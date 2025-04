Según The New York Times, Javier Milei es el “presidente favorito” de Trump

La nota de The New York Times

En una reciente publicación de The New York Times, el periodista Jack Nicas señaló que el mandatario Javier Milei logró convertirse en el “presidente favorito” de Donald Trump, quien ha elogiado públicamente su apoyo y admiración. Según Nicas, el vínculo entre ambos líderes ha ido más allá de simples gestos diplomáticos, transformándose en una relación personal basada en la admiración mutua.

La nota destaca que Milei viajó en múltiples ocasiones a Estados Unidos, y en casi todas sus visitas mantuvo encuentros tanto con Trump como con Elon Musk. Además, el artículo resalta cómo el presidente argentino adoptó varias posturas políticas alineadas con las de Trump, como su retiro de organismos internacionales y su apoyo a políticas similares a las del ex mandatario estadounidense.

“Lo amo porque él ama a Trump”, recordaron en el medio estadounidense que alguna vez dijo Trump sobre Milei en un discurso del año pasado. “Cualquiera que me ame, me cae bien”, había señalado.

También recordaron: “Cada vez que nos reunimos con el presidente Trump, él siempre dice: ‘Me gusta este tipo’”, declaró esta semana Gerardo Werthein, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. “Siempre dice: ‘Él es MAGA como yo: Make Argentina Great Again’”.

En este contexto, se subraya que Milei fue muy público en su apoyo hacia Trump, e incluso compartió imágenes de ambos abrazándose y realizando gestos de admiración. En su discurso, Milei mencionó a Trump como un defensor de las ideologías conservadoras, al mismo tiempo que adoptó medidas políticas que se alinean estrechamente con las decisiones de Trump, como la postura de Argentina ante el embargo de EE. UU. a Cuba o su reciente abstención en una votación de la ONU sobre Rusia.

Javier Milei y Donald Trump - crédito @JMilei/X

El artículo también hace mención de las críticas a la situación económica de Argentina y cómo la relación con Trump podría ser vista como un intento de mejorar la posición de Argentina en el ámbito internacional, especialmente considerando el hecho de que Argentina y EEUU compiten en algunos sectores comerciales, como el de la soja, el maíz y el litio. Sin embargo, el autor de la nota, Jack Nicas, también observa que la relación con China sigue siendo crucial para Argentina, un tema que Milei maneja con cautela debido a las tensiones entre los dos gigantes.

Finalmente, el artículo menciona que Milei espera contar con el apoyo de Trump en su solicitud de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que podría tener un impacto significativo en las futuras relaciones entre Argentina y EEUU.

La publicación de este artículo en The New York Times resalta la creciente relación entre ambos líderes y plantea interrogantes sobre las dinámicas geopolíticas que podrían surgir como resultado de este vínculo.

De hecho, Milei Javier Milei llegó esta mañana temprano a Florida, donde tiene previsto reunirse con Trump por la noche en las residencias de Mar-a-Lago, en el marco de la entrega de premios de las fundaciones liberales Make America Clean Again (MACA) y We Fund The Blue, donde el jefe de Estado recibirá el galardón “León de la Libertad”.

El viaje de Milei se organizó muy recientemente, por una invitación directa de parte de los organizadores al Presidente -esta vez, ni Gerardo Werthein, el canciller, ni Santiago Caputo tuvieron intervención en las gestiones-. Se confirmó en el inicio de esta semana -aunque se mantuvo en privado-, cuando el entorno de Trump le transmitió al Gobierno que el presidente estadounidense asistiría a la ceremonia y estaba predispuesto a verlo en un breve encuentro informal.

El viaje quedó en vilo ayer, a partir de un cambio en la agenda de Trump. El jefe de Estado estadounidense había planeado arribar esta tarde al predio donde tiene su residencia privada de Florida, pero por motivos no explicitados, cambió el horario del vuelo desde Washingon para la noche. Y esa modificación en el itinerario dejó escaso margen para que se vieran.

El motivo del viaje relámpago de Milei era justamente ir a encontrarse con Trump, en medio de las negociaciones a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo directorio EE.UU. tiene fuerte injerencia. Pero luego de que el gobierno republicano anunciara los mentados cambios en los aranceles que ponen en jaque a los mercados internacionales, en el Gobierno confirmaron la visita. En parte, como gesto de agradecimiento: la Argentina quedó ubicada dentro del grupo de países a los que les aplicará una suba del 10 por ciento (una buena noticia, teniendo en cuenta el contexto y que otros países recibieron cuotas superiores).