Reelecciones indefinidas: los 80 intendentes de PBA que no podrán competir por un nuevo mandato si no cambia la ley

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De cara a los comicios del 2027, el debate para habilitar una re-reelección de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires sigue sobrevolando la política bonaerense. La prohibición de un tercer mandato consecutivo es resistida por jefes comunales de distintos sectores, pero impulsada más abiertamente por los que están alineados con el gobernador Axel Kicillof.

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Hoy, con la norma vigente, 80 intendentes de la Provincia de Buenos Aires - el 59% del total- no pueden postularse para un nuevo período. El número surge del análisis realizado por Infobae de la fecha en que fueron electos y sin contabilizar los años en que cumplieron funciones como interinos.

De esa cifra, 51 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR; 7 del PRO; y 5 de fuerzas vecinales. El último es un ex PRO - Diego Valenzuela - que, a principios de 2025, se pasó a la LLA.

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Hoy, del total de 135 intendentes, hay 44 jefes comunales con más de 10 años de mandato consecutivos. Cuatro de ellos llevan 24 años al frente de sus municipios. Son los peronistas Mario Secco (Ensenada); Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Héctor Olivera (Tordillo). A este grupo se suma el radical Miguel Angel Lunghi, de Tandil. Todos fueron electos por primera vez en 2003 y reelectos hasta el presente.

Qué dice la ley

Actualmente, por una ley impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal (Nro 14.836), los jefes comunales sólo pueden aspirar a dos mandatos consecutivos. Sancionada en 2016, contó con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.

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Pero ante el reclamo de los intendentes de que no podía ser retroactiva, fue modificada en diciembre de 2021 para que entrara en vigencia post sanción. La reforma (ley Nro 15.315) estableció que serían considerados como “primer período” a los efectos de la reelección, los mandatos iniciados en 2017 para los diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, y 2019 para los intendentes y legisladores electos ese año.

La norma modificada estableció, además, que en el caso de los mandatos iniciados en 2021, se computaría como primer período sólo en el caso que el legislador, concejal o consejero escolar no hubiera ejercido un mandato inmediato anterior.

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La disputa política

Pero intendentes de distintos espacios políticos argumentan que la ley restringe el derecho de los ciudadanos a elegirlos. Aunque son los jefe comunales alineados con el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Kicillof los que viene haciendo público este reclamo, es compartido por lo bajo por otros sectores, como por ejemplo, el radicalismo.

El propio gobernador bonaerense y su ministro de Gobierno y mano derecha, Carlos Bianco, apoyaron explícitamente este reclamo bajo el argumento de que la limitación es “proscriptiva”. “Creemos que la reelección de los intendentes por parte de su pueblo es lo mas democrático posible. Es el pueblo el que debe poder definir quien lo gobierna e impedir la reelección de una persona tiene caracter proscriptivo”, sostuvo Bianco hace unos meses.

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El tema debería tratarse en la Legislatura bonaerense este año, ya que el próximo es electoral. Pero la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas o un tercer mandato consecutivo en 2027 no tiene demasiadas chances, por ahora, de avanzar por la disputa interna dentro del peronismo.

Hoy, los legisladores que responden al gobernador no sumarían los votos necesarios para avanzar con una modificación de la ley. Pese a que el bloque de Unión por la Patria (UP) tiene mayoría en el Senado (24 de 46 bancas), y es la primera minoría en Diputados (39 de 92 bancas), la ruptura entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora está cada vez más expuesta.

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La agrupación conducida por Máximo Kirchner no le habilitará a Kicillof una reforma con la que busca atender el pedido de los intendentes que forman parte de su espacio, y que son los que traccionan votos en el territorio. “La Cámpora no le va a hacer ese favor a Axel sin nada a cambio. Va a poner la posibilidad de la re-reelección de los intendentes en la mesa de negociación junto con los pliegos de jueces, el calendario electoral en la Provincia (comicios concurrentes), y la candidatura a gobernador”, le dijo a Infobae un intendentes del espacio del kicillofismo.

Por otro lado, el Frente Renovador - que también impulsó la norma en 2016 - mantiene su oposición a la reelecciones indefinidas. Desde mayo pasado, la estratégica Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense - por donde debería empezar a discutirse una modificación a la ley - está presidida por la massista Malena Galmarini.

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El año pasado, la senadora bahiense Ayelén Durán, alineada con Kicillof, presentó un proyecto de reelecciones indefinidas de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, que nunca llegó a ser tratado. Ese cuerpo sí aprobó, en junio de 2025, otra iniciativa que habilitaba la re-re de diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares.

A su vez, La Libertad Avanza, aspira a una renovación de jefes comunales, por lo que tampoco está de acuerdo con permitirle a los intendentes peronistas buscar mantener anclaje político y competir por un nuevo mandato. Actualmente, solo el Municipio de Tres de Febrero está enrolado en LLA, si bien Valenzuela fue electo senador provincial en 2025 y pidió licencia en el cargo que coupa al frente del Municipio desde 2015. Lo reemplaza el primer concejal de la lista que ganó a nivel local en 2023, Rodrigo Aybar, hasta diciembre de 2027.

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La UCR, que hoy tiene 26 intendentes en la Provincia, no ve con malos ojos la posibilidad de ser reelectos más de una vez, pero no quiere dar públicamente esa batalla. Por su parte el PRO - con 13 jefes comunales bonaerenses -, tampoco quiere aparecer defendiendo las reelecciones indefinidas.

Por estos motivos, hay un grupo de intendentes peronistas que buscan que la Corte Suprema provincial derribe la restricción antes de las próximas elecciones del 2027, y así evitarían, además, dar este debate de cara a la sociedad.

En el Gran Buenos Aires

Del Gran Buenos Aires, hay 28 jefes comunales inhabilitados para un nuevo período a partir de 2027 sobre un total de 40, entre ellos varios caudillos peronistas.

De estos 28 intendentes, 25 son de UxP (90%), uno es del PRO (Sebastián Abella, de Campana); uno de LLA ( Valenzuela, de 3 de Febrero) y otro es un ex Juntos por el Cambio, hoy enrolado en una fuerza vecinal (Jaime Méndez, de San Miguel).

No pueden reelegir intendentes alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), y Fabian Cagliardi (Berisso), entre otros.

En la misma situación están también otros con peso político propio o que hacen equilibrio en la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner, como Gustavo Menéndez (Merlo); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno) que aspira a competir como posible candidata a gobernadora en 2027; Lucas Ghi (Morón), y Julio Zamora (Tigre), entre otros.

Tampoco pueden postularse a un nuevo mandato en 2027 el kirchnerista Mario Ishii (José C. Paz); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), alineado con Cristina Kirchner; ni los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).

Del Frente Renovador, no podrán presentarse Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón), ni Javier Osuna (General Las Heras).

En el interior de la Provincia

Los 16 radicales que no puede ir por un nuevo mandato en 2027 son todos del interior. Además de Lunghi, aparecen Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Salvador Serenal (Lincoln), Matías Rappallini (Maipú), José Luis Salomón (Saladillo), José Castro (Monte), Román Bouvier (Rojas), y Lisandro Hourcade (Magdalena), entre otros.

Los 7 jefes comunales del PRO inhabilitados a un nuevo período con la ley actual son, además de Abella (Campana), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), actualmente de licencia ya que asumió como senador provincial en diciembre de 2025; Pablo Petrecca (Junín), también de licencia ya que fue electo senador provincial el año pasado por la alianza Somos Buenos Aires; Lisandro Matzkin (Coronel Pringles); Javier Martínez (Pergamino); Esteban Reino (Balcarce); y Jorge Etcheverry (Lobos).

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander