Kicillof presiona por suspender las PASO, pero se dilata la negociación con la Legislatura

Kicillof ratificó que la Legislatura tiene que definir qué hacer con las PASO en PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó su necesidad de que este año se suspendan las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires en consonancia con otras jurisdicciones como la Ciudad y luego de la suspensión que aprobó el Congreso para las PASO legislativas a nivel nacional. Sin embargo, la potestad está en manos de la Legislatura bonaerense, donde descansan varias iniciativas alusivas que este jueves se empezarán a poner en consideración con el optimista objetivo de votarlas el próximo 27 de marzo.

Kicillof volvió a reclamarle a los legisladores que se apuren. Sucede que la hoja de ruta que trazaron desde el Gobierno bonaerense es primero resolver si habrá PASO o no a nivel provincial, para luego definir qué hacer con un eventual desdoblamiento electoral.

“Dije que me parecía bien que no haya PASO. Veo que esto es lo que está predominando. Voy a acompañar lo que resuelva la Legislatura, pero tienen que darme la certeza y con celeridad porque corre el año”, volvió a plantear este miércoles el mandatario bonaerense.

En la Legislatura, tanto oposición como un sector del oficialismo, coinciden: es Kicillof quien debe definir un calendario electoral certero y a partir de ahí empezar a discutir. Pero, en rigor, es una carrera a contrarreloj porque los tiempos apremian. Kicillof pide celeridad, la Legislatura pide definiciones claras del Ejecutivo y que explicite si va a desdoblar.

Por lo pronto este jueves la comisión de Reforma Política y del Estado en la Cámara baja bonaerense se reunirá. Se trata de un encuentro que se iba a realizar el miércoles y se pospuso. Será en carácter informativo y para ver qué proyectos tratará con más urgencia. En el orden del día hay tres iniciativas a poner sobre la mesa: la del diputado massista, Rubén Eslaiman, que faculta la suspensión de las Primarias a nivel provincial; el de la diputada por la UCR, Alejandra Lorden, que establece la Boleta Única de Papel como sistema de votación y el proyecto del libertario Agustín Romo que busca la derogación de las Primarias, en consonancia como lo intentó su jefe político, el presidente Javier Milei, a nivel nacional. La comisión de Reforma Política la preside el radical, Emiliano Balbín. La intención del legislador es abrir el juego e incluso llamar a especialista o que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, vaya y explicite qué pretende el Ejecutivo bonaerense.

Esta semana, Romo -que preside el bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza- juntó las diez firmas necesarias para solicitar formalmente una sesión especial para tratar cinco proyectos de ley puntuales. En rigor fueron 13 las firmas; sin embargo, hoy los libertarios hoy están lejos de llegar a los 47 legisladores que se precisan para habilitar esa sesión. Pero entre esos proyectos que pide tratar Romo está el de Eslaiman, que a priori tiene el aval del Ejecutivo.

Además de esa iniciativa, el diputado libertario también incluyó en el temario del pedido de sesión especial un proyecto de ley para suspender las PASO que lleva la firma del jefe del bloque del PRO, Matías Ranzini; dos proyectos de su bloque que derogan las PASO y otro de su autoría que pide al Ejecutivo readecuar partidas presupuestarias para solventar las necesidades de los partidos afectados por la tormenta, Bahía Blanca, Coronel Rosales y distritos linderos. En el Ejecutivo contestaron con los anuncios hechos por Kicillof desde la ciudad del sur provincial.

El presidente del bloque de diputados bonaerenses, Agustín Romo, de LLA

Fuentes legislativas advirtieron a este medio que pese al pedido de celeridad, el gobernador deberá dar a conocer los términos con los que pretende afrontar la negociación por la suspensión de las elecciones primarias, para evitar el desentendimiento que padeció durante la discusión del Presupuesto y la Ley Fiscal 2025. Es decir, prepararse a lo que pueda llegar a pedir la oposición para acompañar la suspensión de las PASO.

Kicillof sabe que puede pasar lo mismo que sucedió a finales del año pasado. “Parece haber una situación en donde en todos lados se han suspendido las PASO. Ya casi no quedan PASO en la Argentina; al menos en elección intermedia. Hay una corriente de opinión y hay cuatro o cinco proyectos, pero es un tema legislativo y se sabe -porque ya pasó con el Presupuesto- que hoy no tenemos mayoría legislativa”, expresó este miércoles en una entrevista con Gelatina. Los bloques de UP son la primera minoría en cada cámara. A esta condición se le suma las diferencias dentro de los espacios legislativos del oficialismo bonaerense, donde conviven diputados y senadores de La Cámpora, el cristinismo, el Frente Renovador y legisladores que integran el flamante Movimiento Derecho al Futuro.

Para evitar toda esta dilación, el gobernador apuesta a un entendimiento con el resto de los actores del peronismo con asiento en la provincia de Buenos Aires: Cristina Kirchner y Sergio Massa. En las últimas horas, admitió lo que era un secreto a voces y es que el diálogo con la expresidente está pausado. Con Massa, todo lo contrario: mantiene contacto frecuente y si bien el líder del Frente Renovador sigue con bajo perfil público, tiende puentes con ambos sectores: axelismo y cristinismo.

Si Kicillof se pone de acuerdo con Massa y CFK, el calendario electoral empezará a clarearse y el poder de fuego de la Legislatura quedará en un segundo plano. Incluso, los distintos bloques de la oposición reconocen que la discusión electoral sobre fechas a votar está paralizada por la falta de diálogo dentro del oficialismo.