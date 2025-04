El massismo insiste con que hay que mantener la unidad del peronismo: “La prioridad es enfrentar al gobierno de Milei”

Unión por la Patria. Sergio Massa y Kicillof

Tras la ruptura de Axel Kicillof y Cristina Kirchner por el desdoblamiento de las elecciones, el massismo volvió a reclamar la unidad del peronismo y advirtió que una división puede favorecer una victoria del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

"Hasta el 24 de mayo tenemos tiempo para construir la unidad más amplia posible dentro del peronismo y del campo nacional y popular. Eso es lo que nos pidió Sergio Massa”, afirmó Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, politólogo y dirigente clave del Frente Renovador.

Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia

Las declaraciones fueron pronunciadas tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, convocándolas para el 7 de septiembre, y enfrentando así la posición de Cristina Kirchner, presidente del PJ nacional y referencia central del peronismo bonaerense.

La jugada reavivó tensiones internas, pero Galmarini insistió: “Fue difícil llegar a esta definición, pero hoy ya existe una decisión clara”. De todos modos, advirtió sobre los riesgos de ir divididos: “Si nosotros vamos divididos, le vamos a entregar todos los senadores a Milei”.

Galmarini afirma que el verdadero objetivo debería ser otro para el peronismo bonaerense: “Hay que dejarse de debatir sobre la interna y las posiciones individuales. Lo que nos pidió Massa es poner la cabeza en construir la mayor unidad posible para enfrentar a Milei”.

– ¿Cuál es la posición del Frente Renovador después del anuncio que hizo el gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones?

- El gobernador Axel Kicillof tomó una decisión y convocó a elecciones provinciales para el 7 de septimbre. Sergio Massa nos pidió que sigamos trabajando por la unidad. Hasta el 24 de mayo tenemos tiempo para construir la unidad más amplia posible dentro del peronismo y del campo nacional y popular. El principal desafío es construir la mayor unidad para enfrentar el ajuste, la motosierra y la crueldad del gobierno de Milei.

– Hubo declaraciones cruzadas y versiones del gobierno bonaerense y del kirchnerismo. ¿Cómo se posiciona el Frente Renovador ante este recrudecimiento de la tensión en el peronismo bonaerense?

- No me voy a ofender ni me voy a enojar. Ya se superó una etapa. Fue difícil llegar a esta definición, pero hoy ya tenemos una decisión clara: hay elecciones adelantadas en la provincia, tenemos PASO convocadas por el Gobernador con el decreto 367 y cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires vigente. Ahora tenemos que cambiar el chip y poner la cabeza en que tenemos que construir la mayor unidad posible para que Milei no entre en la provincia de Buenos Aires.

Para entender los efectos bien prácticos: el sistema electoral de la provincia es muy restrictivo y para acceder al reparto de bancas de senadores en la 7ª Sección Electoral -Olavarría y Azul, la zona centro de la provincia- se requiere acceder a un piso del 33% de los votos. Si nosotros vamos divididos le vamos a entregar todos los senadores a Milei.

Este es el efecto que nosotros queremos advertir y que Sergio Massa nos pidió que tengamos muy presente a los fines de no permitir el ingreso de Milei en la provincia.

– ¿Desde el Frente Renovador quieren que las PASO se hagan o van a buscar un acuerdo para que las PASO se desactiven? Lo pregunto porque el gobernador Kicillof mandó un proyecto para suspenderlas.

- Nosotros ya habíamos planteado en distintas oportunidades varios modelos de reforma, pero no hay consenso. No existen los dos tercios, ni dentro del peronismo, ni con el resto de los partidos, ni con el PRO, ni con el radicalismo, ni con La Libertad Avanza para llegar a ninguna reforma.

Una cosa es suspender el proceso de selección de candidatos, otra cosa es encontrar algún mecanismo alternativo. ¿Sino cómo se van a resolver las listas de candidatos? Como no hay un acuerdo, lo mejor es que siga como está. De hecho, el propio gobernador, insisto, con el Decreto 367 de mediados del mes de marzo, ya convocó a las PASO y la Junta Electoral de la Provincia ya emitió el cronograma electoral, que está vigente.

Para abundar, toda la biblioteca politológica indica que no hay que realizar reformas electorales en años de elecciones y, mucho menos, durante el proceso.

Insisto, hay que cambiar el chip, dejarse de debatir sobre la interna y sobre las posiciones individuales de uno u otro, incluyéndome. Hay que poner la cabeza en construir la mayor unidad, que es lo que nos pidió Sergio Massa para enfrentar a Milei en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y en octubre en las elecciones nacionales.

– ¿Esa unidad implica que el grupo político de Axel Kicillof y los intendentes que lo acompañan, y Cristina Kirchner, Sergio Massa y el otro grupo de intendentes, presente cada uno una lista o que busquen llegar a un acuerdo para que haya solamente una lista en todos los distritos?

- En las elecciones del 7 de septiembre se van a desarrollar ocho elecciones en la provincia de Buenos Aires, uno por cada Sección Electoral. Son todas elecciones muy diferentes. No es lo mismo lo que se va a discutir en el interior bonaerense o en Bahía Blanca, que aquello que se va a discutir en el Conurbano.

De todos modos, me parece que todavía nos queda tiempo para construir, primero, una mejor estrategia en cada una de las secciones; y segundo, para alcanzar la mayor unidad posible de todos los sectores que nos oponemos al ajuste, a la brutalidad, y a la violencia del gobierno de Milei.

Creemos que ese es el camino: bajar las declaraciones altisonantes, bajar un cambio, ponernos con otro chip y encarar este proceso de acá hasta las elecciones de octubre con la mayor serenidad, capacidad y estrategia para ganarle a Milei.

– ¿Y la posibilidad de que sea Cristina Kirchner sea candidata?

- Es una posibilidad, como tienen otros dirigentes. Me parece que eso está pensado en tren de un debate que se saldó ayer y que, en todo caso, discutiremos cuál es la mejor estrategia en cada una de las secciones electorales, dado que ya tenemos resuelto cuáles son las reglas de juego.

Para explicar esto lo digo como fubtolero: a veces algunos dirigentes políticos quieren sacar los laterales con el pie y tirar un centro; lamento contarles que los laterales se sacan con la mano. En este caso ya está resuelto. Hay que ir a la cancha con las reglas que los argentinos y los bonaerenses conocen y que ya utilizaron. Y en todo caso tenemos que pensar conjuntamente todos los sectores del campo popular este para establecer la mejor estrategia y ganarle a Milei en la provincia.

El gobernado Axel Kicillof, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner (Foto: Franco Fafasuli)

– La reunión del domingo fue bastante tensa. Lo que se planteó desde el kirchnerismo es que no estaba previsto que se haga este anuncio.¿Cómo fue la situación?

- Desconozco cuál fue el tono de la charla. Las tensiones que se vivieron hasta ayer u hoy están presentes y no son una novedad. Hay que evitar un proceso que es bastante más complejo, que es lo que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, donde implosionaron los partidos políticos, donde hay 18 candidatos compitiendo y donde el sistema electoral se bandea entre la gobernabilidad y la representatividad.

Está bien que haya muchos sectores queriendo formar parte de la vida democrática y del Parlamento, pero queremos garantizar a nuestro gobierno y a Axel Kicillof que el 11 de diciembre tenga mayoría para seguir gobernando y que la provincia se transforme en ingobernable o que sea imposible llevar adelante la gestión de gobierno, que en el fondo es lo que nos piden los argentinos y los bonaerenses.

Ahora hay que poner la cabeza en cómo construimos la unidad y en cómo ganamos las elecciones para que sigamos las distintas acciones de gobierno.