Caso $Libra: la oposición apuesta a emplazar a las comisiones y el oficialismo busca desactivar la sesión

Javier Milei

El Gobierno busca dejar atrás el caso de la criptomoneda $Libra, pero la oposición intenta que siga en el centro del debate y le sigue pidiendo explicaciones al Ejecutivo.

Es en este contexto que luego de que se cayera la creación de una comisión investigadora en el Senado, ahora los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Democracia para Siempre en Diputados intentarán avanzar en lo que será la primera sesión del período de ordinarias del 2025 con un temario que incluye los diferentes proyectos de ley impulsados sobre la criptomoneda que Milei difundió en sus redes sociales, cuyo preció escaló vertiginosamente para luego desplomarse, y que lo dejó envuelto en una investigación por estafa y utilización de información privilegiada.

La sesión pedida para el próximo miércoles incluye la creación de una Comisión Investigadora, pedidos de informes al Poder Ejecutivo y múltiples interpelaciones a altos funcionarios del gobierno.

El primer obstáculo que deberán sortear los bloques de la oposición es el de lograr 129 diputados sentados en sus bancas para poder conseguir el quórum. Si todos los diputados de estos bloques se presentan el próximo miércoles, eso quedará saldado. UP aporta 98, Encuentro Federal 15, Democracia para Siempre 12, Coalición Cívica 6 y otros 5 del bloque de la izquierda; en total 136 diputados, un número suficiente para poder abrir el reciento.

Sin embargo, ese número es insuficiente para poder avanzar con alguno de los proyectos porque al no tener dictamen de comisión se necesitan dos tercios para poder habilitarlo, algo que sólo se podría lograr si el PRO y la UCR se suman, que hoy parece poco probable.

En el medio de esto, el Gobierno busca hacer caer la sesión con la intención de dejar atrás el caso $Libra y su impacto en la Casa Rosada. Públicamente, las voces del oficialismo aseguran que los diputados quieren “montar un show”, pero por afuera de las luces aparecen los llamados a los bloques para ofrecer algo a cambio de bajarla.

La sesión está prevista para el próximo miércoles (EFE)

“Están ofreciendo que el Jefe de Gabinete responda preguntas. Primero lo hicieron para que lo haga en su presentación mensual al Congreso y luego que se le haga llegar preguntas por escrito y que las iba a responder. Está muy lejos de ser suficiente”, señaló un diputado de la oposición.

Sin un ofrecimiento de parte de LLA suficiente para la oposición, todo hace suponer que el miércoles se avanzará en una sesión para emplazar a no menos de 5 comisiones de Diputados para que trate cada uno de los proyectos.

El temario incluye pedidos de informes al Poder Ejecutivo y diferentes interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo. Además, también se insistirá -proyecto de Democracia- con la creación de una comisión investigadora como había pedido el radicalismo en el Senado y que el presidente del bloque -y firmante del proyecto- Eduardo Vischi terminó votando en contra y lo hizo caer.

Los pedidos de interpelación incluyen al Presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El único proyecto que quedó fuera del temario del miércoles es el pedido de juicio político que presentó el bloque de Unión por la Patria.

“Ahora vamos a ver quién acompaña y quién no. El Gobierno presiona a los gobernadores, llaman a los diputados y, como siempre, prometen cosas que después no cumplen. Si conseguimos el número vamos a emplazar a las comisiones y no van a poder dilatar el tema”, explicó un diputado de la oposición que impulsa uno de los pedidos de interpelación.