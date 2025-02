Con CFK bajo el control del PJ, el kirchnerismo escala en la disputa con el espacio de Kicillof

CFK buscará ponerse al frente de un ordenamiento nacional del peronismo, mientras un sector en PBA busca autonomía

La reunión del Consejo del Partido Justicialista a nivel nacional que encabezó este lunes la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, se dio en un contexto de plena discusión interna en el peronismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. En el territorio que gobierna Axel Kicillof, el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) generó revuelo interno. Mientras desde el sector axelista explicaban que el puntapié a la estructura que pone al gobernador al frente de una nueva corriente era una invitación a todos los sectores, en el kirchnerismo planteaban que la movida solo dividía lo ya existente y no sumaba a nuevos actores. Tras ese fin de semana ecléctico, los movimientos siguen y no hay una certeza de cuál será el resultado político y electoral de las últimas acciones.

En La Cámpora, la mirada sigue puesta sobre el llamado entorno del gobernador. Puntualmente un puñado de dirigentes. Uno de ellos es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. No es novedad la disociación del jefe comunal del municipio de la Tercera sección electoral con la estructura cristinista. Sin embargo, a propósito del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, en desde La Cámpora le pidieron al Gobernador que intervenga para que el jefe comunal avellanedense avance en la reunificación del bloque de concejales de Lanús. En ese distrito, que gobierna el camporista Julián Álvarez, la concejal Belén Berrueco, que responde a Ferraresi, se fue del bloque de Unión por la Patria a principios del año pasado y conformó el unibloque Unión por la Patria Peronismo Bonaerense. Fue parte del germen de los movimientos que luego se empezaron a materializar durante todo el año pasado y que el último sábado se aglutinaron bajo el paraguas del MDF.

Máximo Kirchner en Lanús junto a su intendente, Julián Álvarez

“Señor gobernador, en el día de ayer escuché a su ministro de Gobierno decir que el nuevo espacio político que lanzó “no es para dividir sino para multiplicar” y que “contiene a muchos compañeros que no estaban contenidos en ningún lado”, escribió en un largo posteo en su cuenta X, el intendente Julián Álvarez. En ese mismo mensaje rememora que tiempo atrás le había pedido a Kicillof que le indique a Ferraresi que decline en su estrategia que también se replicó en el concejo deliberante de Quilmes. Cuenta Álvarez, que Kicillof contestó que él no conducía al intendente de Avellaneda.

“Teniendo en cuenta que ahora el intendente Ferraresi forma parte del espacio político que usted conduce, y luego de escuchar a su Ministro decir que no es un espacio que busque dividir, quiero pedirle que por favor unifique nuevamente el bloque de concejales ya que la única división que existe hoy en el Concejo Deliberante es de una concejala que ahora pertenece al MDF”, cierra el intendente que responde a Máximo Kirchner.

Ferraresi no hará lo que pide Álvarez. En las últimas horas, el intendente de Avellaneda se dedicó a cuestionar al ministro de Economía, Luis Caputo, por la retención de recursos provenientes del IVA de obras públicas realizadas en el municipio. Detalló que solo en enero la inversión municipal en estas áreas ascendió a $1.580 millones, monto que, según sus palabras, fue recaudado por el gobierno nacional sin ser reinvertido en Avellaneda.

Jorge Ferraresi y Kicillof durante un acto de gestión en el municipio de Avellaneda

Más allá de la confrontación de carácter epistolar virtual, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires también diseña una reunión en continuidad al encuentro que encabezó Cristina Kirchner esta semana. Podría ser una reunión del Partido Justicialista bonaerense que preside Máximo Kirchner. Así lo detalló la senadora bonaerense y flamante secretaria general del PJ nacional, Teresa García. “El PJ seguramente va a convocar en estos días porque es un año electoral y tenemos que aproximar todos los temas de la ingeniería electoral, así que seguramente lo hará”, dijo la titular del bloque de UP en el Senado bonaerense en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ante la consulta de este medio, algunos integrantes del consejo del partido a nivel bonaerense, pero que forman parte del sector axelista dijeron desconocer una eventual convocatoria del PJ bonaerense y relativizaron el despliegue que puede llegar a generar Máximo Kirchner.

En tanto, Teresa García —de línea directa con Cristian Kirchner— también consideró que el lanzamiento de lo que fue el MDF no la “asombró”. “Estaba dentro de lo previsible, además se venía anunciando. Es el mismo modelo que se estableció el año pasado cuando fue la posible interna entre Cristina y (Ricardo) Quintela. No creo que se haya agregado algún compañero más intendente, pero por lo demás me parece que es el mismo esquema de alianza que se tuvo el año pasado”, consideró.

Carteles con la gráfica de MDF

En medio del ida y vuelta, el lanzamiento del MDF también impactó en la Ciudad de Buenos Aires cuando esta madrugada aparecieron afiches en distintos puntos de CABA promocionando al Movimiento que presentó Kicillof el último sábado. Los carteles, sin firma, aparecieron horas más tarde a la reunión que encabezó Cristina Kirchner en el PJ nacional, en donde se acordó que la ex presidenta se ponga al frente del ordenamiento de Unión por la Patria.

Acaso como un guiño o señal de paz, Kicillof aprovechó la efeméride que representa el cumpleaños de Néstor Kirchner para hacer un llamado de unidad. “Fue capaz de reconstruir la Argentina después de una de las crisis más grandes de su historia, le devolvió valor a la política y con Cristina aseguraron 12 años de crecimiento con inclusión, ampliación de derechos y defensa de la soberanía nacional. En tiempos en los que nos quieren imponer el individualismo y la desesperanza, defender ese legado colectivo es una obligación”, expuso el último ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner.