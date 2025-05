El Gobierno pedirá un compromiso por escrito de los bloques del Senado para que se trate Ficha Limpia

El Senado está citado para sesionar el miércoles por Ficha Limpia

La Casa Rosada decidió jugar a fondo con el proyecto de Ficha Limpia para que se discuta en la sesión convocada para el próximo miércoles. Según pudo confirmar Infobae, desde el gobierno nacional le pidieron al presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, que envíe a los bloques una nota para que los bloques se comprometan a aprobar la iniciativa.

En caso de ser aprobado, la ley dejaría sin posibilidad de competir en elecciones nacionales a quienes tengan condena confirmada por corrupción, como es el caso de la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner.

“Nosotros ponemos nuestros seis senadores de LLA, pero no está seguro hasta ahora que los otros 32 de los sectores no kirchneristas vayan a hacer lo mismo, por eso vamos a mandar una nota para que la firmen todos y se comprometan a que van a estar el miércoles”, reveló una fuente oficial que estuvo trabajando en la negociación de la medida.

La vicepresidente Villarruel y Ezequiel Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

El Gobierno tomó la decisión de pasar a la ofensiva, luego de que trascendieran versiones de una supuesta falta de voluntad política para que se inicie el debate de la sesión citada para el miércoles a las 11 de la mañana.

“Todos dicen de manera informal y en declaraciones periodísticas que los votos están, pero no sabemos si es cierto o no. Los que no quieran firmar van a quedar expuestos”, agregó la misma fuente oficial.

En la Casa Rosada saben que están con los votos justos. Con los 34 senadores de Unión por la Patria abroquelados en contra del proyecto de Ficha Limpia -la mayoría afirma que busca la “proscripción” de Cristina Kirchner- los 38 restantes tienen que estar con asistencia perfecta para que la iniciativa no naufrague.

Entre los argumentos que se escucharon en el ámbito político, está una presunta intención de que la sanción de esa iniciativa pueda darle una “bandera de campaña” a Silvia Lospennato, la diputada nacional que impulsó la iniciativa y que ahora es candidata en contra de la lista de LLA que encabeza Manuel Adorni.

“Es cierto que están queriendo hacer un aprovechamiento electoral de Ficha Limpia, pero nosotros no queremos que se mezclen las cosas. El proyecto lo impulsó Javier Milei y su compromiso está fuera de discusión”, explicaron.