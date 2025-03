Martín Lousteau habló sobre las próximas elecciones: “No descarto ninguna candidatura”

Martín Lousteau en Infobae en Vivo

El senador nacional Martín Lousteau analizó su futuro político y dejó abierta la posibilidad de postularse en las próximas elecciones. En una entrevista con Infobae en Vivo, sostuvo que su decisión dependerá de lo que determine su espacio político y remarcó su compromiso con las ideas que defiende.

“Yo voy a estar donde mi partido diga que tengo que estar. Siempre he participado, gestionando. No descarto ninguna candidatura, no descarto nada”, afirmó. Su postura refleja una estrategia de espera en un contexto político volátil y con disputas internas en distintas fuerzas.

La posibilidad de que Lousteau sea candidato cobra relevancia en un escenario donde la oposición busca reconfigurar alianzas. En particular, el dirigente radical manifestó su interés en construir un espacio alternativo en la Ciudad de Buenos Aires, diferenciado tanto del oficialismo como del kirchnerismo. Además, cuestionó el rol del PRO en el Congreso y la falta de definiciones de algunos de sus líderes.

El senador radical critica la falta de unidad en la oposición y cuestiona el rol del PRO en el Congreso

En la entrevista en el programa con Jesica Bossi, Diego Iglesias, Maru Duffard y Federico Mayol, Lousteau se mostró crítico respecto a la falta de una oposición unificada y cuestionó a algunos sectores que, según él, han priorizado intereses personales por sobre una estrategia colectiva.

“Me gustaría que en la Ciudad hubiera un frente de quienes no representan ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza. Hasta ahora el PRO ha votado siempre con el oficialismo”, sostuvo. Sus declaraciones apuntan a la necesidad de construir una alternativa en la Capital Federal, donde el radicalismo busca ampliar su influencia.

Lousteau también criticó el silencio de Horacio Rodríguez Larreta en el actual contexto político. “Me gustaría saber por qué Larreta estuvo callado tanto tiempo”, afirmó, en alusión a la falta de pronunciamientos del ex jefe de Gobierno porteño sobre temas de relevancia nacional.

Críticas a la gestión del Gobierno

Lousteau adviertió sobre una posible deriva autoritaria en la gestión de Javier Milei

El senador radical también se refirió a la administración de Javier Milei y planteó preocupaciones sobre su estilo de gobierno. Si bien destacó que el presidente “ejerce el poder”, advirtió sobre una posible “deriva autoritaria” y criticó la falta de debate dentro del oficialismo.

“Hay ataques constantes contra todos, entonces, ¿cuál es la libertad? La libertad de no poder opinar, la libertad de editar la Constitución. Ojo que no nos lleven hacia la libertad con los ojos cerrados y en fila”, señaló.

En materia económica, Lousteau señaló que el modelo de Milei tiene “luces y sombras” y alertó sobre los sectores que enfrentan dificultades para producir. También puso en duda la transparencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfatizó que su tratamiento debe pasar por el Congreso. “El presidente no fue electo para ser dueño del país. Hay reglas y hay que responder a un deber”, afirmó.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la falta de obras públicas y la organización estatal. Lousteau aseguró que “hay un desorden muy grande” en la planificación de infraestructura y advirtió que “una cosa es frenar para ordenar y otra cosa es no querer obra pública”. Según el senador, la falta de inversión compromete el desarrollo a futuro y la prevención de catástrofes.

En cuanto al sistema judicial, criticó la designación de jueces por decreto y advirtió sobre el impacto en la independencia de la Corte Suprema de Justicia. “Cuando el Gobierno mete dos jueces por decreto, quiere decir que tenemos dos jueces a prueba como si fuera en un trabajo, que van a estar pensando qué tienen que hacer para quedar. Entonces, no van a ser libres”, explicó. También indicó que votará en contra de estas designaciones en el Senado.

Un mensaje sobre su postura política

Lousteau remarcó que su compromiso político no está sujeto a los resultados electorales, sino a sus convicciones. “No me preocupa nada del electorado, no me preocupa sacar 0%. Me preocuparía defender cosas en las que no creo”, sostuvo. De esta manera, destacó que su objetivo es mantener la coherencia en su discurso y en sus acciones.

Sobre las críticas que recibe en redes sociales, apuntó contra las estrategias de desinformación y ataques coordinados. “Hay un ejército de trolls que está buscando cualquier cosa minúscula para hacer una campaña en contra tuya”, afirmó. Sin embargo, indicó que no se arrepiente de sus decisiones políticas en el último año.

Con un escenario electoral en plena definición, Lousteau deja abierta la posibilidad de ser candidato. Su postura crítica respecto al oficialismo y la oposición tradicional lo posiciona como un actor relevante en la configuración de alianzas y estrategias para los próximos comicios.