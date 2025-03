Elecciones en CABA: el panorama de las bancas de la Legislatura porteña que se pondrán en juego el 18 de mayo

Tras la suspensión de las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, la carrera electoral porteña ya arrancó. El escenario político en el bastión del PRO, se encuentra en plena reconfiguración con una disputa abierta entre la fuerza fundada por Mauricio Macri y La Libertad Avanza en el distrito porteño.

En apenas 10 días, el 19 de marzo, es el cierre para la inscripción de alianzas para la elección a legisladores porteños del 18 de mayo, y el 29 de ese mes, de las candidaturas. El panorama porteño aún se presenta incierto por este enfrentamiento que tiene como caras visibles al actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y a la legisladora Pilar Ramírez, muy cercana a Karina Milei. El enfriamiento del vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, y la pelea del jefe de Gobierno porteño con el gobierno nacional en torno a la fuga de presos de comisarías de la Ciudad, alejaron algún posible acuerdo electoral.

Este 18 de mayo, la legislatura de la Ciudad renovará la mitad de sus 60 bancas. El bloque que pone mayor cantidad en juego es Unión por la Patria: 8 de sus 18 legisladores actuales. Entre ellos, su presidente, Juan Pablo Modarelli, Franco Vitali y Victoria Montenegro. Como posible candidato para encabezar la lista del kirchnerismo se perfila Leandro Santoro, dirigente de origen radical que aparece bien posicionado en las encuestas y con un buen desempeño en elecciones anteriores.

Le sigue la bancada de La Libertad Avanza, opositora a la gestión de Jorge Macri, que renueva 6 de sus actuales 8 miembros. El bloque de la LLA se dividió en enero pasado cuando el sector que responde a Karina Milei expulsó del partido a Ramiro Marra, quien era hasta ese momento el presidente del bloque. En un escueto comunicado posteado en la red X, el partido indicó que el legislador porteño “ya no forma parte de LLA a nivel nacional ni en ningún distrito del país”. Lo acusaron de haber “votado a favor del inaceptable aumento de impuestos” en la Ciudad de Buenos Aires. Marra, youtuber financiero y ex compañero de escuela de Santiago Caputo, es uno de los integrantes originarios de la fuerza creada por Milei. De buena imagen en las encuestas, cultivaba un vínculo directo con el Presidente hasta que cayó en desgracia con su hermana Karina.

Ramiro Marra aún no sabe si buscará renovar mandato en la Ciudad o irá por una candidatura en las elecciones nacionales

Jorge Reta - otro ex La Libertad Avanza que no fue formalmente expulsado pero siguió siendo leal a Marra - termina sus mandatos en diciembre. Marra le dijo a Infobae que aún no decidió si buscará renovar su banca en la Legislatura, ya que la semana próxima se va a Italia para acompañar a su novia, quien va a participar de un reality show en ese país. No descartó ser candidato a diputado nacional por la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires, en las elecciones nacionales de octubre, ya que nació en CABA pero también tiene domicilio en Provincia. “Con el PRO no voy a ir. Y si La Liberta Avanza me llama, tengo el teléfono abierto”, sostuvo.

El otro ex integrante de la LLA que quedó fuera del bloque “oficial” del partido de Milei, es Eugenio Casielles, quien formó otro monobloque denominado Transformación, continúa en su banca hasta 2027. Crítico con la gestión nacional, suele jugar como líbero en las votaciones que promueve el oficialismo porteño.

Al sector de la LLA que responde a la secretaria general de la Presidencia se le sumaron, el 29 de enero pasado, tres legisladores alineados con la ministra Patricia Bullrich que abandonaron el PRO. Se trata de Juan Pablo Arenaza, ex jefe de campaña de la actual ministra cuando competía por la presidencia, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas. Los dos primeros terminan su mandato este año, al igual que Marina Kienast, que ingresó en la lista de Cambiemos en 2021 por un sector de Republicanos Unidos, pero pegó el salto a la LLA en octubre de 2024.

Karina Milei y Patricia Bullrich con los legisladores que eran del PRO y se incorporaron a La Libertad Avanza

El bloque oficialista en la Ciudad Vamos por más pone en juego la mitad de sus 12 diputados porteños. Entre ellos, su presidente y actual vicepresidente Primero de la Legislatura Darío Nieto y Emmanuel Ferrario, del PRO, y Hernán Reyes y María Cecilia Ferrero, de la Coalición Cívica.

Si bien no hay definiciones sobre las alianzas para esta elección, la Coalición Cívica ya anunció que competirá con candidatos propios el próximo 18 de mayo. La diputada nacional Paula Oliveto encabezará la lista de la fuerza creada por Lilita Carrió, tal como lo confirmó esta última el miércoles pasado en una entrevista en LN+.

Esta decisión de la Coalición Cívica coincide con el lanzamiento del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien a finales de febrero confirmó que será candidato para representar a los vecinos de la Ciudad en una carta bajo el título “Vuelvo”. Tras tomar distancia de la gestión de Jorge Macri, el ex alcalde evitó aclarar si competirá en mayo próximo a legislador, o en octubre, por una banca en Diputados o el Senado.

El bloque de la UCR-Evolución - que responde a Martín Lousteau y cuyos legisladores actúan como aliados críticos de Macri en la Legislatura a la hora de las votaciones - debe renovar 3 de sus 8 integrantes.

En tanto, Confianza Pública, el partido de la legisladora porteña Graciela Ocaña que también suele votar en sintonía con el oficialismo porteño - renueva una de sus tres bancas, la de María Sol Méndez.

Otro que termina su mandato este año es el legislador Yamil Santoro, del monobloque Republicanos Unidos, que manteniendo su independencia, en muchas votaciones fue el voto 31 que le permitió al oficialismo pasar leyes clave, resistidas por la oposición más dura de LLA y la Izquierda. Santoro aspira a renovar su banca en una lista propia en representación del “liberalismo porteño”, según le adelantó a Infobae.

Yamil Santoro busca renovar su banca por el espacio del "libearismo porteño"

En realidad, Republicanos Unidos tiene dos representaciones en la Legislatura pero por una disputa entre el sector del “oficialismo” que se referencia en Ricardo López Murphy, y el que lidera Yamil Santoro, funcionan por separado. Pablo Donati, brazo político de López Murphy en la Legislatura Porteña, ingresó por el Partido Demócrata Progresista, en un acuerdo con Juntos por el Cambio, y tiene mandato hasta 2027. En octubre pasado creó un monobloque denominado Compromiso Liberal Republicano, tras el salto de Kienast a LLA, con quien había compartido la lista.

La izquierda, en sus distintas expresiones (Frente de Izquierda de los Trabajadores - PO; la Izquierda Socialista-Frente de Izquierda-Unidad, y el PTS-Frente de Izquierda-Unidad), renueva 2 de sus 3 bancas. En tanto, del Partido Socialista, finaliza su mandato su única representante: Jéssica Barreto.

El bloque del Movimiento de Integración y Derecho (MID) no pone en juego en esta elección ninguna de sus dos bancas.

Visualizaciones: Daniela Czibener