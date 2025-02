Patricia Bullrich celebró la aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia: “Logramos un paso fundamental para la justicia”

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró los proyectos aprobados en el Senado (Gastón Taylor)

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se pronunció luego de que el Senado aprobara con amplia mayoría, la ley de Juicio en Ausencia. Tras un largo debate que comenzó en horas del mediodía de este jueves, el oficialismo logró una nueva victoria, con 45 votos a favor y 22 en contra. Minutos después, la sanción de la ley que implementa cambios penales sobre la reincidencia y reiterancia y la Ley Anti Mafias, le ponían el broche de oro a las sesiones extraordinarias.

Bullrich, quien el año pasado presentó el proyecto junto al titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se expresó a través de las redes sociales. En un tuit escribió: “Después de años de lucha, logramos un paso fundamental para la justicia en Argentina: la aprobación de la ley de Juicio en Ausencia”. Esto significa la incorporación de un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal, donde se agrega el ámbito de aplicación del juicio en ausencia que involucrará “únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”.

El primer tuit que publicó la ministra de Seguridad en su cuenta (Foto: X)

“Se terminó la impunidad para quienes huyen para evitar ser juzgados. A partir de hoy, la Justicia tratará a todos por igual”, concluyó en su escueta publicación en X.

Según explica el texto, para que se aplique este procedimiento, tiene que suceder que el acusado “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”. Cabe destacar otro de los puntos del proyecto, en donde señalan la potencial presentación ulterior del imputado, quien tendrá derecho a ser oído. En ese sentido, si “se presentare luego del dictado de la sentencia condenatoria podrá, en un plazo de diez (10) días, solicitar la realización de un nuevo juicio si no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra”; o “si, a pesar de haber tomado conocimiento del proceso en su contra, no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento”.

Asimismo, “toda persona condenada en ausencia podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.

Acto seguido festejó la ley Anti Mafias (Foto: X)

El debate llegó a recinto a partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias que hizo el Gobierno a comienzos de este año. El oficialismo también logró suspender, por este año, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el mecanismo de “reiterancia” y “reincidencia”, para evitar lo que el Gobierno denomina la “puerta giratoria” de delincuentes; y la ley Anti Mafias.

A pocos minutos de la media noche, este proyecto que endurece las sanciones para los miembros de grupos criminales y tiene como objetivo desarticular las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales, la extorsión y la trata de personas; se sumaba al listado de triunfos conseguidos por el partido violeta. Con 38 votos del oficialismo, de la oposición dialoguista y de los integrantes del Frente de Todos, la iniciativa quedaba aprobada.

En este sentido, la ministra se jactó del resultado con una segunda publicación seguida a la que hizo sobre el Juicio en Ausencia. “LEY ANTIMAFIA, ¡ADENTRO!“, expresó, y continuó: “CAMBIO DE PARADIGMA PENAL: CHAU ZAFFARONI. Con esta ley cortamos al crimen organizado de raíz. No nos llevamos de a uno, sacamos a todos los miembros de la mafia, juntos, y de raíz”. El mensaje terminó con un “Argentina, vanguardia en la lucha contra el crimen organizado”.

La iniciativa

Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

El 10 de julio de 2024 la funcionaria del gobierno y el titular de Justicia presentaron en un acto realizado en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada, el mencionado proyecto de ley. En ese momento, Cúneo Libarona introdujo el tema recordando el atentado a la mutual israelita en el país ocurrido en 1994.

“Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual. Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacional”, expresó.

Por su parte, Bullrich decía sobre la propuesta: “esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”, anticipando en ese entonces casi las mismas palabras para referirse al resultado de este jueves por la noche, en la Cámara alta. “Estamos dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”, proclamó.