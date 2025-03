Axel Kicillof: “Últimamente no hablé con Cristina Kirchner”

Axel Kicillof en la apertura del 153° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense

El gobernador Axel Kicillof reconoció que el diálogo con Cristina Kirchner está roto: “Últimamente no hablé de esto ni de otra cosa”, dijo al ser consultado este miércoles sobre la interna en el peronismo y el armado electoral para este 2025.

Sin hacer explícitas sus intenciones sobre una eventual candidatura presidencial, el mandatario bonaerense reflexionó sobre la designación de Alberto Fernández en 2023 y cuestionó: “Tuvimos un presidente que no tenía autoridad. Obvio que le pongo responsabilidad a Alberto, pero como diagrama, como esquema, yo no creo que de cara a lo que viene alguien vote a un presidente sin autoridad”.

Según deslizó a lo largo de su explicación, detrás de este punto están las principales diferencias que lo mantienen alejado del kirchnerismo.

“Aunque sea doloroso, complicado, aunque a alguno lo angustie, tenemos que ver cómo ofrecemos algo que entre en consonancia con lo que quiere la sociedad, que tenga capacidad de representación y que dé ganas de que volvamos a gobernar después de lo que pasó. Yo soy bastante duro con lo que nos pasó, conseguimos la unidad y después en el gobierno de Alberto los resultados están a la vista”, criticó Kicillof, en una entrevista que brindó al canal de streaming Gelatina.

En varias oportunidades, el gobernador se descargó contra el Frente de Todos, gestión que calificó como “un fracaso”, a la vez que la emparentó con el mandato de Cambiemos: “Son dos fracasos. Milei es hijo de dos gobiernos que no cumplieron las expectativas. Salió muy mal el Frente de Todos, en muchos sentidos”.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof

Para Kicillof, las responsabilidades sobre la última gestión “no se han discutido lo suficiente, hay que discutirlo más frontal y fraternalmente”, señaló. También aclaró que su enfrentamiento con el kirchnerismo duro, al menos en el gabinete bonaerense, no afecta la gestión: “Forman parte del gobierno provincial varios ministros que pertenecen a La Cámpora, si estuviéramos en una situación de ruptura eso es difícil que ocurra”, argumentó.

“Yo tengo mis apreciaciones y pueden ofender a alguien, es una discusión política. No es para echar culpas, pero si seguimos así lo vamos a repetir. Lo lógico y razonable es que haya tensiones, pero no hay que dramatizarlas”, completó el gobernador.

En materia electoral, evitó anticipar si habrá un desdoblamiento de las elecciones. Sin embargo, rescató que si se votara al mismo tiempo con los cargos nacionales “corre riesgo” el proceso porque los comicios con el nuevo sistema pueden producir “largas colas”, “quejas” y “enojo” de la gente.

Además, Kicillof volvió a pedirle a la Legislatura bonaerense que trate la suspensión de las PASO para avanzar con la confección del cronograma. “Si no hay PASO, la cuestión del desdoblamiento tiene otras fechas. Por una cosa o por la otra, que resuelvan”, reclamó el gobernador.

“Hay sectores que están buscando un espacio para enfrentarse a Milei”

Durante la entrevista, Axel Kicillof también se refirió a su nuevo espacio, Movimiento Derecho al Futuro, y reiteró que quiere convocar a todos los que se consideren oposición al gobierno libertario.

“Tenemos que hacer un esfuerzo de hablarle a sectores que perdimos la capacidad de llegarles”, evaluó.

Axel Kicillof tuvo su primer acto con militantes de Movimiento Derecho al Futuro en la apertura de sesiones legislativas

Para el gobernador, hay parte de la dirigencia política “que está buscando un espacio para enfrentarse a Milei”, y en ese sentido trabajará el MDF en las próximas elecciones, según adelantó.

Por último, concluyó: “Desde la provincia de Buenos Aires me planteo hacer un gobierno peronista. Se conformó un espacio que no es vertical, donde yo soy la cabeza y todos son mis militantes. Tiene una concepción movimentista. No es contra nadie, no fuimos a cooptar gente de otros espacios, sino que constituimos esto en la provincia para darle un respaldo fuerte a nuestra gestión en la disputa que tenemos con el Gobierno nacional y en la disputa electoral que vamos a tener con Milei”.