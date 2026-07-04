Alegría, tristeza y emociones en las mejores fotos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En Santa Clara, California, los aficionados estadounidenses hicieron sentir su pasión mundialista para el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina. (Infobae Centroamérica/Jamie Squire/Getty Images/AFP
La selección norteamericana venció 2-0 para avanzar a los octavos de final del mundial. (Infobae Centroamérica/Charlotte Wilson/Getty Images/AFP
Países Bajos y Marruecos desarrollaron una batalla campal en Monterrey, México.(Infobae Centroamérica/CARL DE SOUZA / AFP)
Soufiane Rahimi de Marruecos celebra con los fanáticos el pase a los octavos de final. (Infobae Centroamérica/ CARL DE SOUZA / AFP)
Una aficionada Senegalés reacciona a la remontada a su selección por parte de Bélgica en uno de los partidos de los dieciseisavos de final. (Infobae Centroamérica/ Patrick meinhardt / AFP)
En un partido vibrante, Bélgica le arrebató la victoria a Senegal. En tiempo extra remontó un 0-2 en contra, finalizando el encuentro 3-2 a favor de los belgas. (Infobae Centroamérica/ ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Un aficionado japonés lamenta el gol en el último minuto con el que su selección queda eliminada de United 2026. (Infobae Centroamérica/ Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brasil dejó a fuera del Mundial 2026 tras vencer a los Samurais Azules 2-1 con un gol de último minuto. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Previo al encuentro, los japoneses pusieron el ambiente mundialista con sus peculiares trajes. (Infobae Centroamérica/ Paul ELLIS / AFP)
Gabriel Martinelli celebra el gol que les da el pase a octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El Ángel de la Independencia, en México, fue la opción de miles de aficionados para presenciar la victoria ante Ecuador. (Infobae Centroamérica/ Claudia Rosel / AFP)
Invicta, la selección mexicana no ha encajado ningún gol en la Copa Mundial 2026, luego de vencer a Ecuador para el pase a octavos de final. (Infobae Centroamérica/ YURI CORTEZ / AFP)
El técnico ecuatoriano, Sebastian Beccacece reacciona con intensidad ante la derrota de su selección en esta ronda. (Infobae Centroamérica/ Alfredo ESTRELLA / AFP)
En La Casa de España, en California, los aficionados españoles gozaron la victoria ante Austria. (Infobae Centroamérica/ Apu GOMES / AFP)
Pedro Porro, Marc Cucurella y Alex Baena celebran uno de los tantos a la selección Austriaca para que España avance a los octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Frederic J. Brown / AFP)
En las Fan Zone, los fanáticos españoles celebran la victoria de su selelección en la primera ronda eliminatoria de este mundial. (Infobae Centroamérica/ Oscar DEL POZO / AFP)
Cristiano Ronaldo celebra su primer gol en rodas de eliminación directa en la historia de los mundiales, al anotar ante Croacia. (Infobae Centroamérica/ Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La histórica selección de Croacia quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Portugal, con un polémico gol anulado para los croatas en el último minuto del partido. (Infobae Centroamérica/ Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tras la clasificación, los portugueses hicieron una foto con el dorsal del fallecido jugador Diogo Jota, en su honor. (Infobae Centroamérica/ Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La sorpresa de la ronda la brindó Paraguay, al dejar eliminada en la tanda de penales a la potencia, Alemania. (Infobae Centroamérica/ Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Joshua Kimmich, de Alemania, lamenta la eliminación de su selección en la primera ronda eliminatoria del mundial. (Infobae Centroamérica/ ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland y compañía celebran el tanto de la victoria ante Costa de Márfil, clasificando a octavos de final por tercera vez en su historia. (Infobae Centroamérica/ Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La tradicional forma de celebrar de los noruegos con su afición ha captado la atención mundial tras su realización luego de cada victoria. (Infobae Centroamérica/ Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylian Mbappé y compañía continúan con paso firme en la Copa Mundial. Derrotaron a Suecia 3-0 sin mayores complicaciones. (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Suecia fue neutralizada por el equipo francés. Viktor Gyokeres no pudo contribuir a su selección para avanzar en el Mundial 2026. (Infobae Centroamérica/ Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Aficionados franceses en un bar de Nueva York reaccionan a acciones del partido entre Francia y Suecia, un duelo emocionante para estos fanáticos. (Infobae Centroamérica/ Leonardo MUNOZ / AFP)
La celebración agónica de Harry Kane para darle vuelta al encuentro frente a la República Democrática del Congo y así clasificar a los octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El portero de Canadá, Williams, consuela al jugador sudafricano luego de la eliminación de los africanos tras perder el encuentro con gol de último minuto. (Infobae Centroamérica/ Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Un humo verde en el ambiente del partido entre Argelia expone otra tonalidad en esta Copa Mundial. La afición argelina, a pesar de ser eliminada ante Suzia, vivió al máximo su estancia en United 2026. (Infobae Centroamérica/ Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La selección Suiza avanzó sin problemas luego de derrotar a Argelia en Toronto, Canadá. (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mostafa Shoubir y Mostafa Zico de Egipto celebran el histórico pase a a octavos de final de la selección africana. (Infobae Centroamérica/ Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Aficionados egipcios muestran su ingenio en las gradas con un cartel que recurre a la historia milenaria de las pirámides y a los icónicos canguros australianos para calentar el ambiente del partido. (Infobae Centroamérica/ Paul ELLIS / AFP)
Vozinha de Cabo Verde celebra después de que Sidny Lopes Cabral anotara su segundo gol. (Infobae Centroamérica/ Reuters/ Nathan Ray Seebeck)
Lionel Messi celebra tras el partido, después de que Argentina se clasificara para los octavos de final de la Copa del Mundo. (Infobae Centroamérica / REUTERS/ Paul Childs)
El argentino Cristian Romero celebra con sus compañeros el tercer gol de su equipo. (Infobae Centroamérica / REUTERS/ Marco Bello)
Los colombianos Luis Suárez (izquierda) y Johan Mojica celebran después de que su compañero Jhon Arias marcara el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana, en Kansas City, Misuri, el viernes 3 de julio de 2026. (Infobae Centroamérica / AP Photo/ Jeff Roberson)
El colombiano Luis Díaz celebra un gol que posteriormente fue anulado. (Infobae Centroamérica / REUTERS/ Bernadett Szabo)
Los aficionados de Colombia celebran en las gradas tras el partido. (Infobae Centroamérica / Reuters/ Kylie Graham)
El colombiano Jhon Lucumí celebra tras el partido, mientras el ghanés Thomas Partey se muestra abatido. (Infobae Centroamérica Reuters / Kylie Graham