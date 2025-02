Pese al cambio de gobierno, Argentina sigue estancada en el ranking global que mide la corrupción

El índice global que mide la corrupción

En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina se mantuvo con el mismo puntaje del último año de Alberto Fernández en el ranking que mide Transparencia Internacional (TI), a través de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 180 países. En 2024 Argentina obtuvo apenas 37 puntos, bastante alejado de los 100, que es el puntaje al que se acercan los más transparentes. La medición a nivel nacional refleja que no se percibieron mejoras en materia de transparencia durante el último año.

A escala mundial Argentina se ubica en el puesto 99 entre los 180 países medidos, junto a países como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos, a sólo una posición del año anterior.

“La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos. Combatirla debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países. Esto es fundamental para hacer retroceder el autoritarismo y asegurar un mundo pacífico, libre y sostenible”, dijo François Valérian, presidente de Transparencia Internacional.

El mejor número de nuestro país se observó en 2019, cuando obtuvo un desempeño de 45 puntos, durante la presidencia de Mauricio Macri. No era un número alto, pero se acercaba a la media mundial. Tras la finalización de ese mandato y el cambio de gobierno, el país evidenció un marcado retroceso y el IPC registró una caída de 8 puntos, pasando de 45 a 37. Dichos resultados, contrastan significativamente con los esfuerzos graduales logrados durante la gestión previa, que habían permitido avances ligeros pero sostenidos en este mismo ámbito.

En efecto, la administración de Alberto Fernández no logró mantener las mejoras heredadas, diluyendo las iniciativas implementadas anteriormente y revirtiendo parte del progreso alcanzado. La baja de ocho puntos en cuatro años representa uno de los retrocesos más notorios en la evaluación de este indicador.

El desempeño histórico de la Argentina

La peor performance había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre el máximo de 100, y quedó en el puesto 107 sobre los 168 países relevados en el Índice de ese año.

Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano (el capítulo argentino de TI) , dijo que la corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina.

“Este índice evidencia que se trata de un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular. De la misma manera, se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica. También puede inferirse una relación entre corrupción y abuso de los puestos de poder. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable”, sostuvo.

El contexto internacional

La corrupción continúa representando un grave desafío global, afectando de manera transversal a numerosos países. Según el informe, más de dos tercios de las naciones evaluadas presentan una calificación inferior a 50 puntos. Este dato subraya la persistencia de niveles alarmantemente elevados de corrupción en todo el mundo, con un promedio global estancado en 43 puntos.

Casi 6.800 millones de personas viven en países con una puntuación del IPC inferior a 50. Esto equivale al 85 % de la población mundial de 8.000 millones.

En el panorama global, Dinamarca se alza como la nación con la mejor calificación con 90 puntos, asegurando el primer lugar en el ranking. Finlandia obtiene el segundo puesto con 88 puntos, consolidándose también entre los países percibidos como menos corruptos, seguida por Singapur (84)

Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflictos, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13).

En los últimos 5 años, 7 países han mejorado significativamente su puntuación en el IPC: Costa de Marfil (45), la República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).

Por el contrario, en el mismo periodo, 13 países han registrado un descenso importante en su puntuación: Austria (67), Bielorrusia (33), Bélgica (69), El Salvador (30), Francia (67), Kirguistán (25), el Líbano (22), Myanmar (16), Nicaragua (14), Rusia (22), Sri Lanka (32), el Reino Unido (71) y Venezuela (10).

El ranking completo

El continente americano también registra ejemplos destacados en la lucha contra la corrupción. Uruguay, con 76 puntos, se posiciona como el país mejor evaluado de la región, ocupando el puesto 13 del listado global, seguido por Canadá, que alcanzó 75 puntos y quedó ubicado en el lugar 15 del mismo ranking. Chile obtuvo 63 puntos y Costa Rica 58. Con puntajes inferiores al de Argentina se listan a Brasil (34), Bolivia (28), Paraguay (24) y Honduras con 22, entre otros.

Sin embargo, existe una notable disparidad en los resultados dentro del continente, ya que Argentina figura en una posición intermedia: obtuvo el puesto 18 entre los 32 evaluados en la región.

Para Pablo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, nuestro país se encuentra estancado en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso.

“El gobierno argentino ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el acceso a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei. También se generan fuertes dudas en esta materia al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil”, remarcó

La relación entre la corrupción y el cambio climático

La edición 2024 del IPC puso foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático

La edición 2024 del IPC puso foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático. Argentina no está fuera del debate mundial. La ONG sostiene que para alcanzar un desarrollo energético acorde al potencial de los recursos naturales existentes, debe postularse una transición equitativa, sostenible, asequible e inclusiva. Y esta no podrá alcanzarse si “existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado”

Transparencia Internacional ha fijado posición con relación a este tema: “la corrupción pone en peligro los fondos climáticos vitales de todo el mundo. Por lo tanto, mejorar su protección es vital para proteger a miles de millones de personas vulnerables”.

“En un contexto de fenómenos climáticos extremos, calentamiento global sin precedentes, erosión de la democracia y un declive en el liderazgo mundial en materia climática, el mundo está contra las cuerdas en la lucha contra la crisis climática”, advierte el informe.

Los datos más recientes indican que las puntuaciones del IPC son inferiores o han descendido en muchos de los países que tienen una participación más activa en la acción climática internacional, -entre ellos, aquellos vulnerables al cambio climático-, y que son anfitriones de cumbres internacionales, como la Conferencia de las Partes (COP) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Según concluyen, “la corrupción obstruye la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas, ya que impide la adopción de políticas ambiciosas”.

“Debemos erradicar la corrupción de inmediato antes de que termine entorpeciendo las acciones climáticas significativas. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben integrar medidas para salvaguardar las finanzas, restablecer la confianza y maximizar el impacto. En la actualidad, las fuerzas corruptas no sólo tienen un papel en la formulación de las políticas, sino que a menudo las imponen y desarticulan el sistema de pesos y contrapesos institucionales; silenciando, a su vez, a periodistas, activistas y a toda persona que se pronuncie a favor de la igualdad y la sostenibilidad” expresó Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional

Los datos revelan que la mayoría de los países que son sumamente vulnerables al cambio climático tienen una puntuación inferior a 50 en el IPC, lo cual pone de manifiesto la imperiosa necesidad de aplicar políticas de rendición de cuentas capaces de garantizar el uso eficiente de los fondos.

En una investigación reciente de la ONG que elabora el IPC, se comprobó el modo en que la corrupción puede socavar una “transición justa” hacia cero emisiones netas y se señalaron ejemplos concretos en Sudáfrica (41 puntos), Vietnam (40) e Indonesia (37), donde insuficientes salvaguardas han creado oportunidades que aprovecharon actores sin escrúpulos.

Los países que sufren los peores efectos de la crisis climática obtienen las puntuaciones más bajas, como Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10). En Somalia, el cambio climático ha causado estragos en su economía agrícola y profundizó el conflicto que ya lleva 30 años en el país.

¿Cómo se mide la corrupción?

Desde su establecimiento en 1995, el IPC se posiciona como la herramienta a nivel mundial para medir la corrupción dentro del sector público. Este índice utiliza una metodología que combina entre tres y trece encuestas y evaluaciones sobre corrupción, recopiladas por diversas instituciones de renombre internacional. Estas fuentes permiten evaluar a 180 países y territorios, atribuyendo un puntaje en una escala de cero a 100, donde cero representa un nivel de corrupción muy alto, y 100 indica una corrupción pública extremadamente baja.

De acuerdo con esta escala, el índice proporciona una visión comprensiva sobre cómo se perciben las prácticas de corrupción en instituciones públicas, basándose en datos provenientes de fuentes diversas.

Para el caso de Argentina las fuentes utilizadas para el índice 2024 fueron el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.

Los datos fuente del IPC captan los distintos aspectos de la corrupción, tales como sobornos, desvío de fondos públicos, prevalencia de funcionarios que utilizan el cargo público para obtener beneficios privados sin afrontar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos de integridad efectivos en el sector público y nombramientos meritocráticos versus nepotistas en la función pública, así como se tienen en cuenta otras variables como el enjuiciamiento penal de funcionarios corruptos, leyes adecuadas sobre divulgación financiera y protección legal para quienes denuncian casos de soborno y corrupción, entre otros.

Infografías: Marcelo Regalado y Transparencia Internacional (2024)