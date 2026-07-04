“Es un extraterrestre”: las alocadas reacciones en El Chiringuito al vibrante 3-2 de Argentina ante Cabo Verde

Las reacciones en El Chiringuito a los goles de Argentina-Cabo Verde

La transmisión en vivo de El Chiringuito durante el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 ofreció un registro vibrante de reacciones, análisis y momentos de tensión entre los panelistas. El programa, que se emite desde España y cuenta habitualmente con la conducción de Josep Pedrerol, presentó en esta ocasión la participación destacada del ex futbolista Jorge D’Alessandro y el ex internacional español Lobo Carrasco, quienes analizaron cada jugada decisiva del encuentro que terminó con la victoria 3-2 del conjunto sudamericano.

El arranque del partido marcó el tono emocional en el plató de El Chiringuito. Cuando Lionel Messi abrió el marcador, la reacción de D’Alessandro fue inmediata: “Dios, qué control. Magia. La pinchó. ¡Qué gol!”. El ex arquero profundizó su admiración por el capitán argentino al agregar: “Extraterrestre, esa es la palabra. Qué control. Mirala cómo la pincha”.

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Lobo Carrasco, por su parte, aportó una perspectiva enfocada en la dificultad del gesto técnico ejecutado por Messi: “Tiene una dificultad técnica que mucho más grande que cuando la quieres bajar directamente con tu bota”. Su intervención puso en relieve el nivel de exigencia de la jugada y su impacto en el desarrollo del partido.

El empate de Cabo Verde generó un silencio inesperado en la transmisión. Mientras el equipo africano celebraba el 1-1, D’Alessandro interrumpió sus apuntes en la pizarra para exclamar únicamente: “Qué golazo”. El comentario, breve pero elocuente, reflejó el asombro ante la calidad del disparo.

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Carrasco analizó la jugada con detenimiento: “Tocaron a puerta tantas veces… El remate ha sido cruzado, limpio, razo”. El ex internacional español subrayó la insistencia del conjunto caboverdiano y la limpieza del remate, que igualó el marcador y reavivó la tensión en la mesa de debate.

El segundo tanto de Argentina, obra de Lisandro Martínez, trajo un respiro para los comentaristas. Carrasco expresó con alivio: “Lisandro, menos mal”, apretando el puño en señal de desahogo. La reacción evidenció el nerviosismo acumulado durante el tramo anterior del partido.

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En paralelo, D’Alessandro aportó un análisis sobre el desgaste de Cabo Verde: “Te dije que le pesaba el partido ya”, subrayando la dificultad que enfrentaba el plantel africano ante el ritmo impuesto por los argentinos. El ex futbolista también señaló un error puntual: “El escenario al que entraron ellos era peligroso. Fijate que el gol viene de un error garrafal de (Roberto) Lopes. No están acostumbrados”.

El segundo empate de Cabo Verde volvió a sorprender a los analistas. Carrasco, visiblemente contrariado, sólo hizo foco en el festejo del futbolista en medio de la grada del estadio de Miami. “No puede estar ahí, le tienen que sacar tarjeta amarilla”, apuntó sobre la celebración de Sidny Lopes Cabral.

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Por su parte, D’Alessandro ofreció una explicación táctica: “Cómo la puso. Pero el desequilibrio viene porque no estábamos tapando la banda derecha. Estaba muy solo Nahuel (Molina)”. El ex arquero remarcó la desprotección defensiva y la falta de cobertura en la zona, un aspecto que fue tema de debate durante varios minutos en la transmisión.

El gol definitivo de Cristian Cuti Romero desató la euforia en el plató. D’Alessandro celebró con entusiasmo: “Cuti gol, gol”. A continuación, el ex futbolista insistió en la necesidad de ajustar la defensa: “Un medio más, mister. Un cambio más mister. Meta fuerza en el mediocampo mister, para tapar la banda de ellos”, dirigiéndose simbólicamente a Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino. La sugerencia de D’Alessandro incluyó una variante táctica: “Yo metería 3 centrales. A Otamendi con Cuti y Lisandro”.

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Ante esta propuesta, Carrasco advirtió: “Hay que intentar que no te golpeen. Si te tiras atrás, es jugar con fuego”. El intercambio ilustró la variedad de opiniones sobre cómo gestionar los minutos finales de un partido abierto y con alternativas en ambos arcos.

Tras este sufrido triunfo, Argentina sigue en carrera en su lucha por defender la corona conseguida en Qatar 2022. En la siguiente instancia el elenco albiceleste se medirá ante Egipto, que viene de dejar en el camino a Australia tras superarlo por penales.

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