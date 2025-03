El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y mañana no habrá paro de colectivos

La oposición quiere reformar el sistema jubilatorio, pero los libertarios advierten que no cederán el equilibrio fiscal A raíz del fin de la moratoria previsional, el 9 de abril se debatirán en comisión diferentes proyectos para que no queden afuera del sistema quienes no llegan a los 30 años de aportes. Desde el Gobierno adelantaron que vetarán las leyes que impliquen aumentos del gasto