Círculo rojo: el viaje de Cúneo Libarona, un empresario con el Papa, el cumple de CFK y la disyuntiva de Marra

El Papa Francisco

Durante unos minutos, Mariano Cúneo Libarona cerró los ojos y descansó, recostado en la noche del miércoles sobre un cómodo sillón marrón en el sector VIP de la aerolínea ITA Airways, en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. A punto de abordar el vuelo AZ680 que lo trasladaría a Buenos Aires, el ministro de Justicia conversó un largo rato con alguno de sus colaboradores con el que viajó toda la semana a la capital italiana sobre las derivaciones judiciales de la fallida promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Javier Milei, un negocio que llegó a alcanzar casi los 100 millones de dólares. Otros pasajeros del vuelo -el funcionario se acomodó cerca de la fila 30, en la clase turista- escucharon hablar de “desprolijidades”, en medio de versiones crecientes sobre una supuesta renuncia del abogado penalista a sus funciones para hacerse cargo de la defensa personal del presidente en la investigación que tramita el fiscal Eduardo Taiano y encabeza la jueza María Servini, una movida que, al menos por ahora, fue descartada desde el seno del Gobierno.

El ministro, cuya mención por parte de Milei en la entrevista del lunes en TN aumentó la crisis libertaria por la interrupción del asesor Santiago Caputo en plena grabación, filtrada luego por errores involuntarios, siguió todos los coletazos del caso $LIBRA desde Roma, adónde viajó desde el pasado fin de semana para participar de un encuentro en la sede de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA por sus siglas en italiano), una actividad que no tuvo ninguna promoción ni en las redes del funcionario ni en las del ministerio.

De Roma con amor. Tampoco trascendió, ni en Roma ni en Buenos Aires, uno de los últimos encuentros que tuvo el Papa Francisco antes de ingresar, hace dos viernes, al hospital Gemelli de la capital italiana con un cuadro de neumonía bilateral -los primeros partes médicos se refirieron a una bronquitis-, con una posterior mejoría y un agravamiento en el cuadro, según el parte médico de este sábado, que indicó que el pontífice requirió la aplicación de alto flujo de oxígeno y transfusiones de sangre.

En Santa Marta, en los días previos a ser hospitalizado, Francisco recibió en audiencia privada una tarde al empresario José Luis Manzano, con fuerte presencia en el sector energético y participación en diversos rubros. No se difundió ningún detalle. Tampoco hubo mayores señales de apoyo, ni una comunicación oficial, por parte del gobierno argentino: solo un posteo en las redes de la Secretaría de Culto y Civilización, que se plegó al rezo de la Iglesia argentina.

El Papa había recibido en la semana a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, con quién bromeó por los rumores sobre su salud. Hasta estas últimas horas, se presumía en fuentes eclesiásticas que, si no había imprevistos, se podía empezar a pensar en los primeros días de marzo como una posible fecha de alta.

Campaña. Marzo está a la vuelta de la esquina, y la suspensión de las primarias en la ciudad de Buenos Aires, confirmada en la sesión de este viernes, adelantó los tiempos electorales -se votarían cargos locales el domingo 18 de mayo- de un distrito que, por la guerra declarada entre el PRO y La Libertad Avanza, y por la oferta de candidatos que se presume habrá en la categoría de legisladores, acapara todas las miradas.

El legislador Ramiro Marra

Jorge Macri, un profesional de la política, está preocupado -lo está aún más su entorno-. También su primo Mauricio Macri, que manifestó su inquietud en reuniones recientes y en cuyo entorno ya descuentan que no están dadas las condiciones para un acuerdo con el Gobierno.

Es posible que, en los próximos días, Antoni Gutiérrez-Rubí, el gurú catalán de los Macri y principal consultor de la campaña porteña -se buscó, en las últimas semanas, jefe de prensa para esa tarea- aterrice en Buenos Aires para empezar a afinar la estrategia del jefe de Gobierno, que todavía no encontró a su cabeza de lista para la categoría de legisladores. Se menciona al ministro Waldo Wolff, pero la crisis en Seguridad por la reiterada fuga de presos en las comisarías de la Ciudad puso un manto de dudas sobre la posibilidad de apelar al funcionario. Se mide además a María Eugenia Vidal.

Para colmo, la atomización en la oferta electoral no colabora con la campaña del PRO porque al oficialismo porteño se le podrían escurrir algunos puntos si se confirma la dispersión actual. Por ejemplo, en manos de Horacio Rodríguez Larreta: cerca del ex jefe de Gobierno están seguros de que será candidato, pero no saben si lo hará en la categoría local, en mayo, o en la nacional, en octubre.

Pero hay otro dirigente de la Ciudad que también inquieta a la administración porteña. También al Gobierno nacional. Se trata del legislador Ramiro Marra, recientemente expulsado de LLA por pedido de Karina Milei con la excusa del voto por el presupuesto local, cuyo futuro es ahora una incógnita por fuera de Las Fuerzas del Cielo. Marra acumuló buenas mediciones, y en su entorno dicen que, de querer renovar su banca, le propinaría algún dolor de cabeza al jefe de Gobierno y a la Casa Rosada, por partida doble.

Sin embargo, cerca del legislador aportaron en las últimas horas una nueva hipótesis de trabajo de cara a las elecciones por si el tablero porteño no le da ciertas garantías. Dicen que, con encuestas en mano, Marra estaría analizando la posibilidad, por el momento algo remota, de trasladar sus pretensiones electorales a la provincia de Buenos Aires, aunque para eso debería solucionar primero la burocracia alrededor del domicilio. Dicen que eso no le quita el sueño. “Ya tuvo sondeos de varios partidos que quedaron afuera del sello oficial de La Libertad Avanza”, aseguraron. En ese esquema, le solucionaría un problema al Gobierno y a los Macri en la Ciudad, pero se le sumaría un dilema extra a LLA en la Provincia, en la pelea con el kirchnerismo, enredado, es cierto, en la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que ahora tiene que buscar los votos para suspender las PASO provinciales y desdoblar, en caso de confirmar esa estrategia, el calendario bonaerense del nacional.

Mauricio y Jorge Macri y Guillermo Montenegro en Vicente Lopez

Copyright PRO y CFK. Si de estrategias hablamos, en el seno del PRO notaron en los últimos tiempos un enamoramiento de varios dirigentes con la comunicación de redes que desplegó como pionero en estos meses el intendente Guillermo Montenegro, cada vez más mimetizado con Las Fuerzas del Cielo, de diálogo fluido con el consultor Caputo y muy agresivo y directo desde su canales de promoción de la gestión.

El jefe de Gobierno, por caso, es uno de ellos, que apeló a ese lenguaje en sus posteos más recientes para tratar de plegarse a una moda en la que incluyo cayó Rodríguez Larreta, que sorprendió en la última semana con una respuesta muy dura, e impropia de su estilo, al presidente, que sembró dudas por el financiamiento de la campaña presidencial del ex candidato del PRO y que recibió un inusual “me hinchaste las pelotas” de su parte.

Una estrategia similar empezó a emplear ya desde el año pasado, desde la otra vereda, Cristina Kirchner, que utiliza en este nuevo ciclo político dominado por los libertarios un lenguaje mucho más llano y chabacano, acorde a los tiempos, casi siempre dirigido al Presidente. La ex jefa de Estado está a punto de inaugurar una remozada sede del PJ, sobre la calle Matheu, y recibe asesoramiento hace ya un tiempo de parte de los consejeros en comunicación brasileros que llevaron a Lula da Silva de nuevo al gobierno en Brasil y que trabajaron para Sergio Massa en la campaña del 2023, en el búnker de la calle Bartolomé Mitre.

En la semana, CFK festejó con múltiples presencias y algunos temas de Adriana “La Gata” Varela su cumpleaños, rodeada de dirigentes y amigos, en el quincho de San Telmo de Mariano Recalde. Hasta allí llegaron, además de su hijo Máximo, legisladores como Oscar Parrilli, Leopoldo y Cecilia Moreau, Eduardo “Wado” de Pedro, Paula Penacca, Luana Volnovich, Anabel Fernández Sagasti, Eduardo Valdés y su ex yerno Camilo Vaca Narvaja; también Juan Martín Mena, Gustavo Menéndez, Daniela Vilar, Teresa García, Jorge “El Topo” Devoto, Sergio Berni y Agustina Propato, entre otros. Hubo chorizos y vacío al sandwich, hasta altas horas de la noche. No fue de la partida Axel Kicillof, que ayer lanzó su nuevo espacio y tensó más aún el vínculo con la ex presidenta.

De vuelta en el PRO, pionero en el relato -fue el primer dirigente del PRO en defender a Milei por la fallida promoción de $LIBRA-, Montenegro está también pendiente de la licitación que se abrió para la privatización y puesta a punto del estadio José María Minella, inaugurado para el mundial de fútbol de 1978, con la que el intendente pretende sumar una plaza apetecible para la ciudad balnearia. Según confiaron, ya se interesaron por el proyecto dos empresarios vinculados a los medios, y hay además un grupo brasilero que da vueltas en torno a la licitación.

Pero el dato extra del proceso licitatorio es que, entre los requisitos, se incluyó la posibilidad de acercar una carta de intención por parte de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, de muy buen vínculo con Montenegro, para convertir al Minella en sede de las selecciones, un rubro que aumenta el puntaje de los oferentes.

Cristina Kirchner visitó a Pepe Mugica y Lucía Topolansky

Divisoria de aguas. Como viejo conocido de los tribunales de Comodoro Py, el intendente de General Pueyrredón también sigue con atención las negociaciones y los movimientos en el Senado y en la Casa Rosada en torno al pliego de Ariel Lijo. El viernes, el Gobierno finalmente desistió de convocar a sesión para tratar la designación por falta de apoyo de varios sectores y después de que Cristina Kirchner avisara de manera subterránea que no daría quórum. Ahora se espera para saber la estrategia de Milei de los próximos días. Si esperar para su tratamiento en sesiones ordinarias, o apelar a un decreto.

Lo cierto es que el PRO mostró una divisoria de aguas entre sus principales miembros y dirigentes con ascendencia en el Senado respecto del pliego del juez. El ex presidente Macri ya había dejado clara su postura de rechazo el año pasado, pero llamó mucho la atención que adhirió a esa posición Rodríguez Larreta, que tiene injerencia en el voto de Guadalupe Tagliaferri. Por el contrario, el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, un pragmático con vínculos de todo tipo y una buena relación con Daniel Angelici, manifestó puertas adentro, meses atrás, que garantizaba su apoyo al candidato del gobierno, a pesar de llamados del propio Macri para intentar torcer su voluntad. En el caso de Rogelio Frigerio, el otro gobernador del PRO, no sentó aún posición pública más allá que de tiene una relación cordial con Lijo porque tampoco ejerce un control total sobre los senadores de Entre Ríos. El jefe de Gobierno, por su parte, no incide en la Cámara alta y la Justicia no es un rubro en el que haya podido incursionar por el momento.