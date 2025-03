Jorge Macri puso en funciones al nuevo ministro de Seguridad porteño y prevén una reunión con Patricia Bullrich

Jorge Macri puso en funciones a Horacio Giménez, un comisario retirado que asumirá un cargo de alto perfil

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, puso esta mañana en funciones al nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad, el ex jefe de policía Horacio Giménez, quien ocupará el lugar de Waldo Wolff, que fue desplazado del cargo tras una seguidilla de fugas de presos, cruces con la Casa Rosada y una tensa interpelación en la Legislatura.

“Es tiempo de policías. No tenemos dudas de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso con el orden serán clave para que Buenos Aires siga siendo una Ciudad segura y ordenada para todos los porteños”, dijo Jorge Macri sobre Giménez, de acuerdo con un comunicado de prensa oficial, que destacó que Wolff ahora desempeñará tareas en la campaña electoral.

La administración porteña destacó que Giménez es un ex comisario general retirado de la Policía Federal, ex jefe de la Policía Metropolitana y Comisario General retirado de la Policía de la Ciudad. Según pudo saber Infobae, el reemplazo en esa cartera estratégica contó con el aval del líder del PRO, Mauricio Macri, quien viene apoyando la gestión de su primo, sobre todo ante el decisivo test electoral que tendrá el oficialismo porteño el 18 de mayo próximo.

Horacio Giménez

Entre las prioridades de Giménez, de acuerdo con la información que trascendió de fuentes oficiales, figuran establecer una conducción cercana de la Policía de la Ciudad y despejar las tensiones con el gobierno nacional por la cuestión de la fuga de presos. En el ministerio que conduce Patricia Bullrich hay una valoración positiva del nuevo funcionario y esperan una mejor sintonía después de las fricciones que tuvieron en las últimas semanas con Wolff, que precedieron a su salida del Ministerio. Está previsto para la semana próxima que haya un encuentro personal entre ambos ministros.

El tema de los presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas y las fugas recurrentes que se dieron en las últimas semanas fueron mencionados por el Jefe de Gobierno en la apertura de sesiones del sábado pasado, lo que demuestra la importancia que tiene para la gestión. “Yo sé que, como dice Patricia Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero esas provincias también tienen su propia Justicia. Y la ministro conoce que desde que esta Ciudad se creó nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario”.

“Entonces no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal”, manifestó el mandatario porteño, y puso de relieve que la Ciudad se está haciendo cargo de “la solución profunda construyendo la cárcel” de Marcos Paz, pero alertó: “No podemos seguir teniendo presos donde no pueden ni deben estar y donde son un peligro para todos”.

En ese sentido, Macri hizo un llamado al Gobierno nacional para trabajar de manera colaborativa porque “esto se resuelve entre todos” y remarcó que lo que está en juego “es cuidar a los porteños: esta debe ser la prioridad, no importa el color político al que representemos”. Y confirmó que el Gobierno porteño presentará, como parte de la solución, el proyecto para crear un Servicio Penitenciario destinado al alojamiento exclusivo de los detenidos a disposición de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas local, “con todo lo necesario para gestionar esta problemática urgente”.

Jorge Macri abrió las sesiones de la Legislatura porteña el sábado pasado