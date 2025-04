La Justicia pidió estirar los plazos electorales en Buenos Aires y empieza otra negociación política

Hilda Kogan junto a autoridades de la Legislatura y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco (Crédito: Prensa Diputados)

Tras la suspensión de las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires, el sistema político bonaerense ahora empezó a discutir cambios a los plazos de la ley electoral vigente. Sucede que al haber desdoblado la elección rigen los tiempos dispuestos en la ley 5.109 que establece que debe haber como mínimo 30 días entre el cierre de listas y la elección provincial y 20 días entre la presentación de boletas y los comicios. Esos plazos, sostiene la Junta Electoral, son impracticable y para modificarlos se tiene que cambiar la ley.

Con esa tesis fue que los integrantes de la Junta llegaron este martes hasta la sala 30 de la Cámara de Diputados bonaerense. Con la presidenta de la Corte a la cabeza, Hilda Kogan, a la cabeza, fueron recibidos por el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, y una comitiva de legisladores. En lo formal, se trató de una reunión de la comisión de Reforma Política de Diputados. A diferencia del encuentro preliminar realizado este lunes en la sede de la Corte, hoy sí fueron los representantes del kirchnerismo; la jefa del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, y su par de Diputados, Facundo Tignanelli.

También estuvo presente el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario de Axel Kicillof contestó algunas inquietudes de legisladores del oficialismo y la oposición. Transmitió que el tema no es nuevo, que el Ejecutivo lo viene planteando en reiteradas oportunidades, incluso que lo suele hablar en las conferencias de prensas que realiza cada lunes. Teresa García le dijo que ella no ve las conferencias de prensas y que el ámbito para hacer la observación tiene que ser el formal. En el gobierno bonaerense recordaron que tanto la diputada provincial Susana González como el propio gobernador, presentaron distintos proyectos de ley en la Legislatura para modificar los plazos de la ley electoral, aunque los plazos que solicitaban allí eran más laxos que los propuestos por la Junta. Bianco también contestó: “Les mando el link de la conferencia”.

En rigor, Kogan aseguró que se va a necesitar más tiempo, puntualmente sobre dos cuestiones: la distancia de días entre el cierre de listas y la elección y la presentación de boletas. Lo esperable para el organismo que estará a cargo de los comicios del 7 de septiembre es que haya 50 días como mínimo entre la presentación de candidatos y la elección y 30 días para la oficialización de boletas. La también presidenta de la Corte informó que cuenta con 27 mil personas para llevar adelante las tareas electorales y que la Junta está en condiciones de hacer la elección.

Kogan; el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y el diputado por la UCR Emiliano Balbín

Pese a los cruces entre los bloques de la oposición con Bianco —o incluso entre los referentes del cristinismo con el ministro de Kicillof- al salir del encuentro desde las distintas bancadas se mostró cierta predisposición a discutir el tema. Es un avance, pero no una resolución.

Ahora resta saber cómo será el mecanismo y cuándo se avanzará efectivamente. Luego del encuentro, las autoridades legislativas mantenían una reunión para intentar trazar una hoja de ruta. Pese a que en la antesala distintas voces del kirchnerismo planteaban que no se podía modificar una ley electoral en año electoral, este martes esbozaron cierta flexibilidad.

“Estos plazos propuestos no es porque no sean capaces, sino para flexibilizar el horario y darle un carácter humano al trabajo. Es un plazo que permite hacer las cosas más a conciencia a los partidos”, terminó reconociendo Facundo Tignanelli.

También pidió claridad porque “frente a la anomalía generada por la BUP, estamos modificando una ley electoral en medio del proceso y que no quede como antecedente. Es modificar para favorecer el proceso”.

Además, pidió celeridad al tema. Básicamente, al Ejecutivo y la oposición. “Que no se vuelva un obstáculo lo que ha respondido el ministro. Que no salgamos haciendo dilatar el tema”, dijo. En la Gobernación deslizaron tras la reunión que se quiso interpelar a Bianco en la reunión de este lunes, “pero no pudieron”.

El gobierno de Kicillof reconoció que su parte dentro del operativo electoral “está encaminado”. En rigor ya está armado el pliego para todo lo que corresponde para la compra de boletas y demás elementos necesarios para la elección: desde urnas hasta lapiceras. El pliego lleva el nombre de “servicio de impresión y adquisición de materiales diversos para proceso electoral 2025”, por una suma de $3.905.547.499,00.

Entre los argumentos que esbozó la Corte también planteó que este hasta el momento para las elecciones de este año hay 48 partidos reconocidos, 17 en trámite y 119 agrupaciones municipales. Mientras que en las elecciones del año pasado hubo, 36.125 candidatos. En ese momento, la diputada de La Cámpora, Micaela Olivetto, consultó si se hacía referencia a las PASO o a las Generales. “Que este año no haya PASO no quiere decir que va a haber menos candidatos”, contestó el subsecretario de la Dirección de Asesoramiento Técnico a la Presidencia en relación a los Organismos de la Constitución bonaerense, de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Safadi Márquez.

Aún no está esclarecido quién presentará el proyecto de ley en cuestión para modificar los plazos establecidos en la ley que se pretende cambiar. En el Ejecutivo dicen que por ahora no enviarán un proyecto. Una fuente legislativa referenciada en Cristina Kirchner admitió tras el encuentro que si Kicillof envía una iniciativa por el Senado, como ocurrió con la suspensión de las PASO “pareciera ser ordenador”. Sea cual sea el camino, se necesitará un acuerdo con los diferentes bloques opositores y depende la urgencia que se le quiera dar al asunto construir los dos tercios para tratar un proyecto sobretablas. “Sin esto -los cambios a los plazos electorales- corremos el riesgo del colapso”, dijo el presidente del bloque de Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo; uno de los dialoguistas. “Si prevalece la cordura esperemos habrá sesiones la semana que viene para terminar con esto”, agregó. Por el momento, el cierre de listas para la elección provincial del 7 de septiembre es el 8 de agosto.