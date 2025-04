Vicente Fox, ex presidente de México: “Perón y todos los que vinieron atrás destruyeron a la Argentina, así que bienvenido Milei”

El expresidente mejicano se expresó en duros términos contra Trump (X @LOVREGA)

(Desde Punta del Este, Uruguay) - Luego de las medidas proteccionistas implementadas por los Estados Unidos, el ex presidente de México Vicente Fox cuestionó a la administración de Donald Trump y le recomendó al mandatario argentino Javier Milei que “no caiga en la trampa de creer en él a ciegas”.

Al participar de un evento financiero que se realiza en la ciudad uruguaya de Punta del Este, el referente del Partido Acción Nacional (PAN) le dio la “bienvenida” a Milei como contraste del peronismo que arruinó la Argentina “brillante” de la primera parte del siglo pasado.

En diálogo con Infobae, en uno de los salones del Hotel Enjoy, donde se lleva adelante el encuentro organizado por la compañía Latin Securities, Fox profundizó sobre estos dichos.

-Usted, en la charla, habló de que no hay que temer ante los nuevos impuestos que puso la administración de Trump, porque los consumidores van a elegir de todas maneras qué consumir y qué no, y eso no lo puede controlar un gobierno. Ahora bien, hubo gran volatilidad en el último tiempo en los mercados. ¿Qué opina del efecto que causaron las restricciones de Trump en el mercado?

-Fíjate que ese efecto no fue igual en todos lados. La Bolsa Mexicana creció casi 3% el día de los aranceles y las bolsas americanas cayeron entre cuatro y cinco por ciento. Creo que eso marca con exactitud lo equivocada que está la movida que hizo Trump. Creo que va directamente en contra del interés americano, del interés de la economía americana, del interés de los consumidores americanos y creo que no va a poderla sostener políticamente. La gente se le va a rebelar. Claro, su base está integrada por gente muy dura, gente muy ideologizada, de un ADN de autoritarismo, de hitlerismo, que lo hay en Estados Unidos. Hoy es la extrema derecha radical que quiere cosas que el mundo no quiere, pero que ellos están dispuestos a imponer. Ahora que tomaron el poder, regresa el garrote del tío Sam en manos del señor Trump. Esto es lo que hay que hacer. Y lo haces o pagas las consecuencias. Así de sencillo. Nos lo dijo a todo el mundo. Y ahí vamos los zonzos. Ahí van creyendo que hay que asustarse. Esto está grave. Y otro presidente americano dijo algo que es una verdad de cátedra, ‘no hay que tenerle miedo a nada más que al miedo en sí mismo’. Entonces, tener miedo es la peor cosa que podemos hacer el resto del mundo. Tenerle miedo a ese garrote. Hay que enfrentarlo.

El ex mandatario mexicano criticó los aranceles impuestos por la administración estadounidense (REUTERS/Carlos Barria)

-¿Usted cree que hoy el mundo no lo enfrenta? ¿Le tiene miedo a Trump?

-Claro que sí. Le tiene mucho miedo, tontamente, porque no va a pasar nada. No pasa nada con que ponga sus aranceles. Nosotros pondremos los nuestros. Nosotros cerraremos nuestros mercados a los productos americanos. Nosotros tenemos que decirle a McDonald’s ‘se acabó, maestro, ahora vamos a comer tortas y vamos a comer empanadas argentinas, ya no vamos a comer hamburguesas’. Tenemos que decirle a Starbucks que Colombia tiene mejor café, que hay mejor café en muchas partes de Latinoamérica y que no tenemos por qué soportarlos. ¿Cómo le va a hacer Starbucks para importar todos los cafés que importa? Estados Unidos no produce café, que yo sepa. Quizás sí algo por ahí en algún lado, pero el café viene de muchos lados del mundo y le van a poner aranceles. Pobres tomadores de café americanos. Ellos van a pagar ese arancel. No lo vamos a pagar las naciones que producimos café. Si no hay mercado americano, le vendemos a Canadá. Le vendemos a China, le vendemos a Europa, le vendemos a Uruguay.

-¿Cómo ve al gobierno de la Argentina con la administración de Milei?

-¡Ay! Yo le doy una gran bienvenida y un gran aplauso, porque él está rescatando las creencias, los valores de la ciencia económica, que es la libertad, que es ser libertario, que la economía necesita libertad, que la sociedad y el ciudadano necesita libertad y que si hay suficiente libertad en la economía y en lo social y en lo político, Argentina va a progresar. ¿Y por qué es tan radical la política de Milei? Porque Argentina pasó por un radicalismo autoritario, populista, que hizo que se perdiera la Argentina brillante que todos conocimos, esa Argentina campeona de Latinoamérica, esa Argentina campeona en producción agropecuaria, campeona en producción ganadera, campeona en educación en nivel educativo y en conocimiento educativo. Esa Argentina se la llevó al carajo con Perón. Bastó con que viniera un cuate Trump, Perón, y destruyó a la Argentina, y todos los que le siguieron, igual. ¿Y la pregunta es dónde quedó el pueblo argentino? ¿Por qué se sometió al dictador Perón? ¿A la dictadura Evita? ¿Por qué se sometió a los Kirchner? ¿Dónde está la Argentina, el alma de Argentina, la ciudadanía argentina, el pueblo más educado de América Latina? ¿Dónde quedó? ¿Por qué se dejó llevar por esta marea populista autoritaria? ¿Por qué le entregó el bien y la prosperidad de la nación a una sarta de individuos que solo buscaban el poder y la gloria para sí mismos? Esos errores hemos cometido todos los pueblos de Latinoamérica y por eso estamos como estamos. Entonces, bienvenido Milei, escucha mi voz, Milei. Ojalá y te conozca un día. Ojalá y te peines. Bienvenido, porque tú vas a rescatar esos valores, esa creencia en la libertad económica.

Fox le recomendó a Milei que "no confíe ciegamente" en Trump (Presidencia)

-Recién hablaba de Trump y de enfrentarlo, de no tenerle miedo a su administración. Justamente, Milei tiene como uno de los principales aliados a los Estados Unidos y a Trump, en particular, y busca en él una ayuda para llegar a un acuerdo con el FMI, por ejemplo, o a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué le recomendaría a Milei, que se acerca tanto a Trump?

-Que se cuide del poder, de acercarse al poder ciego. Que tome lo bueno que pueda tener Trump, que son las políticas de Milei. Son buenas en términos económicos, pero que no caiga en la trampa de la ceguera, de la ineptitud económica de Trump. Que Milei se compare como persona, con su conocimiento y ciencia económica, que es profunda. Toda su vida estudió economía para hacer lo que está haciendo. Y bienvenido, señor Milei, pero no caigas en la trampa de Trump. No caigas en creer en él a ciegas.

Recuerda la ilustración, la maravillosa ilustración: razón, ciencia y humanismo. Tú puedes usar y usas la razón, Milei. Tú puedes usar y usas la ciencia económica, que la conoces. Y tú puedes y debes usar el humanismo, en eso te tienes que distinguir de Trump. Trump no es una persona humana, no tiene contenido humanístico. Trump está vacío en ese sentido y, por tanto, Milei, ahí sepárate de él. Sé el propio Milei. Sé tú mismo. No seas una copia de Trump. Y desgraciadamente, los líderes de derecha autoritarios están también representados en El Salvador. Y claro, ya hicieron la Santa Alianza, la Santa Alianza para la tortura, para pisotear la dignidad de las personas, para fotografiarse. Tú, señora (por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad), que fuiste ahí, a El Salvador y sacaste esa fotografía enfrente, parada con orgullo de los presos. Atrás, subyugados, sometidos a su pérdida de dignidad. No es así como se termina con el crimen, hay que tener humanismo. Es la tercera ley, el tercer pilar fundamental de la Ilustración. Repito, ciencia; repito, humanismo, y repito, razón. Entonces, el humanismo no puede expresarse en esa fotografía fatal, burda, vergonzosa, que salió en todos los diarios del mundo. La ministra de Seguridad, cruzada de brazos y los presos atrás. Qué desgracia de fotografía. Una fotografía dice más que mil palabras. Y esa fotografía habla por 1 millón de palabras.