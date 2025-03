Caso Bailaque: el Consejo de la Magistratura reclama las causas del ex jefe regional de la AFIP arrepentido

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, tiene cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura.

El diputado Álvaro González, que investiga las causas contra el juez federal Marcelo Bailaque en el Consejo de la Magistratura, reclamó hoy que la Comisión de Disciplina y Acusación pida en lo inmediato una copia de todas las causas judiciales contra el magistrado, incluyendo la declaración del “arrepentido” Carlos Vaudagna, un ex jefe regional de ARCA que generó un cimbronazo en la provincia de Santa Fe con sus confesiones.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el expediente 97/2022, caratulado “Iribarren, M. - Schiappa Pietra, L. y Edery, M. (Min. Pub. De la Acu Prov. Sta. Fe) c/ Dr. Bailaque”, y sus acumulados, con el objeto de solicitarle que, a través de la Secretaría de la comisión a su cargo, se requiera la actualización de las copias de los expedientes que se enumeran al final del presente”, arranca la nota enviada a la vicepresidencia de la Comisión, a cargo del diputado Rodolfo Tailhade.

La presidencia de Disciplina y Acusación está vacante: a fin de año renunció Miguel Piedecasas y su reemplazante todavía no pudo asumir porque no hubo un solo plenario del organismo. Lo mismo ocurre con el reemplazo de Héctor Recalde.

La nota enviada por González, a la que accedió Infobae, menciona las repercusiones periodísticas sobre la declaración de Vaudagna ante un grupo de fiscales. Entre otras cosas, ese ex jefe regional de ARCA en Santa Fe y Rosario confesó que participó junto al juez Bailaque del armado de una causa contra dos financistas, que habrían sido extorsionados.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal Rosario. La base de esa presentación era información sensible que tenía la ex AFIP. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

Todo se habría acordado en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también habría participado Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado. Los detalles del aquel encuentro forman parte de la declaración de Vaudagna como “arrepentido”.

Carlos Vaudagna declaró que armaron con Marcelo Bailaque una causa para extorsionar a dos empresarios.

En el Consejo de la Magistratura hay cuatro denuncias contra el juez federal. Todas se acumulan en un solo expediente. Ya declararon doce testigos: seis fiscales, Gustavo Polanco (secretario de la Cámara Federal de Rosario), Emilio Maximiliano Lencina (comisario general de la PSA), Gustavo Guazzaroni (secretario Juzgado Federal 4 de Rosario), Marcelo Sain, José María Valdéz (retirado de Gendarmería), y Lionella Cattalini (diputada provincial y una de las denunciantes).

Las revelaciones de Vaudagna impactarán en las causas judiciales en trámite pero también en el Consejo de la Magistratura, que podría votar el inicio de un Jury. Los tiempos se aceleraron como nunca porque en julio, la primera denuncia contra Bailaque cumple tres años y podría prescribir. “Vamos a tomar todas las medidas y en poco tiempo estaríamos habilitados para avanzar con el artículo 20 (una suerte de indagatoria)”, dijo una fuente del Consejo.

El juez ya hizo un descargo por escrito. Sobre Vaudagna, aseguró que solo “tuvo un trato funcional y protocolar”, pero tuvo que admitir que al menos una vez pasó a verlo por su oficina.

¿Cuál fue la excusa?. “Durante un tiempo bastante prolongado el Banco Nación Argentina que funciona en el subsuelo del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario restringió al máximo sus operaciones, y ante ello, al menos yo concurría a los cajeros automáticos o a la sucursal misma del Banco Nación, que en ese entonces estaba en la planta baja del edificio de calle Alvear N° 155 entre Salta y Jujuy de la ciudad de Rosario, donde se encuentra el edificio de la hoy ARCA”, sostuvo Bailaque.

En su declaración como “arrepentido”, Vaudagna también admitió que era asesor del ex síndico de Vicentin Omar Scarel. La Justicia lo acusa de haber ayudado a esa empresa y a sus directivos a eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Las gestiones de Vaudagna, desde su puesto clave en la ex AFIP, también habrían beneficiado a Carlos Felice Fiorovanti (secretario general del sindicato de Turf), al principal accionista del diario El Litoral, Carlos Nahuel Caputto, y a la contadora María Virginia Copello, En concreto, los habría asesorado para comprar fracciones de terrenos de las islas “Los Mellados” y “Sirgadero”, y beneficiarse con un negocio millonario.