Quién es Horacio Giménez, el ex comisario que reemplazará a Wolff en el Ministerio de Seguridad porteño

El funcionario reemplazará a Waldo Wolff

Horacio Giménez, un ex comisario que ocupó el cargo de jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri como alcalde porteño, fue designado por Jorge Macri como ministro de Seguridad en lugar de Waldo Wolff, cuestionado por la fuga de presos en las comisaría bajo su jurisdicción.

Giménez asumió la conducción de “La Metropolitana” el 14 de diciembre de 2011 en un acto oficial en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde también se incorporó la segunda promoción de oficiales. Antes había sido oficial de la Policía Federal, pero decidió cambiar de fuerza porque ofrecían mejor sueldo y condiciones laborales y perfeccionamiento laboral.

“Cuando decidimos crear una fuerza de seguridad nueva asumimos un compromiso que parecía imposible, pero hoy, una vez más, estamos demostrando que los argentinos podemos” manifestó Macri durante el acto. Giménez, por su parte, expresó que se mantendrá " el compromiso de respetar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos que una policía debe garantizar a todas las personas”. También precisó que trabajara para " lograr que todos los porteños sigan depositando su confianza en su policía”.

El ex alcalde porteño Mauricio Macri designó al comisario general Horacio Giménez como jefe de la Policía Metropolitana (NA)

Dos años después de esas palabras, el jefe de la Policía Metropolitana, junto a otros funcionarios porteños, incluido el propio Macri, sería procesado por un caso de represión en el Hospital Borda dónde fueron agredidos, golpeados y heridos unos 50 trabajadores y pacientes del neuropsiquiátrico. En 2016 sería sobreseído, pero la apelación está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Trayectoria en la Policía Metropolitana

Giménez asumió como jefe de la Policía Metropolitana en reemplazo de Eugenio Burzaco . Quien también fue ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta . El ex comisario se mantuvo siempre en las filas del ex presidente Mauricio Macri.

Estuvo acompañado en la conducción de la fuerza por el comisario Ricardo Pedace , quien asumió como segundo jefe, también procesado por los graves incidentes en el Borda en la madrugada del 26 de abril de 2013 .

En su primer mensaje como titular de la Policía Metropolitana, destacó el compromiso de la fuerza con el respeto y la garantía de los derechos humanos .

Su designación se produjo en un contexto de consolidación de la fuerza policial. Del acto en que se lo designó a Giménez como flamante jefe policial participaron la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal (en 2015 sería electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires) el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta (en 2015 sería jefe de gobierno porteño), y el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro (actual intendente de General Pueyrrefdón y ex fiscal y juez federal).

Horacio Giménez, flamante ministro de Seguridad de CABA

A dos semanas de asumir el cargo, Horacio Giménez, ex comisario general de la Federal –hasta 2010– rompió el silencio en una entrevista con Perfil en la que expresó que “las penas para los delincuentes deberían ser más severas”, al tiempo que relacionó la frecuencia de los menores en el delito con “un cambio generacional que se relaciona con la ausencia de los padres y la falta de autoridad de los maestros en las escuelas. Al no haber sanciones o amonestaciones -señaló- se les resta autoridad. Los padres, porque tienen que trabajar, están ausentes, y no controlan bien a sus hijos. Esto termina produciendo distorsiones y después volver a reinsertar a un menor en la sociedad cuesta muchísimo, por eso hay cada vez más que cometen delitos”, dijo.

En los pasillos de la vieja Policía Federal Argentina, había ex camaradas de Giménez que lo llamaba “el jefe de los traidores”. Sucedió que el posible reemplazante de Waldo Wolff en el ministerio de Seguridad porteño después del escándalo por la fuga de presos de las comisarías de la Ciudad, fue denunciado en 2009 porque presuntamente había hecho hizo fotografiar y filmar a los efectivos de la Federal que se habían manifestado su interés en pasarse a la Policía Metropolitana, fuerza que dos años después terminaría comandando. Como oficial de la fuerza de seguridad federal estuvo destinado en los dos lugares claves antes de la dictadura militar: en el Operativo Independencia, en Tucumán, y en la represión a los obreros metalúrgicos de Villa Constitución en 1975.

Giménez, que al ser designado jefe de la Metropolitana estaba a punto de cumplir 59 años fue marginado de la cúpula de la Policía Federal -era comisario general- por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré y poco después pasó a retiro y se incorporó a la flamante fuerza de Mauricio Macri.

El ex jefe de la Policía Metropolitana fue procesado por la represión en el Hospital Borda en 2013. Después fue desvinculado. La apelación está en la Corte (Nicolás Stulberg)

Giménez no tuvo denuncias por presuntos actos de represión en la dictadura militar. De hecho, en el gobierno de Raúl Alfonsín llegó a oficial principal y allí siguió escalando por todo el escalafón. Según pudo saber este medio, fue un oficial cercano al ex jefe de la Federal, Adrián Pelachi. Formo parte de la custodia de los vicepresidentes desde 2000 cuando ya era comisario. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner siguió ascendiendo hasta llegar a superintendente de Interior y Delitos Federales, hasta que Nilda Garré decidió la renovación de la por entonces cuestionada Policía Federal y decidió saltar a la Policía Metropolitana. Ahora espera que el alcalde Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, lo designe al frente del caliente ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.