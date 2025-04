Mauricio Macri volvió a tomar distancia de Milei y habló de la “importancia de la institucionalidad”

Mauricio Macri

En medio de las tensiones políticas entre el PRO y La Libertad Avanza, el ex presidente Mauricio Macri volvió a criticar al círculo íntimo de su sucesor Javier Milei y aseguró que no pudo “hacerle entender la importancia de la institucionalidad.

Fue en el marco del Latin Annual Meeting, organizado por Latin Securities, el grupo de servicios financieros que celebró sus 30 años de operaciones y cuenta con oficinas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

El evento, en su quinta edición, se realizó en la ciudad de Punta del Este con la presencia de más de 1000 clientes de la empresa e invitados especiales.

“La verdad es que a mí me hizo mucha ilusión que el cambio continuara, porque realmente pensaba que si el populismo continuaba de la mano de (Sergio) Massa, iba a terminar todo muy mal”, comenzó explicando el ex jefe de Estado, ante la pregunta de la presentadora del acto.

En este sentido, señaló que, “en la esencia, existen muchas coincidencias” entre los dos partidos, pero remarcó que tiene ”un problema“ al cual no le ve “ninguna solución, que tiene que ver con el esquema de conducción”.

“No todo es voluntariado, creo que hay un tema de método que es fundamental y ahí se está perdiendo una oportunidad, sumado al deterioro de las instituciones”, comentó.

Javier y Karina Milei, una de las apuntadas por Macri (AP)

Para Macri, “el conflicto que la Argentina tiene de fondo es la falta de confianza, el respeto de la ley“, ya que “hace décadas no se respetan los contratos, las reglas, y eso hizo que el país no deje de retroceder”.

“Esto no se soluciona solo con una mente brillante, que ayuda, sino de un conjunto de gente que es la que administra y que garantiza que se respeten las instituciones y que que se cumpla con la Constitución“, indicó.

En este sentido, el ex presidente volvió a cuestionar la designación de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, al opinar que “la verdad es que se nombraron jueces faltando horas para que venciera el plazo“.

“Lo hizo con un recurso excepcional que yo utilicé al comienzo de mi gestión, lo reconozco; pero cuando lo pensé me di cuenta de que la sociedad no estaba preparada para eso, pedí disculpas y retiré los pliegos”, destacó.

Al respecto, consideró que “hoy la Argentina está en una gran tensión en términos de institucionalidad”, lo cual a su entender opacó los logros del Gobierno, como “evitar la hiperinflación y cortar con el déficit fiscal”.

”Estamos tratando de ver cómo ayudar, porque el PRO… nunca ningún partido hizo tanto por la gobernabilidad siendo oposición”, argumentó.

Sobre este punto, Macri explicó que su espacio apoyó al oficialismo en distintos debates en el Congreso y que fueron “muy inconvenientes para el electorado, como el veto al financiamiento de las universidades o el cheque en blanco que se le dio (al Presidente) para que negocie con el FMI”.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

“El problema es que no hemos logrado hacerle entender (a Milei) la importancia de la institucionalidad, porque sim eso no se puede conseguir que haya confianza”, cerró.

Por otra parte, Macri habló de su experiencia en el Gobierno y sostuvo que “la gente va cambiando con el poder y en los tiempos en los que vivimos, donde todo es tan fugaz, las lealtades son muy volátiles”

“Está tan agresiva la política que empieza nuevamente a gobernar gente que no es empática. Lo vemos hoy, por ejemplo, con Donald Trump en los Estados Unidos”, agregó.

El ex presidente compartió panel con su par local Luis Lacalle Pou, mientras que entre el público se encontraban el actual mandatario charrúa, Yamandú Orsi, y otros ex jefes de Estado e inversores.

Asimismo, Macri recordó cómo fueron las últimas dos reuniones que tuvo con Milei en la Quinta de Olivos: “Hace muy poco, nos juntamos a comer milanesas, esas famosas milanesas, muy buenas milanesas, y yo dije ‘¿cómo será esto? Volver después de tanto tiempo’. Cuando estuve allá, me empecé a acordar cosas, buenas y malas, y cuando me fui, y lo vi al Presidente saludándome desde la puerta, dije ‘qué fantástico que yo me puedo ir, que no estoy atrapado ahí‘”, rememoró.

Respecto de la situación al dejar el poder, el líder del PRO contó que volvió al sector privado, pero que que “las redes sociales se vive una presión y una dinámica totalmente distinta a la que existía hacía 10 años”.