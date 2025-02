Kicillof está cerca de conseguir los votos para suspender las PASO en PBA, pero en la Legislatura le exigen precisiones

Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario (Aglaplata)

En medio de la fragmentación que trajo aparejada al interior del oficialismo bonaerense, el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y sus colaboradores políticos más cercanos sacan cuentas de cuántos votos necesitan para suspender las elecciones Primarias de este año. En principio, para avanzar la suspensión de las PASO con carácter urgente, el Ejecutivo precisará del respaldo de los dos tercios en ambas cámaras. Otra opción es dilatarlo, conseguir un dictamen de comisión y obtener la sanción a la suspensión de los comicios legislativos con la mitad más uno de las cámaras. Claro que para eso, deberá esperar a que se reinicie el período ordinario —fechado para el 5 de marzo—, que vuelvan a reunirse las comisiones, conseguir un dictamen favorable, hacer la convocatoria a una sesión y votarlo.

Este lunes, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, dijo en distintas entrevistas radiales que debe ser la Legislatura la que tome la decisión. Pidió que esa resolución, sobre si habrá PASO o no, sea “urgentemente”. En la Legislatura —y sobre todo en un sector del oficialismo— la posición de uno de los funcionarios más cercanos a Kicillof cayó mal.

“Para seguir evitando confusiones, sería bueno que el Ejecutivo nos plantee cuál es el escenario que quiere”, contestó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el massista Alexis Guerrera. En los últimos meses, la comunicación Ejecutivo-Legislativo no corre por su mejor momento.

Desde un despacho de UP en el Senado se pronunciaron en el mismo sentido que Guerrera. “No hubo ningún avance, no sabemos qué quiere hacer el gobernador. Si bien es competencia de la Legislatura, necesitamos saber cuál es la decisión política de Kicillof”, planteó una senadora ante la consulta de Infobae.

Más allá del pedido público de Bianco, cerca del gobernador dejan correr que la idea es suspender las PASO. “Sería raro sostenerlas, cuando ya se votó la suspensión a nivel nacional y en la Ciudad el otro día”. También dicen que no saben qué hará el kirchnerismo, más aún después del lanzamiento del MDF. Como contó Infobae, para Cristina Kirchner el puntapié al espacio que encabeza el gobernador bonaerense, divide al peronismo y le da aire a Javier Milei en medio del caso de $LIBRA. Sin acuerdo interno, las PASO podrían ser una alternativa de ordenamiento. El costo político a pagar, sería alto.

En la reunión del consejo del PJ nacional, Cristina Kirchner evitó referirse al lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro y qué debe hacer Kicillof con las PASO en Provincia

En la Gobernación bonaerense no tienen certezas sobre qué hará el kirchnerismo con el tema PASO PBA. Ponen como ejemplo que el Senado nacional, los legisladores que responden a Cristina Kirchner, votaron en contra de la suspensión de las Primarias. Pero en la Legislatura porteña, todos los sectores del PJ, incluida La Cámpora, acompañó suspender las PASO, en la iniciativa impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Cálculos

Ante dicho escenario —en donde hasta el cierre de esta nota reinaba la indecisión—, en Gobernación hacen cálculos para saber si en caso de enviar un proyecto para suspender las PASO —o bien bajar la orden de tratar alguna de las iniciativas similares— se consiguen los dos tercios para que la iniciativa sea tratada sobre tablas.

En Diputados, con todos los legisladores presentes, requiere de 61 manos. Si suman a los diputados de UP que firmaron el documento del MDF junto al massismo que también acompaña la suspensión, y los bloques del PRO, La Libertad Avanza, Unión y Renovación y Fe y la Coalición Cívica —que a nivel nacional acompañó la suspensión—; el número llega a 59. En tanto que el bloque UCR+Cambio Federal ya sentó posición en rechazo a la suspensión de las PASO y la otra bancada del radicalismo, llamada Acuerdo Cívico UCR+GEN, podría acompañar el pedido del Ejecutivo. Es un bloque que cuenta con siete integrantes que responden fundamentalmente a Martín Lousteau y Facundo Manes. Se trata de legisladores nacionales que rechazaron a suspensión de las PASO. Sin embargo, en territorio bonaerense los legisladores han acompañado algunos proyectos del Ejecutivo durante el año pasado. Por su parte, la Izquierda tiene dos bancas. Se descuenta el rechazo a la suspensión, tal como ocurrió en el Congreso y en la Legislatura porteña.

En la Cámara alta provincial se necesitan 30 votos para llegar a los dos tercios; siempre y cuando haya asistencia perfecta —es decir, 46 senadores— al momento de tratar una iniciativa en el formato sobre tablas. El PRO, los oficialistas que empujan la baja de las PASO, los libertarios que responden a Casa Rosada y los libertarios dialoguistas suman un total de 19 votos. Restaría un solo voto para llegar a la suspensión. Nada imposible.

Con un mínimo margen de acuerdo, en el Senado bonaerense estaría el número necesario para suspender las PASO en PBA

Un senador kirchnerista consideró que el número no es el problema y que incluso el bloque podría votar de manera uniforme, aunque restaba una reunión de toda la bancada para definir un posicionamiento; encuentro que se realizaría en los próximos días. La discusión, admite, es política.

“Si el gobernador quiere suspender las PASO, puede conseguir los votos; el asunto es que no sabemos qué quiere hacer. Bianco dice que lo debe resolver la Legislatura, pero si vas a lanzar una línea para discutir al interior del espacio y no tenés definido si va a haber Paso o no; si se va a desdoblar o cuándo van a ser las elecciones, estás en un problema. Entre otras cosas, por eso decimos que no era el momento de hacer esto que hizo”, considera el senador oficialista, que suma el agregado del lanzamiento de MDF en medio de la discusión. A diferencia de Diputados, en la Cámara alta solo dos integrantes del bloque de UP estampó su firma en la flamante corriente interna que promueve a Kicillof.