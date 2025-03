Uno por uno, quiénes son los candidatos confirmados para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires

A horas del cierre de listas, la mayoría de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo ya confirmaron a sus candidatos principales.

El oficialismo porteño (PRO) llevará a la actual diputada nacional Silvia Lospennato en lo más alto de su oferta; Leandro Santoro será el referente de la boleta peronista/kirchnerista, que tendrá nuevo nombre, Es ahora Buenos Aires. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el candidato principal de La Libertad Avanza en la contienda porteña, mientras que el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta reaparece en el tablero electoral para jugar por un lugar que lo vuelva a poner en carrera para 2027, pero ya fuera del macrismo.

Otros nombres que competirán son Ramiro Marra, exintegrante de LLA, que irá con boleta propia, y el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien es la gran sorpresa del cierre de listas, ya que encabezará la oferta electoral del MID de Oscar Zago, que a último momento decidió no participar de la alianza con el PRO.

Las elecciones serán el próximo 18 de mayo. La Legislatura renovará 30 bancas y los partidos que mayores lugares ponen en juego son el PRO (15), “Es ahora Buenos Aires” (8) y La Libertad Avanza (6).

A continuación, los candidatos confirmados de cada espacio:

Buenos Aires Primero - Silvia Lospennato

Diputada nacional. Desde su labor parlamentaria, impulsó iniciativas como la Ley de Ficha Limpia. Además, fue una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres, promoviendo leyes sobre equidad y mayor protección.

Se desempeñó como subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue titular de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) y asesora técnica de la Cámara de Diputados de la Nación (2009-2011).

Estará acompañada por Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa y Waldo Wolff.

Es ahora Buenos Aires - Leandro Santoro

Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el bloque Unión por la Patria hasta diciembre de 2025, encabeza la lista del peronismo porteño.

De origen radical alfonsinista, hace años que Santoro es un referente del peronismo kirchnerista. Ocupó una banca en la Legislatura porteña entre 2017 y 2021 y fue candidato a jefe de gobierno porteño en 2023. Quedó segundo detrás de Jorge Macri.

Los candidatos que lo acompañarán no están definidos, dado que todavía hay conversaciones con el espacio que lidera Juan Manuel Abal Medina, referenciado en el Movimiento Evita, para ir con una lista de unidad. Entre los nombres que circulan figuran el del armador peronista en territorio porteño, Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación; el referente popular Alejandro “Pitu” Salvatierra; el actual jefe de bloque en la Legislatura porteña Juan Pablo Moradelli y Magdalena Tiesso de Peronismo Militante.

La Libertad Avanza - Manuel Adorni

Es el vocero presidencial. Platense de nacimiento, pero instalado en la Ciudad de Buenos Aires, este economista y comunicador encabeza la competencia que LLA le impone al PRO por ver qué espacio concentra las preferencias dentro de los votantes de derecha. Se desconoce si seguirá en su cargo en el Gabinete nacional después de su eventual asunción en la Legislatura el 10 de diciembre próximo.

Aún no están confirmados los nombres que lo acompañarán en la lista.

Volvamos Buenos Aires - Horacio Rodríguez Larreta

Se desempeñó como jefe de gobierno porteño entre 2015 y 2023. Antes había sido jefe de Gabinete de Mauricio Macri, durante su gestión en la Ciudad, y en 2023 fue precandidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio, en la que perdió a manos de Patricia Bullrich. Meses atrás, escindido del PRO, anunció que encabezaría la lista de legisladores de un espacio propio, Movimiento al Desarrollo (MAD). Su alianza se llama Volvamos Buenos Aires.

Estará acompañado por la actual senadora Guadalupe Tagliaferri, Emma Ferrario, Melisa Balbi y el también ex jefe de gobierno porteño entre 2006 y 2007, Jorge Telerman.

Evolución - Lucille Levy

Es contadora y licenciada en administración de empresas. Exdirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), tiene 29 años y fue una de las caras visibles del reclamo universitario contra el gobierno de Javier Milei. Actualmente es consejera superior de la UBA.

En una lista de alianza entre la UCR de Martín Lousteau, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN de Margarita Stolbizer, estará acompañada por Facundo Cedeira, también de la UCR; la abogada Jessica Barreto, Josías Vázquez y Manuela Ludueña Senlle, en alianza con el GEN.

Libertad y orden - Ramiro Marra

Vinculado hasta hace unos meses al entorno de Javier Milei, pero separado del oficialismo por una disputa con Karina Milei, este broker financiero busca renovar su banca por afuera de La Libertad Avanza, con la alianza Libertad y Orden y el sello de la UCeDe. Fue candidato a jefe de gobierno en 2023 y salió tercero.

No están confirmados los nombres que lo acompañarán en la lista.

Frente de Izquierda - Vanina Biasi

Vanina Biasi es diputada nacional y su mandato se vence en diciembre de este año. Integrante del Partido Obrero y trabajadora no docente de la UBA, compitió por la jefatura de gobierno porteña en 2023 y obtuve el 4% de los votos.

Estará acompañada por el referente estudiantil Luca Bonfante, del Partido Socialista de los Trabajadores. La izquierda tratará de retener las dos bancas que pone en juego.

Principios y valores - Alejandro Kim

Argentino, hijo de coreanos, Kim es abogado y fue vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina. En 2023 fue candidato a legislador porteño, también por el espacio Principios y Valores de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio nacional durante parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que decidió no ir en unidad con Es ahora Buenos Aires, al considerar que el peronismo porteño no puede llevar a “un radical” en la cabeza de la lista, en referencia a Leandro Santoro.

No están confirmados los nombres que acompañarán a Kim en la lista.

Coalición Cívica - Paula Oliveto

Paula Oliveto es actualmente diputada nacional. Su mandato vence en diciembre de este año. Por eso la abogada, que preside la CC-ARI, partido creado por Elisa “Lilita” Carrió, intentará conseguir una banca en CABA. Ya fue legisladora porteña en el período 2013-2017 y auditora general de la Ciudad durante el primer gobierno de Mauricio Macri.

El segundo candidato será Fernando Sánchez. Fue diputado nacional en los períodos 2007-2009 y 2013-2017 y legislador porteño entre 2009 y 2013. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó el cargo de secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, muy cerca de Marcos Peña.

Confluencia por la unidad y la soberanía - María Eva Koutsovitis

Es ingeniera civil especializada en Hidráulica. Encabeza la lista que se referencia en Claudio Lozano. Este frente además está integrado por Patria de Iguales, Izquierda Popular y el Partido Comunista.

Movimiento Integración y Desarrollo - Ricardo Caruso Lombardi

La aparición en la lista de candidatos del director técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi fue una de las sorpresa de las últimas horas previas al cierre de listas. Lo presentó el líder del espacio MID, Oscar Zago, después de fracasar en las negociaciones por un lugar en la lista del PRO.

No están confirmados todavía los nombres que completarán la lista.