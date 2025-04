Espert cuestionó a la CGT por el paro general: “Si les importara el pueblo trabajador, pedirían un ajuste fiscal”

Espert cuestionó fuertemente a la CGT por el paro general, el tercero en le Gobierno de Milei

Este jueves comenzó a regir el paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuenta con el apoyo de ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). Esta huelga es la tercera impulsada por esta central sindical desde que Javier Milei asumió la presidencia. José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), cruzó al sindicalismo argentino, definiéndolos como “atorrantes y mafiosos”. Aseguró que “son parte del problema” y que “si les importara el pueblo trabajador, pedirían un ajuste fiscal”.

El economista cuestionó a la CGT por el paro general, el tercero que hacen desde que Javier Milei es el Presidente de Argentina. “Son un conjunto de atorrantes, mafiosos. Están hace 500 años apoltronados en su silla sindicalista. Se han cagado, y se cagan todavía, en el pueblo trabajador“, aseguró Espert en una entrevista con Esteban Trebucq en LN+.

Además, agregó: “Si les importara el pueblo trabajador, ellos estarían pidiendo ajuste fiscal para que no haya emisión monetaria y no haya inflación, que destruye los salarios”.

“Ellos estarían pidiendo una reforma laborar para que no haya 8 millones de trabajadores cobrando miseria, que son los que 8 millones que hoy trabajan en negro”, continuó el diputado de La Libertad Avanza.

El economista cuestionó a la CGT por el paro general

Espert explicó que siempre “detesto” al sindicalismo y que por ello inició su carrera política. “Estoy harto y, por eso, estuve en la elección política de 2019 y estoy ahora muy feliz de hacerlo con el presidente Javier Milei. Es para aportar en la solución de los problemas que tiene la gente. Estos tipos nunca le van a poder aportar la solución a la gente, porque son parte del problema”, afirmó.

El paro se presenta como una manifestación en contra de las políticas económicas adoptadas por el gobierno actual. En conferencia de prensa, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, explicó que la huelga busca “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados, el aumento y actualización del bono para jubilados, y la revisión de las asignaciones familiares“.

Espert habló sobre el presente económico del país y dio una mirada optimista: “Hay trabajadores, y muchos, que no llegan a fin de mes. Hay jubilados que la están pasando mal. Hay empresarios que la pasan mal. Hay emprendedores que la pasan mal. ¿Pero sabes qué? La pasan mal como consecuencia de que estamos saliendo de un pozo. Estamos saliendo. Nosotros desde el Gobierno hemos dado una lucha durísima contra la inflación y vamos ganando“.

“Este Gobierno ha tenido que ajustar la tarifa de los servicios públicos, por ejemplo. Eso le pega a la clase media. No hay que negarlo. Pero la clase media valora el medio vaso lleno. Nosotros estamos haciendo cosas que la clase media argentina necesita, como terminar con la inflación e ir contra el modelo de este conjunto de atorrantes que van a parar mañana, avalados por el maldito kirchnerismo", aseguró el diputado nacional.

Espert acusó al kirchnerismo de hambrear al país y convertirlo en una villa miseria

Espert no solo habló sobre la CGT, sino que también envió un mensaje para aquella gente que acusa al Gobierno de no tener sensibilidad: “Yo le contesto a esta gente que insensible es el modelo kirchnerista que ha hambreado al país y lo ha convertido en una villa miseria. Que ha destruido el valor real de las jubilaciones, que ha generado clientelismo. En Argentina hay zombis por culpa del kirchnerismo. Le hicieron creer a un montón de gente que de lo único que pueden vivir es de un plan del Estado. Le han roto la espina dorsal de su autonomía. Hay gente que no se cree capaz de nada sin el papá Estado".

El libertario fue contundente sobre la posibilidad de enfrentar a Cristina Kirchner en la Provincia de Buenos Aires. "Si es por motivos políticos, claramente me interesaría enfrentar a Cristina. Pero porque digo políticamente. Porque judicialmente Cristina es una chorra, una delincuente. Hace rato debería estar presa. Yo pongo el deber ser sobre lo político. Debería estar presa y no poder competir por nada”, afirmó.

“No tengo dudas que esta elección legislativa de medio término es Milei sí o Milei no. Obviamente, yo quiero más Milei. Yo digo Milei sí“, concluyó Espert.

Javier Milei junto a Karina, Adorni y Espert