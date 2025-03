Un radicalismo dividido busca alternativas para enfrentar a Axel Kicillof y nace una disputa con el PRO

Néstor Grindetti y Maximiliano Abad impulsan un acto para el próximo lunes. Diego Santilli será el gran ausente

La UCR en el territorio bonaerense está atomizada. Incluso más fragmentada que en otras provincias. Mientras un sector prepara un acto con el PRO para el próximo lunes, otro trabaja para construir un espacio de centro que evite los extremos que proponen Javier Milei y el kirchnerismo. En paralelo, aparecieron los “radicales con peluca” dispuestos a contribuir en el armado electoral de La Libertad Avanza en sintonía con Diego Valenzuela. También surge la incógnita sobre el futuro de Facundo Manes, quien viene de protagonizar un polémico cruce con Santiago Caputo. En el medio, sigue sin definirse el calendario electoral y algunos dirigentes del partido centenario sospechan que, finalmente, no habrá una independización de Axel Kicillof de Cristina Kirchner.

Como adelantó Infobae, el próximo lunes habrá un acto en La Plata que encabezarán los dirigentes bonaerenses del PRO y la UCR. El evento generó distintas reacciones dentro de la dirigencia opositora. Se debe a que, entre las autoridades del radicalismo local evitan dar definiciones de posibles alianzas para las próximas elecciones legislativas. Por el contrario, Cristian Ritondo dio declaraciones contundentes durante una entrevista con LN+: “El desafío es ir juntos en todos los lugares que podamos y en la provincia de Buenos Aires tenemos una responsabilidad muy especial: tenemos que ganarle al kirchnerismo”.

Maximiliano Abad y Miguel Fernández, las caras visibles de la UCR que organiza el evento, creen que podrán torcer la necesidad que impone el PRO del ir con La Libertad Avanza. A su favor tienen el desinterés que muestran Karina Milei y Sebastián Parejas para confluir en un armado con el partido amarillo. El punto en contra: muchos dirigentes que integran el partido de Mauricio Macri están dispuestos a alistarse a las “fuerzas del cielo” si es que no avanza el acuerdo electoral.

Maximiliano Abad, Néstor Grindetti, Miguel Fernández y Cristian Ritondo convocaron a un acto en La Plata

“El acto cae en una fecha incómoda”, analizan en Evolución. El sector, que a nivel nacional encabeza Martín Lousteau, observa con atención los movimientos de sus adversarios internos. Creen que el sector de Abad termina en una especie de encrucijada: quieren reeditar Juntos por el Cambio pero su principal aliado, el PRO, esta dispuesto a romperse con tal de acordar con La Libertad Avanza. En el fondo, creen, buscan “disputar el lugar de centro”. “No se lo vamos a permitir”, advierten.

¿A qué se refieren con la disputa del centro? En Evolución entienden que La Libertad Avanza apostará todas sus fichas a José Luis Espert y con todos aquellos que quieran “pintarse de violeta”. Sin ningún tipo de alianza ni acuerdo con otros partidos. Del otro lado del ring quedará el kirchnerismo. Ese escenario les resulta incluso “más cómodo” ya que esperan emerger como una tercera fuerza dentro del mapa electoral. Para eso, aseguran, cuentan con la posibilidad de una candidatura de Facundo Manes, encabezando la lista de diputados nacionales.

Según pudo reconstruir este medio, el neurólogo no está pensando en candidaturas. Aseguran que está “preocupado” por la situación del país. “Facundo no está pensando en las elecciones, mucho menos después del episodio que vivió con Caputo. Fue algo muy grave”, aseguran en su entorno. El diputado radical denunció penalmente al asesor presidencial por el delito de amenazas coactivas por los hechos ocurridos el sábado pasado cuando el presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. “Ya me vas a conocer a mí”, le dijo Caputo según denunció Manes.

"El peronismo va a llegar golpeado a la elección pero unido”, resumen en la UCR (Foto: Aglaplata)

De todos modos, los aliados de la Legislatura bonaerense lo cuentan a Manes dentro del esquema. También piensan en peronistas no kirchneristas como Julio Zamora, Florencio Randazzo y Juanchi Zavaleta, entre otros nombres. Este sector esperaba señales de independencia de Kicillof con Cristina Kirchner que, no solo tardan en llegar, sino que sospechan que la amenaza de Milei sobre la posible intervención de la provincia, obliga al gobernador a “recostarse” en el diálogo con La Cámpora. “Tiene un adversario dispuesto a todo. El peronismo va a llegar golpeado a la elección pero unido”, resumen.

En el esquema bonaerense aparecen los “radicales con peluca” que también agitan el tablero. Si bien ninguno es de origen bonaerense, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén) buscan sumar a concejales, intendentes y dirigentes disconformes con las autoridades partidarias tanto provinciales como nacionales. Este sector busca fortalecer el armado que inició Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que hace algunas semanas dejó el PRO para dar el salto a La Libertad Avanza.

También hay incógnitas sobre las decisiones que tomarán otros viejos socios de lo que supo ser Juntos por el Cambio. Es el caso de la Coalición Cívica que, por ejemplo, en territorio porteño decidieron competir solos. Sin embargo, en la Legislatura bonaerense mantienen una “buena sintonía” con el PRO y la UCR. Maricel Etchecoin logró un vínculo cercano tanto con Agustín Forchieri como con Diego Garciarena. Sin embargo, las últimas declaraciones de Elisa Carrió con fuertes críticas a los libertarios abrieron un panorama incierto.