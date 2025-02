El futuro de las PASO abrirá una etapa clave para la relación entre Cristina Kirchner y Kicillof

La posibilidad de desdoblar los comicios bonaerense podría ocasinar la fractura total del peronismo

Si este jueves La Libertad Avanza (LLA) logra sancionar en el Senado la ley que suspende las PASO, se abrirá la puerta para que Axel Kicillof envíe un proyecto a la Legislatura bonaerense y pida que en la provincia de Buenos Aires suceda exactamente lo mismo. Acto seguido, tendría que definir el desdoblamiento de la elección provincial.

A priori, el número para dar de baja las elecciones primarias no es un problema importante en La Plata. Los libertarios y el PRO, que acompañaron a nivel nacional, difícilmente hagan lo contrario en la provincia. En ese sentido, el escenario no es tan complejo como el de las últimas negociaciones que hubo en la Legislatura, como la del Presupuesto.

Sergio Massa, que cuenta con diez legisladores del Frente Renovador (FR), está a favor de la eliminación o suspensión. A eso se le sumaría el apoyo de algunos intendentes del conurbano y la mayoría parlamentaría estaría. En el kicillofismo creen que las trabas para lograr el objetivo final solo las puede poner La Cámpora o algún sector del radicalismo.

El paso siguiente a la suspensión de las PASO es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo bonaerense. Kicillof debe decidir si desdobla las elecciones provinciales o no. En su armado político hace tiempo que dejan saber que la voluntad del Gobernador es desdoblar y ponerse al frente de la campaña electoral. Pero también advierten que la movida política abrirá un frente de conflicto con el cristinismo que puede derivar en una fractura expuesta.

Si se suspenden las PASO nacional, Kicillof le pedirá a la Legislatura que también las suspenda en Buenos Aires

Un eventual desdoblamiento podría darle mayor protagonismo y le permitiría, según consideran, esquivar la enorme sombra de Cristina Kirchner que, candidata o no, será una actriz preponderante en el proceso electoral de este año. Por eso, lo que siga después de la sesión de este jueves en el Congreso desbloqueará una nueva etapa en la compleja relación entre la ex presidenta de la Nación y el gobernador bonaerense.

“Si este jueves se suspenden las PASO, la semana que viene se va a empezar a tensar todo. A partir de ese momento el tiempo empezará a correr más rápido. Y se aproximará el momento en que Axel tenga que tomar decisiones”, sostuvo un funcionario provincial que trabaja en la edificación del armado político del Gobernador.

En los próximos días el kicillofismo presentará en sociedad un nuevo frente electoral, que llevará el nombre “Derecho al futuro”. Los actos en el interior de la provincia y en el conurbano tendrán el paraguas de ese nuevo espacio político. Una formalidad para darle un marco de contención más claro al proyecto político que encabeza Kicillof y que busca impulsar la renovación en la conducción del peronismo.

Uno de los planteos que se hacen en las entrañas de la nueva fuerza política es cuál es el camino a seguir en el caso de que se concrete el desdoblamiento y ya no existan las PASO. ¿Cerrar un acuerdo con La Cámpora y CFK o jugar a fondo por un camino paralelo?

El enfrentamiento entre Kicillof y La Cámpora ha generado un agrietamiento en la estructura política del kirchnerismo

Porque las elecciones primarias pueden servir para saldar las diferencias internas y sellar una lista conjunta de acuerdo al resultado. Pero sin PASO, hay dos opciones: la unidad o la competencia con frentes electorales separados. En el medio de ese proceso aparece la discusión por el liderazgo y la conducción del peronismo.

CFK está haciendo esfuerzos para mantener la centralidad y conservar la potencia de su voz opositora. En el Instituto Patria definieron la disputa de fondo con Kicillof con una imagen particular: “Los liderazgos se pueden discutir pero en su caso, será el perro ladrándodole a la luna. La luna va a estar en el mismo lugar, no se va a mover”.

En el cristinismo repiten a rajatabla que los liderazgos “se ejercen” y consideran que hay un “error estratégico” por parte de Kicillof de querer plantear una disputa que lo diferencie de la presidenta del PJ Nacional.

La guerra interna a cielo abierto está en el medio de un impasse. La polémica por la criptomoneda $LIBRA, que tiene como protagonista a Javier Milei, le dio aire al peronismo en un tiempo de convulsiones permanentes dentro de su esquema político.

Cristina Kirchner le pidió a Axel Kicillof no desdoblar la elección bonaerense

Si Kicillof desdobla los comicios bonaerenses, comenzará una batalla interna que tiene como principal riesgo, la posibilidad de que haya una fractura total en el peronismo. Porque sería un nuevo acto de rebeldía del Gobernador frente a la palabra de CFK, que pidió no desdoblar. La ex presidenta cree que si no hay unidad, la derrota del peronismo está asegurada.

Esa proyección también pesará sobre la cabeza del economista, ya que si desdobla y pierde, el cristinismo tendrá preparada una avanzada para responsabilizarlo. “Si toma esa decisión, tendrá que hacerse cargo del resultado también”, aseguró un dirigente camporista.

En la fortaleza kicillofista advierten que es el momento de dar la pelea. Es ahora, después de un año de fricciones y disputas. Los más duros creen que llegó la hora de jugar a fondo. Los moderados siguen apostando por tranzar la unidad con cristinistas.

Se acercan tiempos de definiciones. Lo que todos tienen en claro es que si CFK encabeza la lista de diputados nacionales, la disputa quedará circunscrita solamente a las listas de las ocho secciones electorales de la provincia. Ahí sí podría haber dos listas. Una del kicillofismo y otra del cristinismo.

Que el foco esté puesto sobre Milei y que las primeras encuestas indiquen que el tema lo golpeó negativamente, obliga al peronismo a esquivar cualquier ataque interno que pueda modifcar la agenda política. Pero si este jueves las PASO se suspenden, entonces se abrirá la puerta de otro capítulo en la guerra fría que protagonizan Cristina Kirchner y Axel Kicillof.