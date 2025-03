Karina Milei y seis gobernadores participaron en Canadá de la feria minera más importante del mundo

Karina Milei viajó acompañada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, funcionarios y mandatarios

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la delegación argentina que participó de la exposición PDAC 2025, la más importante reunión de minería a nivel mundial, que se desarrolla en Canadá, en el Metro Toronto Convention Center (MTCC). La funcionaria viajó junto a un grupo de funcionarios y los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), y Ricardo Quintela (La Rioja). Se trata de referentes de distintas extracciones políticas que fueron a esa cumbre a promover inversiones para uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento que tiene la economía argentina.

“En mi carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación, asistimos al PDAC en Toronto, el evento de minería más importante del mundo. Gracias a la gestión de Javier Milei, Argentina está nuevamente en el foco internacional, con oportunidades de inversión y crecimiento”, informó la funcionaria en redes sociales.

La delegación Argentina encabezó el “Argentina Day” en la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), la convención que convoca a exploradores y productores de esta industria, y donde se decide anualmente el destino de la inversión de este rubro a nivel internacional. Con el mensaje “Por qué Argentina debería ser tu próximo movimiento estratégico”, el evento fue encabezado Karina Milei, quien manifestó que en el país “hay una nueva época, hay un antes y un después, con una economía acomodada, estable y en crecimiento”.

Karina Milei, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Carlos Sadir. Detrás, el empresario Eduardo Elsztain

En ese sentido, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que “ofrece seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no sucedía en nuestro país”. Y agradeció a la comunidad internacional presente por “confiar en la Argentina que estamos cambiando” y al “trabajo que hicieron los embajadores de ambos países, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Finanzas para que Argentina esté con fuerte presencia en este evento”.

La Secretaria General también fue acompañada por Pablo Quirno, Secretario de Finanzas de la Nación; Luis Lucero, Secretario de Minería de la Nación y Diego Sucalesca, Presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). Además, participaron el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem; la embajadora de la República Argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, y el embajador designado de Canadá en la República Argentina, Stewart Wheeler. En tanto, por las provincias de Salta, asistió el Ministro de Producción, Martín de los Ríos; y por Río Negro, el Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro.

A su turno, durante el encuentro Quirno destacó el trabajo que está realizando el Gobierno “en construir reglas claras para los inversores que quieran desarrollar proyectos en Argentina”, y resaltó los atractivos del RIGI, porque “ofrecen un marco legal estable de aquí a 30 años”, en un país que tiene “una macroeconomía ordenada con un equilibrio fiscal sólido”.

Lucero, por su parte, puntualizó que el objetivo del Gobierno “es impulsar las inversiones y optimizar el uso de nuestros recursos coordinando e intensificando los esfuerzos para garantizar la infraestructura necesaria”, aseguró que “por primera vez en varios años, tanto el Gobierno nacional como los provinciales, incluso aquellos de distintos partidos políticos, están de acuerdo en que la minería debe ser la base del crecimiento” y que a partir de esto “Argentina está recuperando la confianza de los principales actores del sector minero a nivel internacional”.

Diego Sucalesca, de la Agencia de Inversiones, Karina Milei, Pablo Quirno y el secretario de Minería, Luis Lucero

En tanto, en los paneles provinciales, expusieron los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Ricardo Quíntela, quien es uno de los mandatarios más críticos respecto del gobierno. Según se informó oficialmente, el Argentina Day se realizó ante más de 400 asistentes internacionales, en donde se presentaron las oportunidades de inversión que el país posee en sus grandes depósitos de minerales críticos como el litio y el cobre, de gran importancia para la transición energética hacia energías más limpias y la tecnología.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) fue “la gran novedad que presentó Argentina en esta edición de PDAC, que ofrece beneficios fiscales y facilita acceso a divisas de gran envergadura, y se presentaron proyectos en diversas etapas de desarrollo, que aguardan por asociaciones estratégicas y financiamiento para pasar a etapas productivas”. Como parte de la agenda, Karina Milei tiene previsto mantener una reunión con el presidente y CEO del Business Council of Canada, Goldy Hyder, quien manifestó su interés de organizar una misión comercial de empresas canadienses a la Argentina, y con miembros del Canadian Council for the Americas (CCA), con proyectos de inversión en el sector extra minería.