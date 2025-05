Kicillof pidió endeudarse por hasta USD 1.045 millones y se pospuso el debate de un proyecto que tensionaba al PJ

Kicillof pidió endeudarse por USD 1.045 millones (Aglaplata)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este miércoles en el Senado un pedido de endeudamiento de hasta un monto equivalente a 1.000 millones de dólares y consiguió desarticular una votación en Diputados que iba a generar más ruido en el marco de la interna del peronismo y de la relación Ejecutivo-Legislativo. Es que esta tarde se iba a votar un proyecto de ley que condonaba una deuda que los municipios arrastraban con la Provincia en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado en 2020, y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios. El Ejecutivo planteó que el tema no fue articulado y al filo de la sesión giró un proyecto propio.

En este marco, el gobernador mandó al Senado provincial un proyecto en el que pide endeudarse en pesos u otra moneda extranjera por hasta un monto de USD 1.045 millones para afrontar pagos de deudas y renegociaciones. Además, también incluye la autorización para que el Tesoro provincial emita letras por hasta USD 250 millones. El contenido de estos artículos son los que no se trataron durante la discusión del Presupuesto 2025. Una negociación que quedó trunca, ya que en ese momento el oficialismo nunca pudo conseguir los dos tercios de los votos.

Para buscar la adhesión de los votos en lo que será la negociación legislativa, Kicillof agregó algunos artículos al proyecto destinado a los municipios. Propone crear el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, pero que será con cargo al endeudamiento inicial por más de 1.000 millones de dólares, que representará el 8% de la toma de deuda. Este ítem, previsiblemente, será un punto a negociar.

La Legislatura bonaerense

Otro punto que en la Legislatura ya empiezan a observar es que el proyecto de ley que giró Kicillof suspende hasta diciembre del 2025 el cobro de las deudas que los municipios mantenían al 31 de diciembre del año pasado, referidos al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios. Son los dos puntos sobre los que operaba el proyecto de ley que finalmente no se discutió este miércoles en Diputados. El proyecto consensuado entre oficialismo y oposición en la Cámara baja y que rechazó el Ejecutivo condonaba las deudas. Kicillof ofrece la suspensión hasta fin de año, para luego efectivizarlas. No es lo mismo condonar que suspender: la condenación es una forma de extinción de la obligación.

En el marco de la negociación, también plantea que dentro de los 90 días corridos a la aprobación del endeudamiento, el Ejecutivo deberá reintegrar a los municipios los montos nominales retenidos de la coparticipación como devolución de las ayudas financieras que se dieron con los fondos.

Con la presentación de esta iniciativa, el Ejecutivo logró obturar momentáneamente lo que iba a ser otra exposición de la discusión interna del peronismo y el tire y afloje entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

El proyecto que se iba a tratar este miércoles -y que en la reunión de labor, las autoridades de los bloques en Diputados decidieron no incluir en el temario del día- preparaba el terreno para obtener una foto de las tensiones dentro del bloque oficialista. Sucede que cuando se emitió dictamen de despacho al texto en cuestión, la diputada que responde a Axel Kicillof, Lucía Iáñez se levantó de la reunión y decidió no firmar el texto que terminó con la unificación de varios proyectos, no solo de Unión por la Patria, sino también del PRO y la UCR. Kicillof cuenta con 11 diputados en el bloque de Unión por la Patria que hoy están en el Movimiento Derecho del Futuro.

“Se producen nuevos hechos que modifican la realidad”, dijo Diego Garciarena, jefe del bloque de la UCR. Hacía referencia a la presentación del proyecto de Kicillof. “Cuando este cuerpo se prestaba a discutir este tema, casualmente aparece un proyecto de ley”, resaltó y dijo que “lo que es previsible es lo contrario a lo casual y lo que está pasando con el Gobierno de la provincia es que funciona más con casualidad que con previsibilidad”.

El presidente del bloque de diputados bonaerense de la UCR, Diego Garciarena.

Semanas atrás, un grupo de intendentes que responden a Cristina Kirchner se reunieron con Kicillof y le pidieron por estos temas, entre otros.

Pese a que en la sesión en Diputados no se votó el proyecto de condonación, sí hubo un encuentro en el recinto y se habló sobre el tema. “De una manera extorsiva, propone suspender las deudas a los municipios a cambio de un nuevo endeudamiento”, enfatizó en la sesión en Diputados, la legisladora del FIT, Laura Cano sobre el proyecto de ley presentado por Kicillof.

“Vamos a acompañar el pedido de posponerlo”, planteó el presidente del bloque Acuerdo Cívico UCR, Matías Civale. El legislador blanqueó que el proyecto del Ejecutivo no condona los fondos “porque el gobierno nacional había transferido esos fondos sin devolución, por qué la Provincia quiere quedarse con esos fondos”, graficó. Planteó también que la Provincia suspenda desde este mes la retención de los fondos municipales. “Espero que el ministro de Economía venga a contarnos”.

El diputado kicillofista, Gustavo Pulti, defendió el proyecto y advirtió que la condonación de la deuda “ya es de hecho”, porque “a valores reales estos 8 mil millones de pesos se han licuado en un 96%. La cifra de hoy representa un 4% de lo que se dio en aquel momento”.

“En la casa de enfrente -Casa de Gobierno- hay uno que está resolviendo recortes, que mandó recursos por 13 mil millones de pesos, que no se borró y que ha resuelto mejor la condición a pesar de no tener Presupuesto”, agregó para defender la figura de Kicillof.

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini, dijo que la única forma que tiene el Ejecutivo de dialogar es cuando la oposición se sienta en el recinto y mueve un proyecto de ley como el que proponía la condonación de las deudas de municipios.

“Somos varios los de este bloque que la condonación tiene que llevarse adelante. El gobernador receptó cuál era una de las demandas de los intendentes", planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli.

Ahora, se espera que el Senado resuelva este lunes la discusión de los plazos electorales dispuestos en la ley 5109. Fue un pedido de la Junta Electoral bonaerense que este año estará a cargo de la organización de la elección provincial del 7 de septiembre, luego de la decisión de Kicillof de desdoblar la elección y adelantar los comicios para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Hay cierto acuerdo de que esto avance. El kirchnerismo “cedió” y facilitará los votos para mover de 30 a 50 días el plazo que hay entre el cierre de listas y la elección, y de 20 a 40 días la franja entre la presentación de las boletas y los comicios. Una vez aprobado esto, también se espera que la Cámara baja avance con el pedido de endeudamiento. El Ejecutivo necesitará de los dos tercios de los votos.