

“Esta pelea pelotuda de la Ciudad de Buenos Aires nos va a traer un daño increíble a los argentinos. Estamos peleando con nuestro propio electorado, estamos dividiendo nuestro propio electorado”, manifestó en una entrevista con Radio Mitre el día en que se oficializaron las listas ante la Justicia Electoral porteña.

Justamente esas diferencias respecto del partido que lo llevó al Senado hicieron que renunciara como jefe de la bancada macrista en la Cámara alta.

Juez subrayó que su respaldo a Milei no responde a un “cariño personal” o para “chuparle las medias”, sino a la grave situación económica que atraviesa el país.