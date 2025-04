Jorge Telerman: "Parece que el jefe de gobierno es Mauricio Macri"

“La gestión es tan mala que parece que el jefe de Gobierno es Mauricio Macri”, lanzó Jorge Telerman, candidato a legislador porteño por el espacio Volvamos Buenos Aires, en una entrevista donde no ahorró críticas al actual oficialismo local. En su paso por Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, el ex jefe de Gobierno porteño denunció que la administración actual es “opaca, deslucida y desierta” y que carece del conocimiento y amor necesario para liderar una ciudad con la complejidad de Buenos Aires.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Telerman profundizó sobre los problemas estructurales de la gestión porteña, denunció una “pereza intelectual” en la discusión política y llamó a recuperar el debate sobre el modelo de ciudad que los porteños desean. “El 18 de mayo discutimos eso: qué tipo de ciudad queremos, no si tal decisión beneficia a fulano o mengano”, remarcó.

Crítico del clima político actual, Telerman señaló que muchas veces los debates mediáticos y parlamentarios giran en torno a intereses personales o especulaciones sobre alianzas, en lugar de atender las preocupaciones reales de los vecinos. “Nos perdemos en una discusión entretenida, pero intrascendente, un galimatías que poco le importa a la sociedad. La gente quiere saber si la ciudad va a estar limpia, si va a haber seguridad, si la policía va a estar donde tiene que estar”, expresó.

Jorge Telerman cuestionó la desconexión del Gobierno porteño con la identidad y las demandas de los vecinos

En su análisis, el ex jefe de Gobierno consideró que la capital atraviesa una etapa de retroceso cultural y de escasa sensibilidad por parte de las autoridades. “La actividad artística y cultural no solo nos llena el corazón, puede ser una herramienta formidable de crecimiento económico. Buenos Aires tiene ese potencial. ¿Estamos contentos con lo que está pasando?”, se preguntó en voz alta.

Durante la entrevista, el dirigente también recordó su vínculo histórico con Horacio Rodríguez Larreta, quien lo convocó en los primeros días de su gestión, a pesar de que Telerman venía de una tradición política distinta, vinculada al peronismo. “Me llamó para trabajar con los teatros de la Ciudad, el San Martín, el Colón. Hicimos una gestión interesante. Y cuando decidió no ser candidato a presidente, a pesar de las expectativas, me pareció un gesto noble. Lo admiro por eso. Mi vocación es la discusión pública y el diseño de ciudad”, comentó.

Sin embargo, al trazar una comparación entre la gestión de Rodríguez Larreta y la actual, Telerman fue terminante: “Decir que alguien lo hizo muy bien, cuando vos hiciste lo mismo, es un reconocimiento sincero. La gestión de Horacio fue buena. Pero lo que vino después me parece desastroso”.

"La gestión de Rodríguez Larreta dejó un mejor legado comparada con la actual", señaló Telerman

Telerman señaló como ejemplo de esta desconexión un anuncio reciente del Gobierno porteño que celebraba la primera inversión en el Centro Cultural San Martín desde su fundación en 1970. “Eso es mentira. Me da pena, porque demuestra que no conocen la ciudad. Seguramente nunca fue. No se puede gobernar lo que no se ama. No ama a la ciudad lo suficiente y eso se nota”.

Más allá de su crítica a la actual administración, el candidato sostuvo que no se trata de un juicio personal sino de una mirada estructural. “Este es un gobierno que viene con otra cabeza. No forma parte del partido. No está en sintonía con la identidad porteña. Uno puede cometer errores, pero hay errores que solo se explican desde el desconocimiento”.

El ex jefe de Gobierno también apuntó contra una lógica electoral que, según él, empobrece el debate público. “Es tan mala la gestión que el único argumento que tienen es decirte: ‘No votes en contra de mí porque beneficia a los contrarios’. Y mientras tanto, las fuerzas políticas se están reconfigurando. Lo que la sociedad quiere es que discutamos en serio: ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo vamos a vivir en ella?”.

El candidato de Volvamos Buenos Aires llama a repensar el modelo de ciudad deseado por los porteños

Para el candidato de Volvamos Buenos Aires, los dirigentes deben hacer un esfuerzo por recuperar la conexión con los temas que preocupan a la gente común. “Los políticos que se la pasan discutiendo cuestiones que solo interesan a los políticos hacen un flaco favor. Hay que aprovechar la oportunidad para discutir lo esencial: cómo hacer una ciudad más vivible, más inclusiva, más creativa”.

Durante su gestión como jefe de Gobierno, Telerman se destacó por impulsar una agenda cultural intensa. En la entrevista con Infobae en Vivo, rememoró algunos de esos momentos con entusiasmo. “Disfruto de la política, pero para hacer cosas. Recuerdo cuando hicimos la maratón de Shakespeare por toda la ciudad, una kermesse, una ópera innovadora. Eso me apasiona. Y eso es lo que está faltando ahora: pasión por hacer, por transformar”.

Con un tono crítico, pero también nostálgico, el ex jefe de Gobierno lamentó que Buenos Aires haya perdido parte de esa vitalidad. “Yo creo que hay cosas que deben estar bien hechas, porque hasta un reloj detenido da la hora dos veces por día. Pero esta gestión no tiene brillo, no tiene corazón. Es una gestión opaca”, concluyó.

