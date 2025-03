Dura crítica de Luis Juez a Mauricio Macri: “Esta pelea pelotuda de la Ciudad nos va a traer un daño increíble”

El senador Luis Juez criticó con dureza a Mauricio Macri por sus declaraciones contra el Gobierno y Karina Milei.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se distanció aún más de Mauricio Macri, al adjudicarle responsabilidad por “dividir" al electorado de su espacio en la pelea en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá dos listas por separado con el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

“Esta pelea pelotuda de la Ciudad de Buenos Aires nos va a traer un daño increíble a los argentinos. Estamos peleando con nuestro propio electorado, estamos dividiendo nuestro propio electorado”, expresó Juez este sábado, sobre el filo del cierre del plazo para oficializar las listas ante la Justicia Electoral porteña.

El legislador cordobés, que proviene de las filas del PRO, en los últimos meses renunció como jefe de la bancada macrista en el Senado, a raíz de su sintonía política con el gobierno de Javier Milei. Esta vez, Juez criticó especialmente los comentarios de Macri sobre la frustrada alianza electoral entre el PRO y el frente de Milei, luego de que el fundador del PRO apuntó directamente a la figura de Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, por rechazar una alianza electoral.

Para Juez, las declaraciones de Macri fueron “absolutamente desagradables e inoportunas”. “Venir a decir que nosotros, que la institucionalidad, en un momento donde hay una sarta de delincuentes voraces... no me parece que sea el momento”, consideró en diálogo con radio Mitre.

Luis Juez criticó las frases "desagradables" de Mauricio Macri contra Karina Milei

El senador incluso formuló otro reproche al exmandatario. Habló sobre las críticas de Macri contra Milei durante su visita a Córdoba, al participar de una charla organizada por la Bolsa de Comercio local. En esa segunda ocasión, el expresidente cuestionó que los Milei tengan un “proyecto de poder” desde el “triángulo de hierro”, conformado por Karina y Javier Milei, y el asesor Santiago Caputo. “Viene a Córdoba y él cree que está en el patio de la casa y se suelta la lengua”, señaló Juez, quien comentó que “seguramente cuando corte la llamada me va a sonar el teléfono y me van a empezar a putear en arameo”.

“Fue absolutamente inoportuno porque a nosotros nos pasó exactamente lo mismo cuando Macri gobernaba. Las declaraciones de los tipos que te tenían que ayudar, poniendo palos en la rueda, generando sospechas. Nos hicieron zozobrar el barco más de una oportunidad. Y si Macri no pudo repetir (mandato) fue por esas inconductas”, agregó.

El senador Luis Juez, junto al presidente Javier Milei

En ese marco, Juez subrayó que su respaldo a Milei no responde a un “cariño personal” o para “chuparle las medias”, sino a la grave situación económica que atraviesa el país. “Yo este tipo lo quiero acompañar. Lo juro, lo quiero acompañar desde el absoluto convencimiento que le tiene que ir bien. Sin especular, no hay margen para especular con nada. No hay margen, ninguna discusión. Es más importante que le vaya bien al gobierno”, consideró.

“Creo que es un momento extremadamente delicado, mirá cómo se están comportando los mercados de mierda pidiéndole a un gobierno, tratando de chantajear para que devalúe”, advirtió Juez, refiriéndose a la presión por una posible devaluación de la moneda. El senador destacó que si se lleva a cabo una devaluación, los sectores más afectados serían los sectores populares. “Si el gobierno devalúa no lo van a sufrir los grupos económicos, lo van a sufrir los negros en las góndolas”, afirmó.

En su intervención, Juez también arremetió contra los grupos económicos que, según él, están especulando con la situación. A su juicio, estos sectores, “que no tienen patria”, están llevando al país a una crisis aún mayor, como ocurrió durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). “Aparecemos haciendo declaraciones sueltos de ropa, como si no tuviéramos historia, como si no nos hubiera pasado a nosotros. Nos pasó a nosotros y lo pagaron los argentinos. Le pasó a Macri, a su gobierno, y terminamos todos los argentinos en el fondo del mar abrazados con el delincuente de Alberto Fernández”, insistió el senador.

El próximo 18 de mayo, los porteños irán a las urnas para votar legisladores, y ratificar o rechazar el rumbo de la gestión de Jorge Macri. El PRO quedó roto en dos partes con una lista oficial, que encabezará la diputada nacional Silvia Lospenatto; y otra con la que competirá el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través del sello Movimiento al Desarrollo (MAD). Dentro del mismo espectro ideológico y compartiendo electorado, La Libertad Avanza (LLA) llevará como cabeza de la nómina al vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el legislador Ramiro Marra buscará revalidar su banca con la Unión de Centro Democrático (Ucedé).