El kirchnerismo se prepara para un revés con Ficha Limpia y desafía a Milei para el 2027: “Le tiene miedo”

Cristina Kirchner podría quedar afuera de la competencia electoral de este año (REUTERS/Matias Baglietto)

Hay una especulación que dentro del kirchnerismo saben que, tarde o temprano, se convertirá en una certeza. El proyecto de Ficha Limpia, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, tiene cada vez más posibilidades de convertirse en ley. Y si eso ocurriera, Cristina Kirchner quedaría fuera de juego para una elección de cargos nacionales.

El Gobierno espera poder tratar esta semana el proyecto en el Senado de la Nación. Después de posponerlo en una oportunidad y en las puertas del inicio formal del año electoral -que arrancará este fin de semana con elecciones en cuatro provincias-, apuestan a lograr un golpe de efecto en el tablero político e imponer condiciones en el armado de las fuerzas opositoras.

“Creo que va a haber sesión y se va a aprobar el proyecto. Están los votos. Ya no quedan dudas“, sostuvo el último domingo el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según pudo confirmar Infobae, desde el gobierno nacional le pidieron al presidente de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, que envíe a los bloques una nota para que se comprometan a aprobar la iniciativa. Señales de avance.

Hasta ahora la ex presidenta de la Nación tiene por delante tres opciones electorales para este año. Ser candidata a primera diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense; ocupar el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires o liderar la boleta de candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Las tres opciones se barajaron, en distintos momentos, dentro del mundo K, aunque no todas tuvieron la misma fuerza. Lo que sí reafirman en el Instituto Patria y sus alrededores es que la ex jefa de Estado será candidata este año. Dónde y cuándo aún no está definido. Pero jugará.

El Gobierno tratará de aprobar Ficha Limpia esta semana en el Senado (Jaime Olivos)

“La ley de Ficha Limpia tiene nombre y apellido. Pero es una ley que no busca proscribir una candidatura legislativa. Milei le tiene miedo a CFK 2027″, avisaron en el entorno de la ex presidenta, y abrieron así un camino posible para que la líder peronista vuelva a competir por la presidencia de la Nación.

En el Instituto Patria creen que el Presidente “le tiene miedo a una sola persona, que es Cristina, que es la líder opositora”. Es un mensaje en clave para Kicillof, que trata de emerger como figura fuerte de la oposición, en el medio de la disputa de poder que protagoniza su gobierno con la ex vicepresidenta y La Cámpora. Una disputa de poder y de centralidad.

La posibilidad concreta de que este miércoles pueda ser sancionada la Ley de Ficha Limpia pone en aprietos a la titular del PJ Nacional, que quedaría invalidada para competir por cargos nacionales. Es decir, por dos de las tres opciones que dan vuelta, desde hace tiempo, en el universo ultra kirchnerista.

Si Ficha Limpia ve la luz, uno de los objetivos políticos del Gobierno se habrá cumplido. CFK puede quedar fuera de juego por tener una condena confirmada en segunda instancia, como le sucedió en la causa Vialidad, donde el Tribunal de Casación confirmó la condena del Tribunal de primera instancia.

En los últimos días, el kirchnerismo empezó, nuevamente, a hacer flamear la bandera de la proscripción. Como había sucedido en el 2023, cuando la causa judicial estaba en su apogeo y la dirigencia K, con Axel Kicillof a la cabeza, realizaba actos en los que advertían sobre la decisión de la justicia federal de proscribir a la ex mandataria y le daban forma al operativo clamor para que sea candidata a presidenta.

Si Ficha Limpia se convierte en ley, CFK no podrá participar por un cargo nacional. Es decir, solo le quedará una alternativa y esa es competir en la tercera sección electoral de la provincia, donde tiene una adhesión muy fuerte de los votantes. Es el punto neurálgico del país en el que hay una gran cantidad de votos cristinistas. Ahí reside la defensa de su poder popular.

La relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof está rota pero sigue existiendo margen para un posible acuerdo

Quienes la han frecuentado en sus oficinas del Instituto Patria, dicen que para la ex vicepresidenta no hay triunfo posible en octubre, si primero el peronismo no gana la elección bonaerense en septiembre. En ese planteo está una parte de su justificación para competir.

“Cristina entiende que hay que ponerle el cuerpo a la primera elección por las dificultades que tiene el peronismo para ganarla”, explicó a Infobae un interlocutor frecuente de la ex mandataria nacional. En su entorno cultivan la idea de que cumplirá con su palabra y, tal como lo dijo en privado a varios intendentes, será candidata en la tercera sección.

En esa sintonía fue el mensaje en clave que enviaron desde La Cámpora, cuando el jueves 1 de mayo hicieron circular una foto de Máximo Kirchner y Mayra Mendoza junto a un cartel que decía “Cristina 2025″. Una señal clara sobre el juego electoral que está dispuesta a jugar.

Su posible competencia en la sección electoral más poblada de la provincia fue utilizada como una advertencia de Máximo Kirchner a Axel Kicillof en el caso de que el Gobernador decidiera desdoblar las elecciones bonaerenses. “Si desdoblas, Cristina es candidata”, le dijo el hijo de la ex presidenta al Gobernador en una de las últimas reuniones en donde se buscó una tregua para ordenar el proceso electoral de la provincia.

El líder camporista ejerció presión sobre Kicillof para evitar que adelante los comicios. Lo hizo utilizando el ancho de espalda y dibujando en el horizonte un escenario de posible competencia peronista. El Gobernador desdobló pese a las presiones y dejó abierta la negociación de unidad, pese a que desde el cristinismo, el día en que confirmó el desdoblamiento, aseguraron que el Gobernador había quebrado el peronismo.

El cartel que adelanta la candidatura de CFK en la tercera sección electoral bonaerense

En el Instituto Patria sostienen que “nunca se buscó utilizar la candidatura de Cristina como una forma de presión” a Kicillof. En ese sentido, adelantan que si CFK juega en la provincia, será con “una candidatura de unidad” y “no para competir con una lista de Axel”. De esa forma, descartan la posibilidad de un enfrentamiento peronista. Al menos, en esta etapa del calendario.

Si el proyecto de Ficha Limpia es sancionado, se abrirá una nueva discusión que está vinculada a su aplicación. ¿Puede ser aplicada en forma retroactiva? Porque para que sea efectiva sobre la figura de Cristina Kirchner debe ser utilizada sobre una decisión de la justicia federal tomada en noviembre del 2024, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de primera instancia.

En el peronismo a nadie le sirve romper. Ni a CFK ni a Kicillof. Lo que no significa que no estén dispuestos a hacerlo en el caso de que los desacuerdos lleguen a un punto de no retorno. Ambos perderían si van separados. Ambos, aunque no quieran, están atrapados en la necesidad de la unidad si el objetivo final es ganar. Aunque, claro está, la búsqueda del triunfo no es siempre a cualquier precio.

El proyecto de Ficha Limpia moverá el tablero electoral en el caso de ser sancionado. Habrá ganadores y perdedores. Y, sobre todo, habrá nuevas jugadas para lograr un triunfo en las urnas o en la cúspide del poder.