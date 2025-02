Intendentes radicales se plegaron al pedido de un grupo de peronistas para adelantar la elección en PBA

Kicillof, Verónica Magario y funcionarios provinciales junto a intendentes de la UCR (foto: archivo)

En un carril paralelo a la agenda de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof debe definir si este año se separarán las fechas de elecciones legislativas provinciales de las nacionales. En el Gobierno provincial dicen que habrá un desdoblamiento “de hecho” y mandó a hacer una prueba de cómo sería una elección concurrente, pero los resultados no fueron los mejores. Según un informe que circuló a fines de enero por distintos despachos, una elección concurrente dejaría alrededor de cien personas por mesa afuera para emitir su sufragio por la logística de tiempo implica que haya dos urnas: una para votar mediante la Boleta Única en Papel y otra mediante el sistema tradicional. En este contexto, el sistema político evalúa conveniencias a la espera de la resolución del gobernador.

Sabido es el posicionamiento de los intendentes que ya forman parte de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el llamado axelismo. Los jefes comunales que trabajan en pos de la construcción política de Kicillof pregonan el adelantamiento de las elecciones provinciales. Se lo plantearon en distintas oportunidades al gobernador. Fueron 42 los intendentes peronistas que se sumaron al MDF de Kicillof que el último fin de semana vio a la luz y agitó la discusión interna del peronismo. Quieren desdoblar y dejan trascender que la fecha para elegir los cargos legislativos provinciales debe ser en el mes de junio. La opción contrasta con el plan que elucubran desde el sector del Frente Renovador, que deja correr que las elecciones sean en noviembre, luego de los comicios nacionales.

Pero quienes también sentaron posición en la discusión fueron un grupo de intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Días atrás, los jefes comunales de este espacio mantuvieron un encuentro en La Plata en la que coincidieron “de manera mayoritaria en la importancia para los bonaerenses de desdoblar la elección de la nacional para que puedan debatirse los temas provinciales, y además por una razón organizativa y técnica”. A principio de mes, algunos intendentes de la UCR de manera aislada dieron su parecer acompañando un eventual desdoblamiento. Lo de esta semana fue un posicionamiento formal.

¿Cuándo definirá el Kicillof si hay un desdoblamiento electoral o no? En el Ejecutivo provincial deslizan que primero se debe resolver el asunto de las PASO bonaerense. Como viene dando cuenta Infobae, en el caso de las Primarias provinciales se dio un ida y vuelta entre la Legislatura y el Ejecutivo bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, planteó que “es la Legislatura la que debe resolver si habrás PASO o no en la provincia de Buenos Aires” y tiene que hacerlo “urgentemente”. Sin embargo, tanto en la Cámara de Diputados provinciales y en el Senado bonaerense contestaron que es el gobernador el que debe definir un rumbo claro; básicamente dejar una señal política al respecto: qué quiere hacer.

En relación con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde el radicalismo señalaron la necesidad de adoptar una postura orgánica, consensuada y definitiva sobre su continuidad. Según los intendentes de este espacio, la definición no debería depender de factores coyunturales o de la conveniencia de los candidatos, sino de las necesidades reales de los ciudadanos de la provincia. La continuidad o no de las Primarias se terminará votando en la Legislatura bonaerense. El presidente del bloque de UCR Cambio Federal en la Cámara de Diputados provincial, Diego Garciarena, planteó días atrás que la bancada que conduce no está de acuerdo con suspender las Primarias. Se materializa allí la diferencia entre los legisladores e intendentes del radicalismo. Los jefes comunales tienen un diálogo más fluido con el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurre con los diputados y senadores de la UCR, que se muestran más confrontativos con el Gobierno provincial.

La UCR tiene 27 de 135 intendentes bonaerenses. Todos ellos gobiernan distritos del interior bonaerense. El acompañamiento a un eventual desdoblamiento también tiene sus razones electorales. Los jefes comunales retienen en el interior cierta estructura propia con la que, fundamentalmente en la cuarta, sexta y quinta sección electoral, pueden llegar a incidir en las listas legislativas del orden provincial.

Este año, el radicalismo en sus diferentes expresiones ponen en juego cuatro bancas a diputados provinciales dentro del bloque UCR+Cambio Federal, de un total de ocho escaños y seis lugares de siete que se agrupan en la bancada Acuerdo Cívico-UCR + GEN.

En tanto que por el Senado, arriesga casi toda la bancada: seis senadores vencen mandato de un total de siete que actualmente integran el bloque UCR-Cambio Federal.