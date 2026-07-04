El Salvador: Más de 266,000 bebés han nacido bajo modelo Ley Nacer con Cariño

Más de 266,000 bebés nacieron en El Salvador bajo la Ley Nacer con Cariño desde la puesta en marcha de la política pública. (Cortesía: Gabriela de Bukele)

Más de 266,000 bebés han nacido bajo la Ley Nacer con Cariño en El Salvador, según datos del Instituto Crecer Juntos. Esta cifra refleja el impacto de una política pública que, desde su creación, busca transformar el inicio de la vida al poner a las madres, los recién nacidos y sus familias en el centro de la atención sanitaria.

El país ha consolidado un modelo que prioriza el parto respetado, la educación prenatal y el acompañamiento continuo, según la Presidencia de El Salvador.

La Ley Nacer con Cariño, impulsada por el despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, representa la primera normativa en Centroamérica que establece protocolos obligatorios para una atención humanizada durante el embarazo, parto y cuidados del bebé.

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De acuerdo con la Presidencia, el sistema público de salud ha debido adaptar sus procesos para asegurar que cada nacimiento se realice bajo condiciones dignas y respetuosas, atendiendo de forma personalizada tanto a la madre como al recién nacido.

El Instituto Crecer Juntos reportó que hasta el momento se han habilitado más de 600 salas de lactancia. Estas instalaciones permiten que las madres alimenten a sus hijos en espacios adecuados, lo que, según la entidad, favorece la nutrición infantil y fortalece el vínculo madre-hijo desde los primeros días de vida.

La Ley Nacer con Cariño, impulsada por Gabriela de Bukele, estableció en El Salvador protocolos obligatorios para una atención humanizada durante el parto. (Cortesía: Gabriela de Bukele)

Además, más de 54,000 mujeres y sus familias han accedido a servicios de educación prenatal gratuita, lo que contribuye a un proceso de gestación informado y seguro.

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La normativa transforma las maternidades del sistema público

La intervención del 100 % de las maternidades del sistema nacional de salud ha sido una de las acciones clave para cumplir la normativa.

Cada establecimiento cuenta con un área específica de maternidad y una Unidad de Parto Con Cariño, donde se implementan protocolos como la creación del expediente clínico desde el ingreso, el acceso a alimentos y líquidos adecuados durante el proceso, técnicas para el manejo del dolor, y la posibilidad de elegir la postura para el alumbramiento.

El enfoque humanizado también contempla la selección de una persona de apoyo designada por la madre, quien puede acompañarla durante todo el proceso.

El personal sanitario está obligado a brindar información clara, resolver inquietudes y entrenar tanto a la madre como a su acompañante en técnicas de preparación para el parto y el inicio de la lactancia.

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El sistema público de El Salvador adaptó sus procesos para centrar la atención en las madres, los recién nacidos y sus familias. (Cortesía: Gabriela de Bukele)

Antes de la vigencia de esta ley, ninguna de estas prácticas estaba garantizada por protocolo en el sector público salvadoreño. El corte tardío del cordón umbilical, que se realiza cuando deja de palpitar, es otro de los procedimientos innovadores introducidos por la normativa, de acuerdo con el Instituto Crecer Juntos.

El despacho de la Primera Dama ha reiterado que la prioridad es ofrecer un entorno seguro, respetuoso y digno para cada nacimiento.

La expansión de la infraestructura, la formación continua del personal y la integración de la familia en el proceso de parto son pilares del modelo. El sistema continúa adaptándose para garantizar la sostenibilidad de los avances logrados, mientras las autoridades insisten en la importancia de la atención integral.

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