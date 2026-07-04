Estudiantes hondureños competirán en torneo internacional de robótica en Australia

El equipo Hawks Mechanics representará a Honduras en el First Lego League Asia Pacific Open 2026, que se realizará del 9 al 12 de julio en Sídney, Australia. Los estudiantes del Sunshine School obtuvieron su clasificación al certamen internacional tras alcanzar el segundo lugar en la competencia nacional de robótica. (Foto: Cortesia)

Los estudiantes hondureños volverán a demostrar su talento en ciencia y tecnología al representar al país en una de las competencias internacionales de robótica más importantes del mundo.

El equipo Hawks Mechanics, del Sunshine School de Tegucigalpa, participará en el First Lego League Asia Pacific Open 2026, que se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en Sídney, Australia.

La delegación obtuvo su pase al certamen internacional luego de alcanzar el segundo lugar en la competencia nacional de First Lego League, resultado que les permitió recibir una invitación para representar a Honduras en el encuentro, que reunirá a 60 equipos provenientes de distintos países.

PUBLICIDAD

La participación representa una nueva oportunidad para que el talento hondureño destaque en un escenario internacional, donde los estudiantes deberán poner a prueba sus conocimientos en robótica, programación, innovación y trabajo en equipo, enfrentando desafíos diseñados para medir sus capacidades técnicas y creativas.

Además de las pruebas de robótica, los participantes formarán parte de actividades de intercambio cultural con estudiantes de distintas naciones. En la edición anterior, el equipo hondureño recibió el reconocimiento "Excelencia en Ingeniería" por su destacado desempeño tecnológico. (Foto: Cortesia)

Durante los cuatro días de competencia, los participantes resolverán distintos retos utilizando robots construidos y programados por ellos mismos.

Además, presentarán proyectos de innovación desarrollados previamente y serán evaluados por un jurado especializado, que calificará aspectos como el diseño, la ingeniería, la creatividad y la solución de problemas.

El First Lego League Asia Pacific Open es considerado uno de los encuentros estudiantiles de robótica e innovación más prestigiosos de la región Asia-Pacífico, ya que reúne a jóvenes apasionados por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes de diferentes culturas.

PUBLICIDAD

Además de competir, los integrantes del equipo hondureño participarán en actividades de intercambio cultural, donde convivirán con estudiantes de otras naciones y conocerán parte de la cultura australiana.

Asimismo, tendrán la oportunidad de visitar algunos de los principales atractivos turísticos de Sídney, como parte de la experiencia educativa que ofrece el evento.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) realizó un acto de despedida para reconocer el esfuerzo y la dedicación de la delegación estudiantil. La participación de los jóvenes busca proyectar el talento hondureño en uno de los eventos de robótica educativa más importantes de la región Asia-Pacífico. (Foto: Cortesia)

Esta será la tercera ocasión en que Honduras participa en el First Lego League Asia Pacific Open, consolidando la presencia del país en una competencia que cada año reúne a algunas de las mejores delegaciones estudiantiles del mundo.

En la edición anterior, la representación hondureña logró obtener el reconocimiento “Excelencia en Ingeniería”, un premio que destacó el desempeño de los estudiantes en el diseño, construcción y programación de sus proyectos de robótica.

PUBLICIDAD

Ese antecedente genera expectativas positivas para la participación del equipo Hawks Mechanics, que buscará obtener un nuevo reconocimiento y demostrar nuevamente el potencial de los jóvenes hondureños en áreas vinculadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.

Como parte de los preparativos para el viaje, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) organizó un acto de despedida para la delegación en sus instalaciones.

Durante la actividad, representantes del sector empresarial reconocieron el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los estudiantes, quienes dedicaron varios meses a su preparación para representar a Honduras en este importante evento internacional.

La competencia reunirá a 60 equipos de diferentes países para enfrentar desafíos de robótica, programación e innovación tecnológica. Esta será la tercera ocasión en que una delegación hondureña participa en el First Lego League Asia Pacific Open. (Foto: Cortesia)

La participación del equipo Hawks Mechanics también busca inspirar a otros niños y jóvenes hondureños a involucrarse en disciplinas relacionadas con la robótica, la programación y la innovación, áreas que cobran cada vez mayor relevancia en un mundo impulsado por el avance tecnológico.

PUBLICIDAD

Especialistas consideran que competencias como la First Lego League fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, competencias fundamentales para enfrentar los desafíos del futuro.

Con esta nueva participación internacional, Honduras reafirma su presencia en escenarios donde el conocimiento, la innovación y el talento juvenil son protagonistas, permitiendo que los estudiantes no solo representen al país en una competencia de alto nivel, sino que también adquieran experiencias que contribuirán a su formación académica y profesional.

La delegación viajará a Australia con el objetivo de dejar en alto el nombre de Honduras y demostrar que el esfuerzo, la preparación y el talento de la juventud hondureña pueden competir de igual a igual con estudiantes de cualquier parte del mundo.

PUBLICIDAD