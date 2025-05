El Gobierno confía en ganarle al PRO en CABA y cree que saldrá fortalecido para negociar un acuerdo en PBA

La última foto de los libertarios con el PRO, hace tres semanas, en la Cámara de Diputados

A dos semanas de las elecciones porteñas, en el Gobierno están convencidos de que después del turno del 18 de mayo tendrán mejor margen para negociar con el PRO por las listas en la provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? Un resultado que proyectan muy adverso para la candidata de Mauricio y Jorge Macri, Silvia Lospennato. “Para ese momento el PRO va a estar muerto”, dijeron, sobre el día después de la contienda.

Si el PRO sale tercero, o cuarto, detrás de Horacio Rodríguez Larreta, como proyectan, creen que se verán fortalecidos frente al jefe del partido, Mauricio Macri, que reclama ciertas condiciones de institucionalidad para pactar en la provincia de Buenos Aires. “Si pasa eso, como creemos que va a pasar, va a tener que dejar que arreglemos. Después, Mauricio va a decir que fue él quien favoreció ese acuerdo”, dijeron, convencidos de que el ex mandatario sólo avala a posteriori, cuando no hay vuelta atrás, los movimientos de contacto de su tropa con la de Karina Milei, porque no tiene otra opción.

En una elección que la mayor parte de las encuestas muestran dividida en tercios entre Es Ahora, de Leandro Santoro; La Libertad Avanza, de Manuel Adorni; y el PRO de Lospennatto, el Gobierno sabe que funcionará como una especie de gran primaria luego de que las PASO fueran suspendidas. Y son conscientes de que todos los candidatos principales tienen contendientes internos: el primero, a Juan Manuel Abal Medina y Alejandro Kim; el segundo, a Ramiro Marra; la tercera, a Horacio Rodríguez Larreta y, en menor medida, Paula Oliveto.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato

Lo dijeron el mismo día que Macri decidió continuar con la seguidilla de duros cuestionamientos que lanza desde que inició la campaña en la Ciudad, contra el gobierno nacional. “Hace un año que gobiernan y no subieron ni un lugar en el ranking de transparencia mundial”, dijo ayer por la mañana, en una entrevista radial en tono proselitista junto a su candidata a legisladora. En particular, como es habitual, apuntó contra la hermana del Presidente, en su calidad de presidenta de La Libertad Avanza.

“Si tuvimos la generosidad inédita en la historia de haber bancado los trapos como los bancamos, cada vez que estuvieron al borde de una crisis que nos llevaba a la hiperinflación, ¿cómo no íbamos a tener la generosidad de ir juntos? Esto terminó con siete distritos cerrados por Karina Milei, sin el PRO”, dijo el ex jefe de Estado.

En el Gobierno dicen que está preocupado porque tiene las de perder. “Después del 18 la discusión con PRO va a tomar otra velocidad y va a ser más clara la relación de fuerzas”, dijeron. Creen que saldrán ubicados por encima del oficialismo local, con más de 25 puntos, y dicen que los tiene sin cuidado si superan o no a Leandro Santoro, con quien se ven “empatados”. A pesar de que sus consignas de campaña tienen como antagonista principal al kirchnerismo, el principal objetivo de los libertarios, en el fondo, es empezar a demostrar que PRO está terminado.

En la misma línea, atribuyen la impaciencia de los macristas por llegar a un acuerdo a ese mismo resultado positivo que proyectan para LLA. “Está claro que quieren acelerar porque prefieren hablar sin tener las costillas contadas”, dicen.

En tono picante, deslizan que valoran especialmente los cuadros que militaron los últimos 16 años en el partido de Mauricio Macri. En particular, a los bonaerenses, a quienes siguen determinados a reclutar sin necesidad de un acuerdo institucional con la cúpula amarilla. Es que en las últimas semanas algunos dirigentes libertarios empezaron a considerar que los necesitan más que nunca.

Javier y Karina Milei

Piensan de esa forma los referentes violetas críticos del perfil de los responsables que designan en los territorios, los armadores de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Principalmente, apuntan contra Sebastián Pareja, que anteayer recibió críticas del tuitero Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, que responde a Santiago Caputo. Incluso el influencer en X hizo echar con fuertes críticas al titular del PAMI de Junín que había designado Pareja.

Después, el hombre de confianza de Karina Milei en PBA publicó un mensaje conciliador al anunciar la designación de un nuevo coordinador partidario en ese distrito bonaerense: “Las diferencias de criterios y formas nunca pueden poner en riesgo el trabajo que llevan adelante los bonaerenses de bien”, dijo.

Después de los comicios porteños, los libertarios proyectan un “deal” con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, que también preside la bancada; el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y el diputado y ex candidato a gobernador, Diego Santilli. A Montenegro, en un futuro, lo ven ubicado en lo alto del Ministerio de Justicia, aunque una vez que Mariano Cúneo Libarona se haya decidido a dejar el puesto.