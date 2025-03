Gala Díaz Langou y José Orlando hablaron sobre los 25 años de CIPPEC y plantearon los desafíos del futuro

La directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou

La directora ejecutiva de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Gala Díaz Langou, y el presidente del Consejo de Administración de (CIPPEC), José Orlando, destacaron la convocatoria que tendrá esta decisión de la cena anual del think tank, que cumple 25 años de su fundación.

Ambos coincidieron en que el think tank que cumple un cuarto de siglo tiene la misión de aportar ideas y propuestas para los desafíos que enfrenta el país de cara al futuro. Destacaron la presencia de unos 1.000 referentes del mundo político, empresario, diplomáticos y referentes sociales.

La mirada de Gala Díaz Langou

- Se cumplen 25 años de CIPPEC. Le pido una reflexión sobre lo hecho y sobre el futuro, en este contexto de la cena anual.

- Fueron difíciles estos 25 años para la Argentina. CIPPEC quiere decir Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y hay veces que nos frustramos, pero nuestro rol es más aún importante en contextos más hostiles, porque es necesario pensar a futuro y pensar concretamente en qué políticas pueden llevarnos realmente a un crecimiento con equidad.

- Siempre se plantea CIPPEC que una de sus características es apostar por el diálogo y convocar a referentes de todos los ámbitos, sin banderías políticas. ¿Se puede en estos momentos?

- Tenemos presencia de todo el arco político y creo que CIPPEC sigue siendo un espacio de encuentro aún en este contexto y es un encuentro que no queda vacío. Es un encuentro también que buscamos llenar con sustancia y que se aproveche este encuentro y esta pluralidad para conversar, especialmente, con quienes piensan distinto de propuestas concretas que puedan contribuir al desarrollo de la Argentina.

Creemos que una de las formas esenciales en las que podemos llevar a Argentina a un lugar de mayor desarrollo es fijando un rumbo. Eso implica que quienes puedan alternarse en el poder compartan esa visión general.

- Ya ha pasado un año de este nuevo gobierno. El año pasado estuvimos también presentes y se habló mucho de ir de lo pendular a lo medular. ¿Se logró algo de eso?

- En este último año fuimos testigos de pasos importantes en los intentos de estabilizar nuestra macroeconomía y creemos que eso es relevante. Es un camino muy largo y bastante sinuoso por delante también el que tenemos, pero creemos que es posible hacer pie en estos avances que se dieron para seguir avanzando, y en particular, atacar los problemas que tenemos por delante. Es necesario, por ejemplo, garantizar la estabilidad de las cuentas públicas a futuro y eso implica focalizarnos en el principal componente del gasto público, que es el sistema previsional.

La directora ejecutiva de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Alejandro Beltrame)

- Sobre este gran tema que tiene la Argentina, que pareció empezar a tratarse y que después parece como que se desinfló. ¿Hay receptividad de parte del Gobierno sobre las propuestas de CIPPEC?

- Desde CIPPEC hace años, ya que venimos empujando una propuesta consensuándolas tanto técnica como políticamente, y creo que hay una mirada general de lo importante que es abordar este tema. La propuesta que ponemos sobre la mesa tiene el potencial de tanto mejorar la situación del 80% de los jubilados a futuro como de hacer que el sistema sea más sostenible también, lo cual contribuiría a la estabilidad macro. Es bastante sentido común y tiende a tener una receptividad muy buena. Ahora, cómo se traduce este consenso técnico en la política, se lo tendrías que preguntar a los colegas.

- El otro tema también donde hace mucho hincapié es educación. Te pido tu mirada sobre qué pasó en educación en este año y cuáles son las ideas o las propuestas que desde CIPPEC pueden ofrecer o pueden presentar.

- Doy un pasito para atrás, porque si queremos un país más desarrollado necesitamos agrandar la torta. Eso implica crecer, y no es un crecimiento vacío de solo concentrarnos en sectores productivos para generar riqueza, sino traducir esa riqueza a toda la población a través del empleo para poder tener esos puestos de trabajo llenos con las personas que tengan los talentos que se demanden, necesitamos concentrarnos en el sistema educativo y hay que transformarlo de una manera mucho más profunda de lo que se viene haciendo.

Pensar qué se enseña, cómo se enseña, cómo potenciamos a los docentes. Creemos que es importante ahí que se entienda que hay un rol para el Estado que es central, que es indispensable para alcanzar el desarrollo, que es el de generar bienes públicos en educación, en salud, en infraestructura. Son varias las áreas, porque sin ese rol del Estado no vamos a alcanzar la definición de una estrategia de desarrollo que sea efectiva.

- Esta también se la voy a hacer a José Orlando, que es una pregunta por ahí simple pero de difícil respuesta. ¿Tiene arreglo Argentina?

- Desde CIPPEC estamos convencidos que la Argentina sí tiene arreglo, si no, no nos levantaríamos todos los días a hacer lo que hacemos. Creemos que es importante aprender del pasado y también conversar de fondo sobre la situación que tenemos hoy. Tener un diagnóstico profundo y, sobre todo, la evidencia disponible de qué funciona para arreglar los problemas que hoy tenemos. Tenemos que blindar la estabilidad económica, tener una estrategia de desarrollo, pero fundamentalmente también tenemos que tener una institucionalidad que nos ayude a mantener este rumbo, porque no hay una perdurabilidad en la estrategia de desarrollo. Es imposible mantener este rumbo sin una institucionalidad sólida. Los últimos premios Nobel en Economía lo demostraron eso. La institucionalidad es instrumental para el desarrollo económico. Entonces ahí hay que poner un foco.

- Y por último, no quiero que me anticipes todo el discurso, pero sobre qué vas a hablar y qué les vas a comentar a los asistentes que se estima que van a ser más de mil personas.

- Más de mil personas de el “Círculo Rojo”. Vamos a estar haciendo pie en los 25 años de CIPPEC, no para repasarlo, sino sobre todo para usar esa excusa para mirar para los próximos 25 años y tratar de definir en conjunto con qué país soñamos que sea la Argentina en el 2050.

José Orlando y el valor de las instituciones

Entrevista a José Orlando, en la cena anual CIPPEC 2025

– Felicitaciones, porque esta edición es una edición especial. Por 25 años. Le pido una reflexión.

Sin dudas. La palabra que mejor describe la reflexión es orgullo. Crear y desarrollar y gestionar una organización de la sociedad civil en la Argentina de los últimos 25 años no ha sido fácil y la verdad que nos llena de orgullo, no solo el haber llegado a los 25, que no deja de ser un número, sino el camino recorrido.

Haber podido aprender, contribuir en un montón de políticas públicas que creemos que han ayudado en muchos casos a la vida de las personas. Es una noche de alegría, de celebración y de agradecimiento también porque en el camino nos han acompañado muchísimas personas, sobre todo quienes hacen todos los días los verdaderos hacedores de este aniversario.

– En CIPPEC hay siempre una apuesta por el diálogo tanto a la sociedad como a los que integran el “círculo rojo”. ¿Se escucha a CIPPEC, se escucha a la sociedad civil lo que proponen?

Dejame hacer referencia a lo que primero mencionabas recién, que es el diálogo. Sin diálogo es muy difícil lograr mejoras duraderas. Una política pública que surge de un diálogo, que surge con el disenso natural de las distintas miradas del país, distintas visiones y distintos matices. Es una política pública que cuando ve la luz tiene mucho más chance de incidir genuinamente en la vida de las personas y, aparte, permanecer en el largo plazo.

Incluyo aquellas políticas públicas más importantes que puedan tener la capacidad de convertirse en políticas de Estado, cosa que a la Argentina todavía le falta.

– Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta…

- Respecto a si se lo escucha a CIPPEC. Sí, nosotros estamos muy agradecidos porque en estos 25 años, años hemos aprendido un montón. Pero hemos podido conversar con todo el arco político. Muchas veces se ha creído que CIPPEC es un think tank de políticas públicas más orientado o más alineado con una determinada ideología y no es así. Más allá de la de las personas, porque cada persona tiene el derecho de tener su propia ideología política o simpatía política, pero CIPPEC siempre que es un ámbito apartidario, un ámbito plural.

Siempre hemos hecho del diálogo con todos una parte constitutiva de nuestra razón de ser. Con lo cual sí, estamos muy agradecidos porque siempre hemos podido trabajar y seguimos pudiendo trabajar. Hoy con esta administración estamos trabajando muy bien en muchos ámbitos.

– ¿Creen que el CIPPEC con este Gobierno está teniendo un buen ida y vuelta de conversaciones, de contribución y aportes?

- Creo que el Gobierno está pensando en una agenda de reformas, algunas estructurales, que el país reclama y que el país requiere todavía. Nosotros queremos contribuir en ello sin ningún lugar a dudas. Un buen ejemplo es la reforma, el reordenamiento -le decimos nosotros- del sistema previsional. Es un tema urgente, un tema crítico, central si los hay en la agenda del país, porque representa la mitad del presupuesto nacional.

– Exacto.

- Por eso digo que tratamos de aportar evidencia, conocimiento técnico, porque cuando uno tiene que hacer una ley para, por ejemplo, reordenar el sistema previsional, es muy importante la forma y los detalles con los que se lo haga. Lo que nosotros tratamos es aportar esa evidencia y ese conocimiento que muchas de las personas que trabajan con nosotros, investigadores, pueden aportar. En la medida que un gobierno tiene la vocación de escuchar y la vocación de trabajar juntos, si nosotros nos sentimos en sintonía porque estamos siempre abiertos al diálogo y siempre abiertos a hacer ese aporte.

– ¿Y cuál es el valor que asigna CIPPEC a la cuestión institucional?

- Es para mí la madre de todas las batallas. A mi modo de ver, es la piedra angular. Seguir fortaleciendo la calidad institucional a mi modo de ver y en el pensamiento de CIPPEC, es la madre de todas las batallas. Llevamos 42 años de democracia, más de 1300 decretos de necesidad y urgencia. Todos los gobiernos los han utilizado. Eso interpela, de qué forma está funcionando la interacción entre los tres poderes del Estado que tienen que controlarse a sí mismos.