Sturzenegger defendió las decisiones de Milei y aseguró: “Argentina va a ser un país en abundancia de dólares”

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger

Con apenas unas horas de diferencia, el presidente Javier Milei echó este lunes al titular de la Anses, Mariano De los Heros, y a la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo Runde, hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Según argumentaron, ambas expulsiones se debieron a que los funcionarios no se alinearon con la dirección política de la administración libertaria.

Frente a la decisión de desplazar a la representante ante la OEA, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, lo relacionó con una serie de “errores de diagnósticos que se han acumulado en el último año” y que involucraban de alguna manera a los cuestionamientos que Domingo Cavallo venía haciendo sobre el rumbo de la política económica. “Es un cruce, quizás, con la profesión en general”, remarcó.

El último posteo que el ex funcionario de Carlos Menem, había hecho en su blog, señalaba que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sería suficiente para levantar el cepo cambiario debido a que no se incrementarían las reservas netas. “La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente”, escribió. Esta apreciación representó un quiebre en la consideración de Javier Milei sobre el creador de la Convertibilidad.

En ese sentido, el ex presidente del Banco Central aseguró que el país “va a tener un aumento muy significativo en su oferta de dólares, por las buenas razones, cuando vos producís”. “Argentina está en el comienzo de un boom de energía, si se consolida esta situación de estabilidad va a seguir acompañado con un boom en la minería, va a ser un país en abundancia de dólares. El Gobierno tiene que demostrar que va a mantener ese superávit fiscal”.

La embajadora argentina ante la OEA, Sonia Cavallo Runde

“Es prematuro decir que hay un problema con el tipo de cambio, cuando se está dando un cambio tan estructural y donde tal vez un shock productivo en el sector de exportación que es muy interesante”, agregó.

“Esa discusión del tipo de cambio, también puede llevarnos a un error porque nuevamente el déficit fiscal hace que este Gobierno sea diferente”, explicó Sturzenegger en diálogo con Diego Sehinkman, en TN. Y añadió: “Lo que es diferente en Argentina es la situación de superávits fiscal”. “La situación hoy es mucho más sólida”, aseguró.

Además, se ocupó de aclarar que en la diaria, los funcionarios que trabajan dentro del Gobierno no perciben un clima de “guillotina” como surgió tras la salida de De los Heros y Cavallo, y que el mismo Milei mencionó. En este aspecto, el ex titular del BCRA, destacó una vez más que el Mandatario “apoya muchísimo a sus ministros, los apoya de manera vocal, donde todos tenemos una libertad muy grande para trabajar”. Así mismo, justificó que el presidente está en “su derecho” de hacer las modificaciones que considera necesarias. “Me parece que él, cuando decide cambiar el equipo, toma esas decisiones, es rápido en esas decisiones, absolutamente en su derecho de hacerlo”.

Sturzenegger dejó en claro que lo que se vive es un clima de “mucho apoyo” que surge de manera “evidente”, sobre todo cuando apoya los cambios que se dan en la cartera que conduce. “Él inmediatamente las retuitea, eso también me ayuda a mí a avanzar, porque va como calmando al lobby, porque se compromete con lo que los ministros están haciendo", aseguró.

Mariano De los Heros junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

De esta manera, dejó en claro que las cosas siguen su rumbo cuando no se cuestionan las formas. “Si dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno, sí, tiene una guillotina y si se hacen cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, se los ejecuta”, había sentenciado Milei horas antes.

En cuanto al desplazamiento del, ahora, ex titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la misma se debió a las declaraciones sobre una posible modificación al sistema previsional Argentino que De los Heros adelantó en una entrevista. Ante este anuncio, Milei apuntó: “La reforma jubilatoria no es para este momento”. “Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”, continuó diciendo.

“Lo que tenemos que discutir es el régimen previsional, que es lo que anticipó el Presidente, antes de fin de año, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado”, había anunciado el funcionario saliente.