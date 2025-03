Crece el escándalo del juez Bailaque: sus reuniones con el “arrepentido”, la pista narco y las pruebas en el Consejo de la Magistratura

Carlos Vaudagna declaró que armaron con Marcelo Bailaque una causa para extorsionar a dos empresarios.

“¿Estás en la oficina?”. El mensaje, aparentemente inocente, apareció en el teléfono de Carlos Vaudagna, un ex jefe regional de la ex AFIP que se “arrepintió” esta semana ante la Justicia y generó un cimbronazo en la provincia de Santa Fe. El emisor del mensaje era el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, envuelto en un escándalo que tiene repercusiones en varias causas judiciales. ¿Por qué quería pasar a verlo? Bailaque sostiene que solo pasó “a tomar un café por su oficina”. No es todo. También reconoce que el funcionario de la ex AFIP, experto en cereales, estuvo en algunos de los asados que se hacían en la planta baja de su edificio. El relato se cayó esta semana: Vaudagna confesó que participaron juntos del armado de una causa contra dos financistas, que habrían sido extorsionados.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal Rosario. La base de esa presentación era información sensible que tenía la ex AFIP. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

“El Dr. Bailaque requirió una fiscalización respecto de Iglesias y Oneto, tarea que, producto de los acuerdos espurios concretados, fue sustituida por la presentación de dos informes de carácter reservado elaborados por la Dirección de Investigación de AFIP. A partir de la confección y presentación de estos informes, el Dr. Marcelo Bailaque dispuso una serie de decisiones legalmente infundadas como ser el allanamiento y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos respecto del Sr. Iglesias”, explica un documento judicial al que tuvo acceso este medio.

Todo se habría acordado en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también habría participado Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado. Los detalles del aquel encuentro forman parte de la declaración de Vaudagna como “arrepentido”.

La negociación con la defensa de Vaudagna llevó casi dos meses. Recién el martes pasado, el ex jefe regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, que ahora está con licencia psiquiátrica, se sentó frente a un equipo de fiscales y habló durante siete horas. Toda la audiencia fue grabada. Al día siguiente, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz homologó el acuerdo.

A cambio de hablar, Vaudagna será condenado a una pena máxima de seis años y no irá preso. Pero también se comprometió a entregar los siguientes bienes:

1. Un lote en el country “Odisea Aires del Llano”, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, en Santo Tomé.

2. Un inmueble en “Terrazas de Ayres”, en la misma ubicación.

3. Todos los bienes a nombre de la sociedad “Integrados Hipatia SA”.

Vaudagna se había quedado con lote en el country “Odisea Aires del Llano”, ubicado en Santo Tomé.

La versión de Bailaque sobre Vaudagna figura en el expediente que tramita ante el Consejo de la Magistratura, donde se acumularon cuatro denuncias. El juez sostuvo que solo “tuvo un trato funcional y protocolar”, pero tuvo que admitir que al menos una vez pasó a verlo por su oficina.

¿Cuál fue la excusa?. “Durante un tiempo bastante prolongado el Banco Nación Argentina que funciona en el subsuelo del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario restringió al máximo sus operaciones, y ante ello, al menos yo concurría a los cajeros automáticos o a la sucursal misma del Banco Nación, que en ese entonces estaba en la planta baja del edificio de calle Alvear N° 155 entre Salta y Jujuy de la ciudad de Rosario, donde se encuentra el edificio de la hoy ARCA”, sostuvo Bailaque, en un escrito al que que tuvo acceso Infobae.

Es decir, ya que iba al edificio de la ex AFIP a retirar dinero, aprovechó para pasar a ver al funcionario.

Bailaque tuvo que admitir ese encuentro por los mensajes que se encontraron en el teléfono de Vaudagna, secuestrado y peritado por la Justicia.

Además del café en las oficinas de la ex AFIP, el juez y el funcionario compartieron alguna comida en el quincho del edificio donde vive Bailaque. “Es ahí donde he realizado un sinnúmero de encuentros con familiares, amigos, pero también muchos encuentros sociales. Ha estado Carlos Vaudagna en uno de esos encuentros? Sí ha estado, junto con otras personas, pero ese dato no es indicativo que mantenga un vinculo estrecho”, sostuvo el juez hace algunas semanas, antes de la confesión de Vaudagna.

El contador Gabriel Mizzau (vinculado al narco Alvarado) y el juez Marcelo Bailaque (Gentileza: Aire de Santa Fe)

La declaración del ex jefe regional de la AFIP se mantiene en reserva, pero al menos tres fuentes confirmaron a Infobae que en la supuesta reunión donde se habría armado la maniobra contra los financistas también estaba el empresario Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado.

En su descargo ante el Consejo de la Magistratura, Bailaque explicó que a Whpei lo conoció a mediados de los 80′, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Luego se habrían reencontrado en 2013, durante un encuentro de ex alumnos, y a partir de ese momento la relación fue más fluída. La fecha no es menor. Desde 2011, el juez tenía una denuncia en trámite en su juzgado contra varios funcionarios de la ex AFIP-DGI y contra Whpei.

Pasaron varios años y el juez nunca se excusó. Recién en junio de 2023, la Fiscalía pidió el archivo de la denuncia y le allanó el camino a Bailaque para clausurar la investigación. “Los decretos que yo firmé en ningún momento tuvieron entidad como para sostener que hubo incidencia alguna en el curso del proceso”, dice ahora el magistrado.

El jefe narco Esteban Lindor Alvarado fue condenado y sigue detenido en la cárcel de Ezeiza.

La confesión de Vaudagna, anticipada por el diario La Nación, complica mucho al juez Bailaque. Las pruebas que aportó ahora serán presentadas en todas las causas penales en trámite.

En uno de los expedientes, un grupo de fiscales le atribuyó al juez presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.

Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.

El juez Marcelo Bailaque hizo un extenso descargo ante el Consejo de la Magistratura.

Ese episodio derivó en la primera denuncia contra Bailaque ante el Consejo de la Magistratura, en julio de 2022. En ese expediente, ya declararon doce testigos: seis fiscales, Gustavo Polanco (secretario de la Cámara Federal de Rosario), Emilio Maximiliano Lencina (comisario general de la PSA), Gustavo Guazzaroni (secretario Juzgado Federal 4 de Rosario), Marcelo Sain, José María Valdéz (retirado de Gendarmería), y Lionella Cattalini (diputada provincial y una de las denunciantes).

En su defensa, Bailaque argumentó que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral.

El año pasado, el juez sumó otras tres denuncias ante la Comisión de Disciplina y Acusación que terminaron acumuladas en un solo expediente. La investigación estuvo a cargo de la diputada Roxana Reyes pero se terminó excusando y pasó a manos del diputado Alvaro González (PRO).

Según pudo saber Infobae, en los próximos días, González le pediría a la Justicia de Santa Fe que remita las últimas actuaciones con la explosiva confesión de Vaudagna. Los tiempos se aceleraron como nunca. En julio, la primera denuncia contra Bailaque cumple tres años. “No va a prescribir, vamos a tomar todas las medidas y en poco tiempo estaríamos habilitados para avanzar con el artículo 20 (una suerte de indagatoria)”, dijo una fuente del Consejo. Otra fuente del organismo aseguró que los representantes del kirchnerismo, que ahora están en minoría, nunca quisieron avanzar hacia un Jury.

A esto se suma otra complicación. La comisión de Acusación no tiene autoridades porque a fin de año renunció Miguel Piedecasas y su reemplazante todavía no pudo asumir. En el medio no hubo un solo plenario del organismo. Lo mismo ocurre con el reemplazo de Héctor Recalde.

La “Pyme” Vaudagna en la ex AFIP

En su declaración como “arrepentido”, Vaudagna admitió que era asesor del ex síndico de Vicentin Omar Scarel. La Justicia lo acusa de haber ayudado a esa empresa y a sus directivos a eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Las gestiones de Vaudagna, desde su puesto clave en la ex AFIP, también habrían beneficiado a Carlos Felice Fiorovanti (secretario general del sindicato de Turf), al principal accionista del diario El Litoral, Carlos Nahuel Caputto, y a la contadora María Virginia Copello, En concreto, los habría asesorado para comprar fracciones de terrenos de las islas “Los Mellados” y “Sirgadero”, y beneficiarse con un negocio millonario.

En otras de las causas abiertas, Vaudagna está acusado de extorsionar, junto con Rubén Oggioni, a los representantes de la empresa Corven, una firma dedicada a la fabricación de motos y autopartes.

En la audiencia del martes pasado, los fiscales le exhibieron un listado con 117 pruebas en su contra.