Sesiones extraordinarias: en un Congreso dividido, el Gobierno convirtió en ley la mitad del temario propuesto

Fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

En un Congreso en el que parece, por muchos momentos, que nadie manda, el Gobierno libertario consiguió un logro nada menor: durante el último período de sesiones extraordinarias, convirtió en ley más de la mitad de su temario con cuatro iniciativas sancionadas. En tanto, otros dos puntos avanzaron de manera parcial y sólo uno no fue debatido, la modificación del índice de actualización de quebrantos.

Veamos el recorrido. La Casa Rosada siempre fijó, como prioridad máxima, la suspensión de las PASO 2025. Tampoco se desvivía, ya que contemplaba un potencial escenario con intento de frenos opositores y funcionarias encargadas de la cuestión electoral que anticiparon en diciembre pasado, como contó Infobae, que en realidad había tiempo hasta abril próximo para desactivar las primarias. Luego, la urgencia primó.

En la Cámara baja, lo que en un principio se sospechaba tirante se descomprimió rápido con diversos gestos de la oposición dialoguista y de algunos kirchneristas que ya se mostraban proclives a acompañar el proyecto en cuestión. Ante el escenario, el Gobierno no dudó en sumar para la sesión del 6 de febrero pasado los cambios en “reiterancia” y reincidencia para dar de baja la denominada “puerta giratoria”; y la implementación del juicio en ausencia.

Con esos tres textos aprobados -para dicho encuentro, sólo hubo dudas por el quórum- , Diputados llevó la semana siguiente la ley de Ficha Limpia al recinto y la aprobó ante un aturdido Unión por la Patria, al que se vio errático y fracturado. Su par kirchnerista del Senado, el interbloque del Frente de Todos, regaló una situación similar y sólo consiguió que no se realizara una sesión para votar el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema, un ítem de valor dentro del paquete de extraordinarias.

El sendero en el Senado estuvo cargado de espinas, en particular, por una oposición dialoguista casi incontrolable que, al final, ayudó a Javier Milei. Por eso las decenas de inconvenientes que tuvo el Gobierno en su conjunto: el Ejecutivo; la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel; y el bloque libertario que comanda Ezequiel Atauche (Jujuy).

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, vio la definición de la suspensión de las PASO desde uno de los palcos del recinto de la Cámara alta, ya que estaba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos (Gustavo Gavotti)

La mecánica en la Cámara alta tuvo picos de tensión a horas de la sesión del jueves pasado, con funcionarios de la Casa Rosada en despachos de legisladores en la noche del miércoles y llamados a segundos de iniciarse el encuentro en el recinto. Fue una única jornada con resultados más que positivos para el Gobierno: se sancionaron la suspensión de las PASO -quedó desechada una amplia reforma política-; los cambios en “reiterencia” y reincidencia; la implementación del juicio en ausencia, y la ley “anti mafias”. La última había sido aprobada por Diputados durante el período ordinario.

En el Senado, además, se sumaron ascensos militares y diplomáticos. Por un voto, no se creó una comisión investigadora sobre el revuelo $LIBRA. Gran parte de la oposición quería esto y el oficialismo lo bloqueó gracias a volteretas dialoguistas, con una lupa direccionada a la Unión Cívica Radical (UCR). Allí la comanda -si es que se puede decir eso- el correntino Eduardo Vischi y también se encuentra nada menos que el titular del centenario partido, el porteño Martín Lousteau.

Que La Libertad Avanza haya tenido un buen balance -en cuanto a porcentaje- del período extraordinario convocado, en una de sus semanas más delicadas desde lo político, hace notar mucho más las tropelías opositoras, entre un kirchnerismo que sigue con una línea que no es respetada por sus propios legisladores, y un sector dialoguista que baila según el tema y clima del día.

Por este motivo es que el oficialismo no puede dar nada por sentado. Esto es advertido mucho más en el Senado. “Lo que se tiene que comprender, de una buena vez, es que ya no existen más los acuerdos o negociaciones entre dos o tres bloques. Acá ya no manda más nadie. Los jefes primero dicen una cosa; después, otra. Luego, aparece algún conflicto o agendas provinciales que pasan de ser motivo de ‘ocupación’ a ‘preocupación’ y se pierde toda una línea de negociación. O las jugadas ‘estelares’ de los que ven una oportunidad para hacerse el día con una movida estelar. Más los egos y las miserias. Un minuto a minuto que desgasta”, reconoció un experimentado asesor a este medio.

Bajo esta “normalidad”, el pleno de la Cámara alta buscará reunirse mañana, desde las 16, para realizar su sesión preparatoria y confirmar autoridades, excepto la modificación que habrá en la secretaría administrativa, que es la caja y corazón del Senado. La mayoría de los dialoguistas sabe que arruinarle la jornada a Villarruel significa pegarse al kirchnerismo, que aún no sabe cómo se manejará de cara al convite de este lunes.

El sábado próximo, Milei tendrá que abrir un nuevo período ordinario. Lo que se disfruta hoy como victoria, mañana podría convertirse en derrota.