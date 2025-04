“Esta vez sí es diferente”: las 15 frases más fuertes del discurso de Javier Milei tras anunciar la salida del cepo

La inflación no tiene otro destino que colapsar porque no volverá a haber emisión de peso sin respaldo. La inflación va a colapsar pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes quieren detener el cambio, debido a que en las últimas semanas dada a la viabilidad de quienes esparcieron mentiras.

Nuestra visión está en marcha y no queremos que ningún argentino se quede afuera: hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, y en todas las latitudes de la patria, creyentes y laicos, liberales, peronistas, radicales, PRO, no importa el partido o credo al que adhieran, no importa a quien votaron, no importa, inclusive, si han conspirado para que este gobierno fracase. Si el país crece a todos nos va a ir mejor.