Transición demográfica y baja productividad: el futuro económico en juego en Centroamérica y República Dominicana

El crecimiento económico de Centroamérica y República Dominicana en la última década se ha debido principalmente al aumento de la población en edad de trabajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento económico de Centroamérica y República Dominicana ha presentado avances moderados durante la última década, impulsados principalmente por el aumento de la población en edad de trabajar.

Según el Séptimo Informe Estado de la Nación, el verdadero motor de este dinamismo reside en la incorporación de más personas al mercado laboral, ya que la región cuenta con un número creciente de habitantes aptos para desempeñar actividades productivas.

Sin embargo, la investigación advierte que este crecimiento no responde a innovaciones tecnológicas ni a mejoras en la eficiencia, sino a la simple expansión de la fuerza laboral.

De acuerdo con Estado Nación, los países de Centroamérica y República Dominicana enfrentan actualmente un desafío estructural relacionado con los bajos niveles de productividad laboral.

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La cantidad promedio de ingresos generados por cada trabajador permanece por debajo de los registros de otras regiones del mundo.

Estado Nación señala que Centroamérica y República Dominicana mantienen una productividad laboral inferior a la de otras regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, el producto por persona trabajadora en 2023 muestra una amplia brecha entre regiones. En Estados Unidos, cada persona generó, durante ese año, USD 151,847, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE fue de USD 117,238 y el de la Unión Europea, USD 110,661.

A nivel global, el promedio fue de USD 47.968, y en América Latina y el Caribe, USD 42,569 por persona. En Centroamérica y República Dominicana, la cifra es de USD 36,688 por persona trabajadora.

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El informe señala que la productividad laboral baja limita el desarrollo económico y la capacidad de las economías locales para mejorar el bienestar de la población.

El desafío del envejecimiento

La región atraviesa una etapa crítica: la transición demográfica. Durante un periodo limitado, la mayoría de los países cuentan con una mayoría de personas en edad de trabajar, en comparación con quienes dependen económicamente de otros, como niños, niñas y adultos mayores. Este periodo, conocido como bono demográfico, ofrece una ventana de oportunidad para el desarrollo, según detalla Estado Nación. Sin embargo, para Costa Rica y Panamá, este bono ya concluyó, mientras que para el resto de la región, la proyección indica que finalizará hacia 2050.

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El reporte señala que, a partir de ese momento, el flujo de jóvenes disminuirá y la población mayor de 65 años crecerá rápidamente. En Costa Rica, se estima que para 2050 una de cada tres personas tendrá 60 años o más. Este cambio demográfico plantea una presión adicional sobre el sistema económico y social, ya que las personas jóvenes deberán generar ingresos significativamente más altos para sostener a una población adulta mayor cada vez mayor.

Un aspecto crítico es la situación de las pensiones. Siete de cada diez adultos mayores en la región carecen de pensión o reciben una insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, según datos de Estado Nación. Esto los obliga a depender en gran parte del apoyo económico de sus familias para costear gastos de salud y cuidado.

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Siete de cada diez adultos mayores en la región no tiene pensión o recibieron una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja productividad encuentra una de sus principales causas en el nivel educativo de la población. Estado Nación destaca que muchas personas trabajadoras solo han completado la secundaria, y una proporción considerable ni siquiera alcanza ese nivel. En Honduras, el 35% de la población tiene seis años o menos de educación formal. Esta baja escolaridad limita el acceso a empleos de calidad y refuerza un ciclo de bajos ingresos y escasas oportunidades de progreso.

Claves para el desarrollo regional

El informe de Estado Nación advierte que la dependencia de actividades productivas intensivas en mano de obra poco calificada responde a la falta de formación educativa.

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Para cambiar esta tendencia, el documento recomienda fortalecer la educación secundaria y técnica profesional, además de implementar políticas públicas que impulsen la modernización productiva y la innovación.

El informe de Estado Nación destaca la necesidad de mejorar la educación y la innovación para superar la dependencia de empleos poco calificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertir en el desarrollo de habilidades y conocimientos es esencial para aprovechar al máximo el bono demográfico y enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional.