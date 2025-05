Elecciones CABA 2025: cuáles son las listas que se presentan y los principales candidatos

Más de 2.526.000 votantes decidirán 30 bancas de la Legislatura porteña el 18 de mayo

El próximo 18 de mayo, los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de la Legislatura porteña, en una elección que definirá el perfil político de la capital durante los próximos cuatro años.

De las 60 bancas que conforman el parlamento local, estarán en juego 30 escaños, distribuidos proporcionalmente entre las listas que superen el piso del 3% de los votos válidos. Esta renovación representa una pulseada clave para las principales fuerzas políticas que buscan sostener o incrementar su representación parlamentaria.

Podrán participar más de 2.526.000 electores, según el padrón definitivo publicado por la Justicia Electoral, y el sistema que se utilizará nuevamente para la emisión del sufragio será el de Boleta Única Electrónica (BUE), que ya se empleó en elecciones anteriores. El escrutinio se realizará en tiempo real, y los nuevos legisladores asumirán sus bancas el 10 de diciembre de 2025.

El sistema de Boleta Única Electrónica será clave en las elecciones legislativas de CABA (Gustavo Gavotti)

¿Cuáles son las listas que se presentan?

Se oficializaron 17 listas para competir en los comicios legislativos de CABA. Estas son:

Buenos Aires Primero (PRO)

Es Ahora Buenos Aires (Unión por la Patria rebautizada)

La Libertad Avanza

Volvamos Buenos Aires

Evolución

Coalición Cívica

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU)

Libertad y Orden (UCeDé)

Principios y Valores

Justa, Libre y Soberana

Unión Porteña Libertaria

Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

Nuevo MAS

Remedios para CABA

Frente Patriota Federal

Confluencia por la Unidad y la Soberanía

El Movimiento – Nueva Generación

Estas agrupaciones presentan diversas configuraciones partidarias, desde alianzas tradicionales como el PRO y Unión Cívica Radical, hasta espacios nuevos o escindidos, como los encabezados por Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo Caruso Lombardi o Ramiro Marra.

Los candidatos para las elecciones CABA 2025

A continuación, un repaso por los principales postulantes que encabezarán las listas en la contienda legislativa. Cada candidato representa no solo una visión política, sino una estrategia particular dentro del complejo tablero electoral porteño.

Silvia Lospennato

Lista: Buenos Aires Primero (PRO). La actual diputada nacional lidera la lista del oficialismo porteño. Con una trayectoria que incluye cargos en el Ministerio de Gobierno de CABA y en la ACUMAR, se ha destacado por impulsar la Ley de Ficha Limpia y por su trabajo en temas de género. Su candidatura está respaldada por figuras como Hernán Lombardi, Laura Alonso y Darío Nieto. El PRO es la fuerza con más bancas en juego: 15 de las 30 en disputa.

Silvia Lospennato

Leandro Santoro

Lista: Es Ahora Buenos Aires. Referente del peronismo kirchnerista, es diputado nacional hasta 2025 y encabeza el frente renovado del ex Unión por la Patria. De raíces radicales, Santoro fue segundo en la elección a jefe de Gobierno de 2023. Lo acompañan referentes sociales, académicos y legislativos como Claudia Negri, Alejandro “Pitu” Salvatierra, Berenice Ibáñez y Juan Pablo Modarelli.

Leandro Santoro

Manuel Adorni

Lista: La Libertad Avanza. Es el actual vocero presidencial y figura central del espacio que conduce Javier Milei. Economista y comunicador, encabeza la boleta que buscará ampliar la representación libertaria en la Legislatura, donde hoy LLA pone en juego 6 bancas. Aún no está claro si continuará en su cargo nacional en caso de asumir como legislador y en el caso que no lo haga, no se sabe quién será su sucesor.

Manuel Adorni

Horacio Rodríguez Larreta

Lista: Volvamos Buenos Aires. Ex jefe de Gobierno porteño entre 2015 y 2023, reaparece con un proyecto propio tras romper con el macrismo: el Movimiento al Desarrollo (MAD). Su lista integra a Guadalupe Tagliaferri, Emma Ferrario y al ex jefe de Gobierno Jorge Telerman. Aspira a consolidar una nueva corriente de centroderecha en CABA con proyección nacional.

Horacio Rodríguez Larreta

Lucille Levy

Lista: Evolución. Con 29 años, esta contadora y consejera superior de la UBA es una de las caras visibles del reclamo por el financiamiento universitario. Exdirigente de la FUBA, representa una coalición entre la UCR de Lousteau, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN de Margarita Stolbizer. Fue una de las figuras destacadas en la masiva marcha educativa de abril 2024.

Lucille Levy

Ramiro Marra

Lista: Libertad y Orden (UCeDé). Alejado de Milei tras una interna con Karina Milei, busca renovar su banca legislativa con lista propia. Fue tercero en las elecciones a jefe de Gobierno de 2023. Presenta una boleta con el sello de la UCeDé, acompañada por Nabila Michitte y Eduardo Del Piano, según confirmó en X.

Ramiro Marra

Vanina Biasi

Lista: Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Integrante del Partido Obrero, es diputada nacional hasta diciembre y docente no universitaria. Obtuvo el 4% en la elección a jefe de Gobierno de 2023. Encabeza una lista que busca sostener las dos bancas que el FITU tiene en la Legislatura, acompañada por militantes como Celeste Fierro y Pablo Almeida.

Vanina Biasi

Ricardo Caruso Lombardi

Lista: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El reconocido entrenador de fútbol debuta como candidato en CABA. Fue presentado por Oscar Zago, tras el quiebre con el PRO. Su lista la integran figuras sin experiencia política previa, entre ellas Sandra Lorena Saravia y Miguel Ángel Arancio.

Ricardo Caruso Lombardi

Juan Manuel Abal Medina

Lista: Justa, Libre y Soberana. Ex jefe de Gabinete de la Nación (2011–2013) y referente del Movimiento Evita, combina una extensa carrera académica y política. Su lista incluye a la actriz y politóloga Carolina Papaleo y al ex subsecretario PyME Pablo Bercovich. Es uno de los perfiles con mayor formación en ciencia política del arco electoral.

Juan Manuel Abal Medina

Marcelo Peretta

Lista: Remedios para CABA. Secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), obtuvo la personería política de su partido en febrero. Propone una agenda centrada en salud, con énfasis en el rol de los farmacéuticos y el acceso a medicamentos.

Marcelo Peretta (Fuente)

Alejandro Kim

Lista: Principios y Valores. Abogado, empresario e hijo de inmigrantes coreanos, fue vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos. Su espacio, impulsado por Guillermo Moreno, rompió con el peronismo porteño por desacuerdos con la candidatura de Santoro.

Alejandro Kim

César Biondini

Lista: Frente Patriota Federal. Referente ultraderechista, se presenta con una plataforma “provida” y opositora tanto al gobierno nacional como al PRO. Presentó su candidatura ante la Justicia Electoral pocas horas antes del cierre del plazo.

César Biondini

Yamil Santoro

Lista: Unión Porteña Libertaria. Legislador porteño y abogado, es uno de los principales impulsores de las ideas libertarias dentro del espacio liberal de CABA. Su lista compite por captar el voto de derecha desencantado tanto con Javier Milei como con el PRO. Comparte el armado con figuras como Alejandra Muchart y Paula Scauzillo.

Yamil Santoro

Federico Winokur

Lista: Nuevo MAS. Maestro de escuela primaria y militante del trotskismo, encabeza una lista integrada por jóvenes activistas estudiantiles y sociales. La nómina, que se referencia en Manuela Castañeira a nivel nacional, se destaca por tener un promedio de edad de 30 años. Le siguen Violeta Azriel Alonso, secretaria del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y Alejandro Leiva, trabajador no docente de la misma facultad.

Federico Winokur (Fuente)

María Eva Koutsovitis

Lista: Confluencia por la Unidad y la Soberanía. Ingeniera civil especializada en hidráulica, es una reconocida activista urbana que lidera esta lista ligada a Claudio Lozano. La acompañan referentes sociales, sindicales y académicos, como Ariel Elger, del Partido Comunista; Mónica Ruejas, del barrio Los Piletones; y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Su propuesta se enfoca en la defensa de lo público y los derechos urbanos.

María Eva Koutsovitis

Paula Oliveto

Lista: Coalición Cívica. Actual diputada nacional y presidenta del partido fundado por Elisa “Lilita” Carrió, vuelve a competir por una banca en la Legislatura porteña, donde ya se desempeñó entre 2013 y 2017. Abogada de profesión, también fue auditora general de la Ciudad durante el primer mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Su trayectoria se caracteriza por una agenda centrada en la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

Paula Oliveto

Mila Zurbriggen

Lista: El Movimiento – Nueva Generación. Encabeza una lista debutante en el escenario porteño, de la cual hasta ahora se conocen pocos detalles programáticos.

Mila Zurbriggen

Su candidatura fue habilitada por la Justicia Electoral, y representa una opción nueva, sin alianzas tradicionales ni figuras reconocidas nacionalmente. No se difundieron aún sus propuestas ni el resto de sus candidatos.