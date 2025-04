Hernán Iglesias Illa: “La inestabilidad de la economía es la gran deuda de la clase política argentina en democracia”

Hernan Iglesias Illa analizo politicamente el levantamiento del cepo cambiario

El periodista y exsubsecretario de Comunicación Estratégica de Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, analizó políticamente la salida del cepo cambiario, medida económica implementada por el gobierno nacional: “El éxito de esto es que puede realmente terminar con la inestabilidad de la economía, que es la gran deuda de la clase política argentina de la democracia”.

En una entrevista con la edición matutina de Infobae en Vivo, conducido por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Illa destacó la última conferencia del Ministro de Economía, Luis Caputo, cuando anunció el fin del cepo cambiario: “Mientras los periodistas y analistas hablaban más del día a día, ellos hablaron de una cuestión histórica. De que ese día se terminaron 100 años de la Argentina y que comenzaban otros 100 años”.

En este sentido, resaltó la “visión histórica” y señaló que varios de los países de la región lograron la estabilidad económica. Y puntualizó: “Los partidos de izquierda de toda América Latina están reconciliados con esta idea de tener una macroeconomía sensata. Después te peleas por un modelo de país, pero esto ya no se discute”.

Respecto de Argentina, observó que su democracia está sólida. “En cambio, los partidos políticos no han logrado tener una economía mínimamente para que no haya crisis y la gente pueda más o menos prosperar. Para los inversores y para el mundo que toma de decisiones, Argentina habrá cambiado cuando un gobierno centralista, peronista o progresista diga que esto no se toca”.

Análisis y autocrítica

En su análisis sobre el gobierno de Cambiemos, que encabezó el expresidente de la Nación, Maurició Macri, Iglesias Illa reconoció que la administración tenía un diagnóstico similar al gobierno libertario, pero que le faltó el equilibrio fiscal.

En ese punto, explicó que trataron de implementar un enfoque gradual para corregir el déficit fiscal. Y recordó: “En vez de hacerlo en un año o en tres meses, como hizo este gobierno, decidimos hacerlo en cinco años. En ese momento, como todavía había un entusiasmo con Argentina, mucha de la plata que había entrado era plata caliente. Pero ahora que los inversores se tomaron las cosas con más calma, tampoco hay mucha plata que pueda ir de un día para el otro”.

Además, el periodista comparó: “La herencia que recibe Milei es peor que la herencia que recibe Macri, pero con la ventaja de que el mandato económico era más claro”.

Fue así que el exfuncionario indicó que no había una claridad social sobre el deterioro del modelo económico recibido y la crisis que había en ese momento.

“Cada vez que había que aumentar tarifas o que había que ajustar el gasto, era muy impopular en la sociedad, en los analistas, empresarios, sindicalistas y periodistas”, agregó. Y subrayó que en la actualidad, Milei arrancó su mandato desde “un lugar peor”, pero con la sociedad pidiéndole “que haga lo que tenga que hacer”.

También declaró que existió un “exceso de precaución” y recordó la conformación de Juntos por el Cambio, una coalición “muy amplia”. Y en donde debían consultar “un montón de cosas y tampoco había mucho tiempo”.

La vista puesta en el futuro

Por último, Illa estableció que la última medida económica hay poca influencia del Triángulo de Hierro, conformado por Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor, Santiago Caputo.

“Esto directamente es Javier Milei con Toto Caputo y Santiago Bausili (presidente del Banco Central). Ese es el triángulo de hierro que realmente funciona bien. La parte económica del gobierno funciona bastante bien, donde Milei no tiene interlocutores con el ministro y tampoco hay mucha politización”, detalló.

Sin embargo, el periodista advirtió que la baja de la inflación no es un proceso lineal y que podría haber una pequeña suba en el índice en los próximos tres meses. Y que, por ende, afecte a las elecciones legislativas. “Para que eso tenga credibilidad tiene que seguir bajando la tendencia, por lo menos”, recomendó.

Y concluyó, de cara al mediano y largo plazo: “La normalidad tiene que ser un primer objetivo, hay que poner un piso de que no haya más crisis, que no demos tantos casilleros para atrás. Después, cuando tengamos normalidad, vemos qué gambetas tiramos y cómo nos convertimos en una potencia”.

