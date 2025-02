Desdoblamiento y PASO: crece el pedido para que Kicillof defina cómo se votará en Buenos Aires

Cuando se resuelva la cuestión de las PASO, Kicillof deberá definir parte del cronograma electoral en PBA

La discusión por el calendario electoral y cómo se votará en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año está supeditada a la discusión que por estos días se da en el Congreso, que busca -por decisión del Gobierno- suspender las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si no hay PASO nacional, Buenos Aires deberá definir si las hay a nivel provincial. En este esquema, sumado a la posibilidad de desdoblamiento, en las distintas fuerzas políticas esperan por una resolución que, en parte, está atada la voluntad del gobernador Axel Kicillof.

En las últimas semanas, el tema se volvió recurrente en los diferentes espacios políticos y por intereses particulares y generales. Desde el año pasado la posible suspensión de las Primarias flota en la Legislatura bonaerense. Al proyecto que en ese momento presentó el diputado de Unión por la Patria, el massista Rubén Eslaiman, para posponer las PASO 2025 y la iniciativa que había empujado el bloque de senadores libertarios, que impulsa la eliminación de las Primarias, se les sumó en las últimas horas otro proyecto de los llamados libertarios dialoguistas en el Senado bonaerense. El bloque, que cuenta con tres bancas en la Cámara alta provincial y suele ser aliado transitorio del oficialismo, propone derogar este tipo de elecciones.

Máximo Kirchner

En el peronismo la posición sobre cómo afrontar el año electoral varía según el espacio. A grandes rasgos, La Cámpora y el kirchnerismo no ve con buenos ojos el desdoblamiento electoral para Buenos Aires. La UCR en territorio bonaerense ha dado algunas señales de acompañar un desenganche de las elecciones y ponderar la idea de “discutir los temas de la Provincia”, separado de lo nacional. El PRO está enfrascado en un posible acuerdo con La Libertad Avanza. El escenario al que se enfrenta la fuerza de Mauricio Macri es por demás complejo en la provincia de Buenos Aires. En un acuerdo con los libertarios, el desdoblamiento podría dejarlos en una posición algo incómoda por los lugares en las listas provinciales. Los intendentes peronistas, que están encolumnados detrás del gobernador, esperan que Kicillof suspenda las PASO y desdoble. Empujan adelantarlas.

Cerca de Sergio Massa no ven con malos ojos un desdoblamiento, pero apuestan a que los comicios provinciales sean en noviembre bajo el argumento de que de esa forma se asegura la “militancia” de intendentes y demás sectores que tienen intereses propios en la elección provincial. “Nadie va a querer llegar a la elección provincial con una dura derrota a cuestas. Si la atrasamos garantizas que todos aporten a la estrategia para la campaña a diputados nacionales”, hipotetiza un dirigente que peronistas que evalúa los diferentes escenarios.

La Legislatura bonaerense será uno de los escenarios donde se resolverá parte del mecanismo electoral. A contrarreloj, si efectivamente el Gobierno nacional logra suspender las PASO, en el parlamento bonaerense se deberá definir qué sucede con las Primarias, ya que Buenos Aires tiene una ley propia de Primarias. Kicillof adelantó días atrás: “Lo resolverá la Legislatura”. Esa declaración no cayó del todo bien en el oficialismo legislativo, que espera que sea el gobernador el que envíe una iniciativa para suspender las Primarias bonaerense, más allá del proyecto que UP ya elevó con la firma de Eslaiman.

El diputado bonaerense de UP, Rubén Eslaiman. Presentó un proyecto para suspender las PASO de este año en provincia de Buenos Aires

“Reglamentariamente, es la Legislatura la que tiene que resolver una posible suspensión de las PASO, pero el gobernador no quiere pagar el costo político. Pasa lo mismo con el tema de las reelecciones indefinidas. Dice que está en contra de limitar los mandatos electivos, pero no manda un proyecto para derogar esa ley”, plantea un diputado de peso del oficialismo bonaerense. En la gobernación contestan con que Kicillof no tiene reelección y que los cambios a esa ley la empujan los intendentes, entonces tienen que ser ellos los que deben conseguir los votos y mover un proyecto propio.

En lo que refiere al cronograma electoral bonaerense, la eventual suspensión de las PASO también allanó el terreno para que el bloque de los libertarios dialoguistas en la Cámara de Diputados plantee que la cuestión debe resolverse con celeridad. El titular del bloque Unión, Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, expresó su preocupación ante la falta de certezas sobre el sistema y el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires. “La falta de definiciones es alarmante. Es momento de debatir y definir reglas claras para garantizar un proceso electoral confiable y transparente para todos los bonaerenses”, afirmó el legislador.

El bloque de diputados bonnaerense de Unión, Renovación y Fe; los llamados libertarios dialoguistas

“El esquema electoral de la Provincia de Buenos Aires, con una estructura apoyada prácticamente en su totalidad en las elecciones nacionales, genera múltiples dudas acerca de su capacidad para llevar adelante elecciones libres, ordenadas y transparentes, principalmente, cuando las reglas del sistema sobre el que reposa se han visto drásticamente modificadas; primero, con la implementación de la Boleta Única de Papel, y ahora con la inminente suspensión de las PASO”, agregó. Su bloque, con nueve integrantes, fue la llave para el Ejecutivo en algunos temas que se discutieron en la Legislatura el año pasado, como el proyecto para crear una empresa estatal de emergencias o una iniciativa similar para poner en marcha la creación de un laboratorio de medicamentos estatal en la provincia de Buenos Aires.

Son 37 los votos que se necesitan en el Senado para suspender las PASO a nivel nacional. Esta semana el gobierno consiguió del dictamen. En ese expediente aparecen tres firmas en disidencia: una de ellas es la del senador por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, de la UCR con cierto poder de influencia sobre el posicionamiento radical en territorio bonaerense. El gobierno busca llevar el texto al recinto el próximo jueves; pero la avanzada no está garantizada. Como consignó Infobae, para la sesión del 20 de febrero, el oficialismo necesitará garantizar la presencia de 37 senadores para alcanzar el quórum y, al menos, la misma cantidad de votos para aprobar el proyecto, dado que se trata de una ley electoral que requiere mayoría absoluta. En este escenario, Victoria Villarruel no tendrá la posibilidad de desempatar. Desde La Plata se seguirá con suma atención los sucesos en el Congreso.