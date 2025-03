Máximo Kirchner criticó a los legisladores que aprobaron el acuerdo con el FMI

"Hoy nuestro país está agarrado del pescuecito", dijo Máximo Kirchner, al lamentar la autorización de la Cámara de Diputados a que se firme un nuevo acuerdo con el FMI

Tras la jornada intensa en el Congreso, que habilitó a Javier Milei a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Máximo Kirchner cuestionó con dureza a los diputados que apoyaron el DNU que le otorgó esa facultad y convocó a movilizar al próximo 24 de marzo, que conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Hoy nadie en Argentina -por ahí sí el Presidente o quienes lo rodean- sabe cuáles son las características del acuerdo con el FMI. Y sin embargo, 129 diputadas y diputados decidieron darle, a un hombre que no puede ver una criptoestafa a 2 centímetros de sus narices, la facultad de tomar deuda o negociar con el FMI y hacer lo que quiera”, lamentó el diputado nacional, en una actividad militante organizada ayer en el partido de Quilmes.

Acompañado por la intendenta Mayra Mendoza y la exministra de la Igualdad de España, Irene Montero, el presidente del PJ bonaerense comparó a Milei como alguien “más peligroso que mono con navaja”, e instó “al menos saquémosle la navaja”. “Ayer le dieron la chaira para afilarla”, dijo, sobre la sesión del miércoles, en el que la mayoría de legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron el DNU, que se consiguió con el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, parte de Encuentro Federal y los diputados que responden directamente a los gobernadores, algunos de ellos peronistas.

Según Máximo, en otra crítica a los sectores aliados al Gobierno o con perfil negociador, lo que hizo el Congreso desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha “en materia de cesión de poderes y facultades al presidente es grave”. En contraste, recordó una vez más a Néstor Kirchner, su padre, cuando Argentina canceló su deuda con el FMI: “Hoy nuestro país está agarrado del pescuecito, y la experiencia indica que este tipo de modelos y procesos en nuestro país, al menos, no funcionan, empujan a la gente afuera del mapa, no sirven”.

Además, cargó contra el directorio del organismo multilateral: “Un organismo multilateral de crédito que gasta 2000 millones de dólares en sueldos de su staff ¿no sabe que esto no va a funcionar? ¿Me están hablando en serio? ¿2000 palos verdes en sueldo para hacer estos acuerdos de morondanga? Son acuerdos destinados a que nuestro país sea colonia”.

Máximo Kirchner criticó nuevamente las políticas económicas del gobierno y la falta de información sobre el acuerdo con el FMI

El rol de Cristina Kirchner

Rodeado de activistas y militantes afines, el diputado nacional destacó “el rol que está teniendo Cristina (Kirchner) es fundamental", desde la organización del PJ y sus intervenciones públicas. “Cada vez que la compañera abre la boca o le saca una de esas “Che Milei” propone discutir, propone debatir. Y aparte les pega en la mata dura, les pega cuando muestra que eso que dicen que están haciendo en la economía, no lo están haciendo”, consideró.

Según el análisis de Kirchner, el Gobierno “profundiza los problemas que tenemos en nuestra sociedad”." Nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de saber responder, de buscarle la vuelta a cómo responder a ese tipo de miserias que nos ofrecen como único final”, instó en la charla pública, organizada por la secretaría de Juventud del Partido Justicialista, a cargo de Valentina Morán.

El dirigente de La Cámpora vinculó la actual coyuntura con las consecuencias de la última dictadura cívico-militar. “No solo fueron asesinos, no solo fueron torturadores, no solo fueron apropiadores de bebés, sino que fueron corruptos e inútiles en la administración del país. Esa es la realidad de la derecha argentina”, afirmó, tras recordar que hacia el final del régimen militar, Argentina soportaba una inflación del 300 por ciento. “Otra vez vuelven con la misma fantasía, que piensan que si atemorizan al pueblo, si el pueblo no sale, la economía va a funcionar”, advirtió sobre lo que calificó como un retorno a viejas recetas económicas.

Pablo Grillo y la inseguridad

Kirchner también convocó a revisar temas vinculados a la educación, la seguridad, y política internacional. A tono con los últimos discursos de CFK, instó a debatir sobre el sistema educativo en el próximo congreso federal de educación en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA, donde intervendrá la expresidenta. “Queremos discutir todo porque la mejor manera de defender nuestro sistema de salud pública y de educación pública es debatirlo, repensarlo, ver dónde nos equivocamos”, sostuvo. Y afirmó que el enfoque debe incluir tanto las condiciones edilicias como la formación y remuneración docente, así como los contenidos impartidos.

Respecto a la delincuencia urbana, criticó lo que definió como una dicotomía artificial entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana. “Pareciera que derechos humanos y seguridad ciudadana antagonizan. Por el contrario, deben caminar juntas”, sostuvo, y señaló que no se puede “dejarle el terreno a la derecha” en esta discusión. En ese marco, aludió a la situación fotógrafo Pablo Grillo, cuya vida, dijo, fue puesta en riesgo por un accionar policial indebido, quien permanece en terapia intensiva por el impacto de una granada de gas lacrimógeno.

"Queremos discutir la mejor manera de defender nuestro sistema de salud y de educación pública, ver dónde nos equivocamos”, instó Kirchner

En el plano internacional, citó la experiencia del primer gobierno de Alexis Tsipras en Grecia y el rechazo popular al acuerdo impuesto por la troika europea, que incluyó al FMI y al Banco Central Europeo (BCE). Relató que, aunque el pueblo votó en contra de las medidas, estas se aplicaron de todas formas. “Ese fue un gran golpe político en Europa para las fuerzas que estaban emparentadas a SYRIZA. Ese es el momento donde también la derecha dice ‘¿viste que no se puede?’ Lo mismo que decían muchos con el FMI acá”, expresó, en una referencia a la experiencia del Frente de Todos.

Kirchner cuestionó la falta de alternativas planteadas frente al FMI y el poder del organismo. “Siempre se le dice que sí. Hay que decir que no es fácil decir que no, porque tienen poder para hacer daño. Aprietan y aprietan en serio”, afirmó. Además, advirtió que los países que integran el FMI tienen intereses empresariales en Argentina y les interesa que se avance en medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley Bases, que implican, según él, “flexibilización laboral, impositiva y ambiental”.

El presidente del PJ bonaerense calificó como "acuerdo de morondanga" a los convenios que se firman con el FMI

A pocos días del aniversario del 24 de marzo, Máximo invitó a participar de la movilización que se realizará en el centro porteño y en distintos puntos del país, para recordar “el daño que le hicieron a nuestro país” los militares que integraron el Proceso de Reorganización Nacional. “Hay que comprender que puede estar muy fulero y muy duro todo, pero se fueron, y cuando se fueron tras el horror, tenían 300% de inflación”, dijo, al mencionar que la dictadura también tuvo una mala administración de la economía, que pasó de registrar una deuda externa de 6.000 millones a 50.000 millones de dólares.

En ese marco, también criticó la visión de ciertos sectores sobre la resistencia sindical . “Hay una derecha troglodita que tiene la fantasía en la Argentina de que los planes económicos no funcionan por culpa de los sindicatos”, señaló, y recordó que durante la dictadura militar “hicieron mierda a los sindicatos, mataron a los sindicalistas, desaparecieron a los trabajadores y se quedaron con los nenes”.

“No nos dividan más. No dejemos que nos dividan. Es hora de realmente poder construir algo que los enfrente y les ponga límites. Si no se le ponen límites a este tipo de poderes, no frenan, no paran. Nuestro pueblo tiene que organizarse para reaccionar, para movilizarse, pero fundamentalmente para proponer, así vamos a romper el escepticismo que nos proponen “el no creas, no participes, no te metas”. Lo vamos a romper”, exhortó. Y finalizó citando al artista cubano Silvio Rodríguez, quien cantó que “hay que ‘amar el tiempo de los intentos’”. “No hay que dejar de intentar jamás, ni en la vida más personal de uno, ni en la vida más colectiva y política”, concluyó.