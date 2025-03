Definiciones a contrarreloj en CABA, un test electoral crucial para el PRO, La Libertad Avanza y el peronismo

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Mauricio Macri, tres alcaldes de la Ciudad de Buenos Aires

Es un escenario inédito desde que Mauricio Macri desembarcó en el 2007 en la jefatura de gobierno porque es la primera vez desde aquel entonces que el oficialismo porteño puede perder una elección en su bastión principal, lo que le abre a La Libertad Avanza la posibilidad de avanzar en un proyecto de poder en ese distrito, y le brinda al peronismo la oportunidad de ganar los comicios locales.

Se trata de un proceso novedoso: desde que se hizo fuerte en la capital, primero con las dos gestiones de Macri y después con otras dos de Horacio Rodríguez Larreta, el PRO nunca había estado tan cerca de ver amenazado el predominio que construyó en 18 años de administración de la ciudad. Cuando el ex presidente se enfrentó en el 2023 a su sucesor, que selló entonces una alianza con Martín Lousteau por dentro de la extinta coalición de Juntos por el Cambio, para continuar con el dominio del PRO en ese distrito, ató en la capital el destino del partido que fundó a principios de siglo, y que lo llevó por primera vez al Congreso en el 2005, en buena medida a la suerte de Jorge Macri.

Al jefe de Gobierno le tocó, desde diciembre del 2023, el peor de los mundos: un avance de La Libertad Avanza sobre el electorado de centroderecha, una relación muy compleja con la cúpula libertaria y el desgaste de una marca, la del PRO, que perdió atractivo en el electorado porteño.

En ese contexto, desde todas las tribus porteñas se trabaja de cara a las próximas semanas a contrarreloj, en la previa de una elección, la del 18 de mayo, que para los Macri se convirtió en una fecha crucial. Para el jefe de Gobierno, por su futuro político y el de la gestión local. Para el ex presidente, por su jefatura partidaria y las condiciones que, de acuerdo al resultado, podrá imponer, o no, en la mesa de negociaciones con La Libertad Avanza en virtud de un hipotético acuerdo electoral con Javier Milei que, por la tensión acumulada en la capital, pareciera estar cada vez más lejos.

Según el cronograma, el próximo martes deben inscribirse las alianzas y a fin de mes se cierran las listas, y hasta ahora en ninguno de los principales espacios se confirmaron oficialmente a los candidatos.

Leandro Santoro, el nombre que suena en el peronismo

El caso más nítido tal vez sea el de Leandro Santoro, que, de no mediar imprevistos, encabezará la boleta de legisladores del PJ con un sello que todavía se encuentra en el laboratorio de los creativos de la campaña peronista, en la que Juan Manuel Olmos tiene una enorme preponderancia: el ex vicejefe de Gabinete trabaja en la cimentación de un proyecto de poder de cara al 2027. Santoro acumuló en los últimos tiempos un alto nivel de conocimiento, y se posicionó en ese electorado por encima del resto de los dirigentes de ese sector.

El diputado encabeza varias de las encuestas que se consumen en todos los campamentos que orbitan en la ciudad, en parte por la descomposición del voto de centroderecha que hasta hace algunos años era representado casi en su totalidad por el PRO y ahora se reparte con La Libertad Avanza, en un distrito en el que, sin embargo, LLA no tuvo en estos tiempos su mejor performance. Pero la decisión de los hermanos Milei de disputarle a los Macri el liderazgo en la ciudad, y el desgaste de la marca y de la gestión macrista le abrió al peronismo la chance de beneficiarse con la atomización de ese electorado porque, a diferencia de otros distritos, el PRO aún mantiene un piso muy considerable entre sus votantes.

Para Santoro, la suspensión de las PASO y el adelantamiento del calendario electoral también fueron, en ese contexto, dos buenas noticias: le permiten enfocar su campaña en temas locales, y separarla de esa manera de las elecciones de octubre, en las que se renuevan las bancas del Senado. Es muy probable que, para esa categoría, vuelva a postularse Mariano Recalde, uno de los jefes de La Cámpora en la capital.

Horacio Rodríguez Larreta lanzó su propio espacio y podría postularse como legislador en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno y su primo Mauricio están mucho más atentos, de todos modos, a los movimientos de La Libertad Avanza y a la decisión que tome en los próximos días Rodríguez Larreta, que está cerca de anunciar su intención de postularse como primer candidato a legislador en las elecciones de mayo. Es una mala noticia para la administración porteña, desde donde se intentó en el último mes y medio seducir al fallido ex candidato presidencial para que postule por dentro del PRO y no divida el voto con el candidato de ese espacio que, por el momento, no fue confirmado. María Eugenia Vidal tiene serias chances de ponerse ese traje. Se había especulado con que ese lugar quedaría reservado para Waldo Wolff, pero por la crisis por la fuga de presos en las comisarías, Jorge Macri lo relevó de sus funciones y el ex ministro de Seguridad partió furioso hacia las playas de Miami, en La Florida, tal como reveló Infobae este domingo.

Preocupado por la postulación de su antecesor, el jefe de Gobierno le envió a Rodríguez Larreta un par de emisarios. Gabriel Sánchez Zinny, el jefe de Gabinete, fue uno de ellos. Trascendió incluso que el ex jefe de Gobierno y Macri habrían mantenido una reunión, pero en el entorno de ambos dirigentes lo negaron. También circuló que Rodríguez Larreta le había avisado al propio ex presidente de sus planes, pero tampoco confirmaron la conversación. Desde entonces, el ex candidato presidencial agilizó las negociaciones para contar con un sello propio. Este medio preguntó en las últimas horas al entorno de Rodríguez Larreta si todavía quedaba alguna posibilidad de postularse por dentro del PRO, a pesar del posteo de fines de febrero, que incluyó durísimas críticas a la gestión porteña. “Las chances son mínimas, por no decir nulas”, aseguraron ayer.

Martín Lousteau en el streaming de Infobae

Para los Macri una preocupación extra que se suma es la decisión que Ramiro Marra deberá definir también en las próximas semanas. El legislador tiene que renovar su banca, durante el verano fue expulsado por orden de Karina Milei de La Libertad Avanza y su decisión también es seguida con especial interés desde Uspallata, la sede del Gobierno porteño, porque esa postulación puede ser funcional a la del PRO. Marra voló en estas horas a Estados Unidos, y planea quedarse en ese país por unos cuantos días, por lo que no es una buena señal en post de una eventual candidatura. El legislador incluso analizó el último mes algunas ofertas para mudar su proyecto electoral a la provincia de Buenos Aires.

La decisión de Marra también es monitoreada con atención por la Casa Rosada. La Libertad Avanza todavía no definió quién será su principal candidato a legislador en las elecciones del 18 de mayo: aún se especula con Manuel Adorni, el vocero presidencial, que no tendría demasiado interés en postularse, en parte porque en el gobierno lo consideran valioso por su actual trabajo.

No es un tema menor para los libertarios, más allá de la popularidad que el sello de La Libertad Avanza acumuló en el último año. El candidato, dicen ahora, también es importante. Las mediciones que se encargaron sobre figuras eventualmente populares no arrojaron tan buenos resultados.

Ramiro Marra, ex miembro de La Libertad Avanza (Gustavo Gavotti)

En ese escenario, desde el gobierno se encargaron en los últimos meses de confrontar de manera sistemática con la administración porteña, y en particular con los Macri. La pelea más reciente fue por el traslado de los presos, pero se repitió en estos meses en diversos rubros. Ayer, en Infobae en Vivo, Patricia Bullrich chicaneó: “Mauricio Macri es el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires”. Una manera de ningunear a su primo Jorge. En esa entrevista, la ministra de Seguridad dijo además que no buscaría ser candidata a senadora en octubre, aunque es una decisión que recién se tomará hacia mediados de año. Macri tampoco quiere ser candidato: es, más que nada, una estrategia impulsada por el jefe de la capital, que ve amenazada su gestión y, en consecuencia, el sueño de su propio proyecto presidencial.

En el caso del radicalismo, Martín Lousteau está a punto de tomar su propia definición. El senador dijo ayer que no descartaba “ninguna candidatura”, reconoció que las encuestas no arrojaban para él buenas mediciones por su posicionamiento en contra del gobierno y no descartó postularse a legislador. El presidente de la UCR tiene buena relación con Daniel Angelici, un jugador de peso en la estructura del radicalismo de la capital que negoció mano a mano con el jefe de Gobierno los votos de ese sector para la aprobación de la suspensión de las PASO en la Legislatura, el mes pasado, a cambio de algunos cargos en el gabinete. Es la única negociación que, hasta ahora, llegó a buen puerto.