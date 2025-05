El Gobierno y el PRO volvieron a acusarse mutuamente por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia

El vocero presidencial Manuel Adorni y la legisladora del PRO, Silvia Lospennato

El gobierno nacional y el PRO volvieron señalarse mutuamente por la caída del proyecto de Ficha Limpia, ayer en el Senado, en donde tanto La Libertad Avanza como el PRO votaron a favor del proyecto que no prosperó por los votos en contra de los senadores renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones, Carlos Rovira.

Casi al mismo tiempo, la diputada nacional y promotora de la iniciativa, Silvia Lospennato, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablaron del tema en mensajes que habían sido anunciados sus equipos con anterioridad.

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que votaron en contra de Ficha Limpia (Prensa Senado)

Ambos dirigentes son candidatos y rivales en las elecciones porteñas del próximo 18 de mayo, por eso los cruces públicos no hacen más que subir la tensión de cara a la votación que se realizará en 10 días.

Lospennato fue la primera en salir a escena para volver a sembrar dudas sobre la actitud que tuvo el oficialismo durante el debate de ayer pese a que sus seis senadores votaron a favor de la ley que le impide ser candidatos en elecciones nacionales a los candidatos que tienen condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia.

El comunicado de LLA, el cual Lospennato calificó como un "asco" (X: @LLibertadAvanza)

Un minuto más tarde, Adorni se presentó en la sala de conferencias de Casa Rosada para apuntar directamente contra la diputada y señalarla por haber sugerido que la Libertad Avanza favoreció al gobierno de la provincia de Misiones, a cambio de que dos senadores votaran en contra del proyecto.

De acuerdo a la mirada de la Casa Rosada, el proyecto de Ficha Limpia no se aprobó “por impericia del PRO”, que forzó el tratamiento del dictamen para anotarse una victoria política en medio de la campaña electoral y no hizo más que terminar dilatando su aprobación.

Adorni responsabilizó al PRO de la caída del proyecto de Ficha Limpia

Sucede que luego de la sesión de anoche, la iniciativa no podrá volver a ser discutida al menos hasta el año que viene en el Congreso, lo que habilita a los candidatos condenados a postularse en las elecciones nacionales de octubre y refugiarse durante cuatro o seis años en sus fueros parlamentarios. La principal beneficiada -coinciden tanto el PRO como LLA- es Cristina Kirchner, que podrá encabezar una boleta en la provincia de Buenos Aires.

En su mensaje, Adorni recordó que el PRO no pudo forzar la aprobación de Ficha Limpia durante la gestión en la Presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Tampoco en la Ciudad de Buenos Aires, que el partido amarillo gobierna hace 17 años. “Es insólito que nos acusen ahora nosotros de querer postergarlo, cuando fue el propio presidente de la Nación quien lo envió en Extraordinarias”, dijo Adorni.

El resultado de la votación de Ficha Limpia (RS Fotos)

El vocero presidencial señaló que antes de bajar al recinto, el bloque libertario “venía pidiendo a los senadores, que se comprometieran a firmar un documento para reunir las 37 firmas necesarias para aprobar el proyecto”.

Y apuntó nuevamente contra el PRO, en este caso a la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien propuso llevar a cabo las rúbricas conjuntas. “Se trataba de un compromiso ante los argentinos para evitar que algún vivo se diera vuelta y votara en contra, en favor, de intereses espurios”. Luego declaró que “fueron los mismos senadores del PRO, quienes sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo vaya a saber uno qué especulación electoral y el resultado es el que todos vimos", razonó.

En plena batalla electoral PRO-LLA, por CABA, Adorni zanjó las diferencias entre la gestión Milei y el partido amarillo. “Este es el Gobierno que logró la aprobación de la boleta única de papel; sí, la que ellos no lograron aprobar; este es el Gobierno que logró aprobar la suspensión de las PASO; sí, la que ellos tampoco lograron aprobar, y este es el Gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo, que ellos no pudieron enterrar".

Silvia Lospennato apuntó a Javier Milei: "Me defraudó" (Prensa PRO)

Lospennato, por su parte, fustigó durante el comienzo de la conferencia de prensa de esta mañana, que “después de leer el infame comunicado de la Libertad Avanza, lavándose las manos por la caída de la Ficha Limpia y acusándome a mí, que no soy senadora, que no pedí la sesión especial y que no tengo ni la más mínima posibilidad ni nada que ofrecer a cambio de un voto”.

Y no tardó, a continuación, en calificar como "asco que sigan subestimando a los argentinos". Y agregó: “El mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la Ficha limpia porque los senadores de Misiones que habían dado su palabra cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición”.

El Senado de la Nación, en donde se votó el proyecto de ley Ficha Limpia (Comunicación Senado)

Lospennato prologó para luego seguir con su ataque frontal al oficialismo: “En noviembre, ocho diputados del Bloque de la Libertad avanza, faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores”.

Y le habló directo al presidente Javier Milei. “Yo confié en su palabra cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial. O cuando, pese a todos los rumores que circularon sobre los dichos de (Ezequiel) Atauche -senador libertario y jefe de Bloque de LLA- en esa famosa comisión de Labor Parlamentaria, cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban".

La conferencia de prensa de Silvia Lospennato por la votación del proyecto de ley Ficha Limpia

Lospennato ratificó que el jefe de Estado proclamó que “quería la ley” pero, agregó, que “después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Yo sé que tal vez esto no le importe nada, pero usted a mí me defraudó”.

Además, la legisladora apuntó al jefe de bloque libertario (“al que se le escapan dos aliados que le han votado todo al Gobierno”), y que “justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre, y ese jefe de bloque no se enteró, para pasar la sesión para más adelante, avisándole al resto para dejarla sin quórum”.